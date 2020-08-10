Ночь после выборов: как Минск протестовал против итогов голосования

В том, что протесты в Беларуси после президентских выборов 9 августа будут разгонять, никто не сомневался. Действующий президент Александр Лукашенко последние месяцы только и делал, что постоянно говорил о "цветных" революциях и майданах, которые он в стране не допустит. Но то, что ночь после голосования пройдет настолько жестко, кажется, не ожидал никто.

Дело в том, что таких протестов в Беларуси еще никогда не было. В Минске в разных частях города на улицы вышли десятки тысяч человек, против которых власти применяли светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, петарды и специальную технику. Не обошлось без ранений и задержаний - сирены скорой помощи и автозаков были слышны почти до утра.

Стихийно и децентрализовано

Призывы выйти на улицы и протестовать против результатов выборов (на момент начала акции данных от ЦИК еще не было, но объявили цифры официального экзитпола, по которому Лукашенко набрал почти 80%) поступили не от кандидатов в президенты, а от блогеров в телеграм-каналах. Еще за несколько дней до голосования они опубликовали план - в Минске собираться возле стелы "Минск - город герой" на проспекте Победителей и на проспекте Независимости, а в других городах - на центральных улицах и площадях. Администраторы каналов подчеркивали мирный характер акций.

Демонстрантов разгоняли светошумовыми гранатами и слезоточивым газом

В Минске люди стали собираться стихийно в разных частях города. Одним из центров протеста, как и объявляли в соцсетях, стала стела. Первые сообщения о том, что там начали применять светошумовые гранаты, появились во время пресс-конференции главной соперницы Лукашенко, кандидата в президенты Светланы Тихановской около 22.00 - ее команда как раз объявляла, что им поступили данные протоколов на некоторых избирательных участках, где она набирала в несколько раз больше голосов, чем Лукашенко. После того как Тихановская услышала новости с проспекта Победителей, она сказала, что это "ужасно", и мгновенно поникла.

К тому времени Минск уже вовсю гудел - машины сигналили не переставая во всех частях города. В центре, в районе Немиги, демонстранты примерно на полчаса перекрыли проезд по мосту через реку Свислочь - образовалась пробка из сигналящих автомобилей и протестующих, которые размахивали национальными бело-красно-белыми флагами и кричали популярные для белорусских протестов лозунги: "Верым, можам, пераможам", "Лукашенко, уходи!" и "Жыве Беларусь".

Без лидера и без информации

Возгласы толпы прерывались взрывами светошумовых гранат возле стелы, которые были слышны и в центре города. По сути дела, звуки гранат и петард - это единственное, что давало протестующим информацию о происходящем в городе. С самого утра в Минске были перебои с интернетом, а ночью демонстранты остались полностью без какой-либо информации и постоянно подходили к журналистам, чтобы узнать, что происходит в других частях города. Они рассказывали друг другу о том, что ОМОН начал применять резиновые пули, петарды и водометы. Периодически по городу проезжали машины скорой помощи, что давало основание говорить о раненых, точное количество которых пока неизвестно.

Мирным демонстрантам противостояли плотные ряды омоновцев

В отсутствие связи и лидера протеста в глазах людей читалась растерянность. На улицы Минска вышла молодежь, большая часть жизни которой прошла при действующей власти, и которая не имеет успешного опыта уличных акций. Кроме того, ОМОН довольно быстро начал действовать - эффективно оттеснял протестующих, не давая им собраться вместе в большом количестве. Устрашающее воздействие специальной техники, которую применяли силовики, тоже сделало свое дело. Вместе с тем в некоторых частях Минска между демонстрантами и ОМОНом отмечались жесткое противостояние и столкновения.

Не любовь, а ярость и беспомощность

Основным лейтмотивом кампании Светланы Тихановской была любовь - в первую очередь к своему мужу, видеоблогеру Сергею Тихановскому, который сам хотел баллотироваться в президенты, а теперь находится за решеткой и обвиняется в подготовке массовых беспорядков. Но этой ночью в Минске совсем не было любви - скорее, наоборот, в воздухе витали страх и ярость, люди были настроены довольно агрессивно.

Но из-за отсутствия плана и доступа к информации вместе с агрессией чувствовалась беспомощность. Поэтому уже к 2 часам ночи властям удалось разогнать основную массу протестующих. После этого по перекрытому проспекту Независимости постоянно ездили автозаки, и бойцы ОМОНа точечно задерживали оставшихся на улицах людей.

Утром 10 августа белорусы проснутся и вместе с результатами выборов, которые вряд ли кого-то удивят, увидят море фотографий и видео, на которых ОМОН применяет силу к демонстрантам, а также узнают о количестве раненых. Поэтому, вряд ли эта протестная ночь станет последней.

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