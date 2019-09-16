Нужна ли младенцу пустышка?

Соска впервые появилась в США на рубеже XIX и XX веков. А соска-пустышка в современном виде была запатентована в Германии и поставлена на производственный поток 70 лет назад, в 1949 году.

Правда, пустышка для младенцев существовала еще во времена Средневековья. На картине Альбрехта Дюрера "Мадонна с чижиком", написанной в 1506 году, у младенца Иисуса на левой руке сидит чижик (отсюда название картины), а в правой руке - затянутый в узелок мешочек из ткани. Известно, что в такие мешочки завязывали подслащенную массу из хлеба, муки, кашии маковых семян, и они служили в качестве соски-пустышки. Иногда детям давали губку, пропитанную подслащенной полынной настойкой. Всё для того, чтобы успокоить ребенка и удовлетворить его сосательный рефлекс.

Альбрехт Дюрер "Мадонна с чижиком"

В 1949 году немецкий дантист Вильгельм Бальтерс (Wilhelm Balters) вместе со своим коллегой Адольфом Мюллером (Adolf Müller) на основании результатов длительных исследований пришли к выводу, что у детей, которых долго кормили грудью, реже возникала деформация зубов и патологический прикус, чем у тех, кто держал во рту пеленку или какую-нибудь игрушку. Они предложили вариант соски-пустышки ортодонтической формы и запатентовали ее.

В 1956 году фабрика по производству резиновых изделий MAPA (название состоит из первых слогов двух немецких слов: мама и папа) в небольшом нижнесаксонском городке Цевен начала выпускать соски-пустышки. Им дали имя NUK, созвучное со словом nuckeln, что по-немецки значит "сосать, пригубливать". На самом деле за аббревиатурой NUK скрывалась концепция товара: Natürlich und Kiefergerecht, что в переводе на русский означает "естественная и правильная форма для челюсти". Сегодня этот бренд, выпускающий самые разные товары для маленьких детей, известен во всем мире. Филиалы NUK есть более чем в двадцати странах Европы, включая Россию, и в двадцати трех странах Азии, Африки, Латинской Америки, в США и Канаде.

Качество и прочность

По словам маркетингового директора лейбла NUK Биргит Майер (Birgit Meyer), современные пустышки намного качественней своих предшественников. "Они имеют асимметричную ортодонтическую форму и адаптированы под ротовую полость младенца, как это делает сосок материнской груди во время кормления", - подчеркивает она.

В нынешних моделях лучших фирм учитываются не только прочность материалы (например, силикона), но и формы кожуха или щита пустышки, остающегося за пределами рта. Кожух довольно большой и имеет вентиляционные отверстия, чтобы не закрывал ноздри, когда ребенок втягивает ниппель пустышки во время интенсивного сосания.

Сегодня ниппель пустышки делается чаще всего из латекса или силикона. Ниппели должны быть прочными, поэтому на специальных машинах они испытывается на разрывную нагрузку. "В Германии она должна составлять 90 ньютонов (единица измерения силы), в США – только половину. Это значит, что европейские дети сосут и кусают пустышку сильнее американских детей", - полусерьезно-полушутливо заметил один из экспертов в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Какие пустышки лучше?

Пустышки из латекса или силикона - какие лучше? Педиатр Томас Бук (Thomas Buck) советует: "Лучше, на мой взгляд, соски из силикона, их легко мыть, силикон не склонен к сохранению запахов. Кроме того, соски, изготовленные из этого материала, являются гипоаллергенными, то есть риск аллергии сведен до минимума".

Пустышки из латекса намного мягче и более гибкие, чем силиконовые, но они быстрее изнашиваются. И еще - Томас Бук рекомендует родителям отучать ребенка от пустышки самое позднее тогда, когда дети начинают говорить. Это не всегда просто. Но есть самые разные вариенты, как это сделать, например, предложить ребенку подарить его любимую пустышку другому младенцу, объяснив, что сам он уже вырос, а другому ребенку соска еще может пригодиться.

По индивидуальному дизайну

Пустышки сегодня сильно отличаются друг от друга разве что внешним оформлением. В тренде - дизайнерские уникаты. Можно выбрать в сетевом магазине определенную модель и решить, как она должна выглядеть. Выбрать, например, цвет ниппеля - то есть той части пустышки, которую ребёнок берет в рот. Есть варианты формы кожуха или как его еще называют - щита, защищающего ребенка от проглатывания пустышки и кольца, которое дает возможность вынуть соску изо рта. Кто-то пишет на щитах имена младенцев или родителей, а то и бабушек с дедушками. Нередко можно увидеть ласкательные слова, типа Mausi (мышонок), Hasi (зайчонок), Schnucki (крошка, лапочка), а также знаки зодиака.

Кстати говоря, часть специалистов - педиатров и ортодонтов - считает, что для зубов и общего физического здоровья ребенка лучше вообще не давать ему пустышку или соску. Но подавляющее большинство родителей к этим рекомендациям скептиков не прислушивается. Дело в том, что скорее всего вредны не сами по себе соски и пустышки, а то, как ими пользуются. Например, матери часто облизывают пустышку, если она упала на пол: мол, так она будет чище. Но этого делать нельзя, потому что бактерии изо рта матери могут привести к развитию кариеса у ребенка. Лучше просто помыть пустышку под краном - если, конечно, ее нельзя стерилизовать.

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