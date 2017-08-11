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Нудисты

"Культура свободного тела" (FKK) или нудизм зародилась в Германии в начале XX века.

Нудизм в Германии - это философия жизни, свободная от предрассудков и не имеющая ничего общего с сексом.

Katrin (28) und Mandy (22) aus dem Landkreis Harz, schauen sich am Ortseingang der Gemeinde Dankerode im Landkreis Harz die Wanderroute für den Harzer Naturistenstieg an. Die Tour ist nach Betreiberangaben der erste offizielle Nacktwanderweg Deutschlands und führt von Dankerode zur Wippertalsperre und zurück. Insgesamt beträgt die Wanderroute 18 Kilometer. Foto: Matthias Bein dpa/lah +++(c) dpa - Report+++

Неприкрытая правда о немцах 11.08.2017

Правда, что в общую сауну немцы ходят без одежды? Много ли в Германии нудистов? Мы собрали голые факты.

+++Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!!!+++ 25.09.2016 Mitglieder des Zentrum zur Verbeugung des Rechtsbruchs schließen am 25.09.2016 in Moskau eine Ausstellung des US-Fotographen Jock Sturges; Copyright: Alexander Plushev

"Без смущения": что оголила скандальная выставка 27.09.2016

Осенью 2016 года в Москве закрыли выставку "Джок Стерджес. Без смущения". 8 декабря этого года ее снова откроют для посетителей.

Sofitel Moorea Ia ora Beach Resort auf der Insel Moorea. Foto: Frank May

Нудисты и петухи: за что можно требовать компенсации от туркомпаний 22.07.2014

Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) поделился с отдыхающими ценными советами.
Beschreibung: Hunderte nackte Menschen warten am Donnerstag, 5. Juli 2001, auf dem Expo-Gelaende in Hannover vor dem Sportgeschaeft Decathlon auf Einlass. Bei der Aktion des niedersaechsischen Privatsenders Hitradio Antenne und des Sportgeschaeftes konnten alle, die am fruehen Morgen unbekleidet zu Decathlon kamen, sich im Wert von 555 Mark einkleiden. (AP Photo/Soeren Stache)

Голая правда: нудисты хотят превратить Германию в рай на Земле 09.11.2009

Одни в костюме Адама бегут на работу, другие хлопочут в костюме Евы у плиты... Примерно так видит будущее Германии одна влиятельная немецкая организация, созданная 60 лет назад - 6 ноября 1949 года.
Zum DDR-Museum weist dieses Schild am Dienstag (16.01.2007) am Fernsehturm in Berlin. Besucher sind in der Exposition eingeladen, ihr Wissen zu erweitern, eventuell bestehende Klischees zu überdenken und Geschichte hautnah zu erleben. Foto: Rainer Jensen dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Будни ГДР можно увидеть в музее 19.07.2006

В Берлине открылся музей, посвященный быту граждан ГДР. И то, что одни считают важным исследованием "другой" Германии, для других - не более чем лакировка жестокой диктатуры.
Baden, Sommer, Familie

Отпуск в стиле Адама и Евы 24.08.2005

Западные немцы, приезжающие на базу отдыха "Радужная", сначала несколько удивлялись абсолютно голому виду своих восточных соотечественников.
Prerow (Mecklenburg-Vorpommern): Am Strand des Campingplatzes Regenbogen-Ressort auf der Ostseehalbinsel Darß gehen drei FKK-Badegäste vorsichtig tastend in das kühle Nass. Das Regenbogen-Ressort grenzt unmittelbar an den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Zwei Dittel des zweieinhalb Kilometer langen Areals sind für Freikörperkultur (FKK) freigegeben. (ROS455-180801)

Голые "осси" и одетые "весси" борются за место под солнцем 12.08.2004

На пляжах некоторых курортных городов Балтийского побережья Германии разыгрываются острые сцены между восточногерманскими нудистами и туристами с запада страны, предпочитающими купаться одетыми.