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"Культура свободного тела" (FKK) или нудизм зародилась в Германии в начале XX века.
Нудизм в Германии - это философия жизни, свободная от предрассудков и не имеющая ничего общего с сексом.
Правда, что в общую сауну немцы ходят без одежды? Много ли в Германии нудистов? Мы собрали голые факты.
Осенью 2016 года в Москве закрыли выставку "Джок Стерджес. Без смущения". 8 декабря этого года ее снова откроют для посетителей.
Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) поделился с отдыхающими ценными советами.
Одни в костюме Адама бегут на работу, другие хлопочут в костюме Евы у плиты... Примерно так видит будущее Германии одна влиятельная немецкая организация, созданная 60 лет назад - 6 ноября 1949 года.
В Берлине открылся музей, посвященный быту граждан ГДР. И то, что одни считают важным исследованием "другой" Германии, для других - не более чем лакировка жестокой диктатуры.
Западные немцы, приезжающие на базу отдыха "Радужная", сначала несколько удивлялись абсолютно голому виду своих восточных соотечественников.
На пляжах некоторых курортных городов Балтийского побережья Германии разыгрываются острые сцены между восточногерманскими нудистами и туристами с запада страны, предпочитающими купаться одетыми.
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