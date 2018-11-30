Ноябрьские кадры из Германии: от квашеной капусты до елки из бутылок

Интересные, необычные, яркие, запоминающиеся и разные другие ноябрьские фотографии из нашей туристической рубрики "По Германии".
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Германия в октябре - 2018
На календаре - ноябрь, а это значит, что в запасниках и прочих закромах накопилось много фотографий нынешней немецкой осени.
Особую бдительность следует проявлять в людных местах - например, на вокзалах, а сейчас в Германии - также на многочисленных рождественских рынках.
В Германии работает девять рождественских почтамтов и отделений. На письма отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, а также Кристкинд, Святой Николай и помощники.
В 1933 году ему дали немецкое имя - Gorch Fock. Позже он снимался в "Алых парусах" и многих других советских фильмах. Сегодня этот легендарный барк находится в Штральзунде.
Данные исследования концерна Generali подтвердили одни стереотипы, но опровергли другие. Эксперты проанализировали статистику страховых случаев в Германии за два года.
После Второй мировой войны дворец Аугустусбург долгое время использовался властями Западной Германии для государственных приемов.
Осень - лучшее время для тех, кто любит фотографировать туманные ландшафты и окутанные дымкой достопримечательности. Мы сделали подборку таких снимков из Германии.
Не каждое здание или экспозицию можно быстро приспособить под нужды инвалидов, но в Германии в последние годы появляется все больше безбарьерных музеев.
11.11 в 11:11 в Кельне традиционно открывается карнавальный сезон. Чтобы лучше понять происходящее, нужно знать хотя бы несколько выражений на местном диалекте - кёльше.
День памяти Святого Мартина отмечается 11 ноября. Кем был национальный святой французов и немцев - покровитель бедных, нищих, беженцев, пастухов, виноградарей и мельников?
Что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро?
В Германии можно попробовать очень много разных региональных вкусностей и типично немецких блюд. Популярный путеводитель Lonely Planet выбрал шесть из них, половина - колбаски.