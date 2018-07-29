Ныряй, но проверяй: советы отдыхающим на морских курортах

Доверяй, но проверяй. На большинстве немецких пляжей можно без особой опаски заходить в воду. За ее качеством следят, например, в рамках общеевропейской контрольной программы, но эксперты рекомендуют каждый раз на месте проводить собственную инспекцию. Особенно, если купаться будут дети. Специалисты Общегерманского автомобильного клуба (ADAC) разработали небольшую памятку для морских курортов.
1. Внимательно осмотритесь на месте. Если вам что-то не нравится, лучше сразу перейти на другой пляж или другой его участок. Во многих случаях признаки загрязнения можно различить невооруженным глазом или по запаху.
2. Разрешайте детям входить в воду только там, где вы точно уверены в ее чистоте. Дети, как правило, купаются дольше взрослых, глотают больше воды и песка. Соответственно, они более интенсивно подвергаются воздействию потенциально опасных для здоровья веществ и микроорганизмов. Дети проводят больше времени у берега, где вода прогревается лучше, что отрицательно сказывается на ее микробиологическом состоянии.
3. Никогда не купайтесь около подозрительных источников. Избегайте мест впадения в море рек и ручьев, а также близости очистительных сооружений (например, из-за возможности аварийного сброса грязной воды) и мест вывода в море дождевой канализационной сети.
4. Не купайтесь в водоемах с соленой водой, длительное время не имеющих связи с морем. В застоявшейся и хорошо прогреваемой воде ускоряется развитие опасных для здоровья микроорганизмов. Не разрешайте детям играть вблизи таких мест.
Спасатели на пляже острова Боркум
5. Избегайте волноломов и других сооружений, около которых может накапливаться биологическая масса, затрудняющая циркуляцию воды. Избегайте мест скопления водорослей на мелководье.
6. Не купайтесь около яхт-клубов и пристаней, так как здесь велика вероятность незаконного сброса содержимого корабельных туалетов. Большое количество морских птиц около гаваней приводит к дополнительному загрязнению воды их помётом. Не рекомендуется купаться около других мест массового скопления птиц.
7. Не купайтесь после сильных дождей около устьев рек и ручьев, так как при повышенном уровне воды в море смывается больше грязи и патогенных микроорганизмов. Такие места можно распознать по мутному шлейфу. Как правило, он исчезает через два-четыре дня.
8. Избегайте пляжей, где разрешено купание собак или специальных собачьих пляжей. Не разрешайте играть в этих местах детям.
9. Следите за знаками и информационными табло. Точно соблюдайте предписания. Никогда не разрешайте детям играть на запретной территории. Не рассчитывайте на то, что вас вовремя предупредят обо всех опасностях и загрязненных участках.
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Автор: Максим Нелюбин