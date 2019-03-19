Ночные клубы Берлина "зеленеют"

Берлин размахнулся не на шутку: к 2050 году главный город Германии намерен свести выбросы CO2 в атмосферу к нулю. Ощутимый вклад в достижение этой амбициозной цели собирается внести и столичная клубная тусовка. Дело в том, что по подсчетам немецкой экологической организации BUND, на долю берлинских клубов приходится приблизительно 30 тонн эмиссии углекислого газа в год. Цифра внушительная. Не говоря о том, что в среднем за выходные дни один клуб потребляет электроэнергии столько, сколько одно домашнее хозяйство использует в течение целого года. Каким же образом берлинские клубы собираются изменить ситуацию?

Ночные клубы задают тон

Побудить как можно больше людей к тому, чтобы они активно защищали природу, - такую цель ставит Георг Кёсслер (Georg Kössler), референт партии "Союз-90/"зеленые" по вопросам климатической политики и клубной культуры в Берлине. "Берлинские клубы задают тон не только в музыке, но и в стиле жизни. И если люди увидят, что развлекательные заведения, например, больше не используют пластиковые соломинки, то, возможно, они и у себя дома начнуть следовать их примеру", - рассуждает он в беседе с DW.

Георг Кёсслер

По словам Кёсслера, именно потому, что клубная тусовка пользуется большим влиянием, политики и делают сейчас на нее ставку. Ведь берлинские ночные клубы суперпопулярны, они всегда набиты битком. Тысячи людей приезжают в Берлин специально для того, чтобы пройтись по его клубам. И эти заведения можно эффективно использовать для формирования экологического сознания тех, кто в них бывает.

Цель нового климатического проекта, реализуемого организацией BUND совместно с ассоциацией берлинских клубов clubliebe при финансовой поддержке берлинского сената, - помочь клубам стать более экологичными. Эксперты в сфере защиты окружающей среды консультируют владельцев клубов и подсказывают им, что они в своих заведениях могут изменить к лучшему. А возможностей тут более чем достаточно: от замены пластмассовых соломинок на изготовленные из натуральных материалов до перехода к поставщику электроэнергии из возобновляемых источников, от установки энергосберегающих холодильных и отопительных систем до использования светодиодных ламп, от принятия мер по снижению расхода воды до улучшения системы управления отходами.

Марсель Вебер

Марсель Вебер (Marcel Weber), директор берлинского гей-клуба SchwuZ, от нового проекта в восторге. "Проблемы, связанные с экологией, беспокоят нас давно. И мы кое-что уже изменили у нас в клубе - к примеру, стали применять светодиодную технику. Но, конечно же, мы понимаем, что это еще далеко не все", - говорит он в интервью DW.

В течение двух дней эксперты из организации BUND, представители объединения clubliebe и Марсель Вебер скрупулезно осматривали помещение клуба SchwuZ, имеющиеся здесь технические средства и аппаратуру, от акустических кабелей до холодильников, - с тем, чтобы найти оптимальные пути к сокращению в этом заведении выбросов углекислого газа. "Крутая вещь - это цифровое управление холодильными установками. Благодаря ему холодильники можно было бы периодически на определенное время отключать и таким образом экономить электроэнергию", - размышляет Марсель Вебер. А еще, по его словам, он намерен впредь заказывать больше продуктов без пластиковой упаковки. И это далеко не все задумки предпринимателя.

Танцпол, который вырабатывает энергию

Еще одна идея - превратить ночные клубы в мини-электростанции. Нидерландский дизайнер Дан Розегарде придумал танцпол, выложенный плиткой, которая преобразует энергию зажигающей на нем молодежи в электричество. Такой танцпол уже есть в одном из клубов Роттердама.

По словам Констанце Майер (Konstanze Meyer) из объединения clubliebe, подобные энергосберегающие установки хотели бы иметь и владельцы клубов в Германии. Но проблема в том, что они очень дорогие, а у многих берлинских клубов лишь краткосрочные договоры на аренду помещений, что не позволяет их владельцам делать крупные инвестиции в инновационные технологии.

Представитель "зеленых" Георг Кёсслер и другие политики намерены эту ситуацию изменить. "На мероприятия по охране климата в Берлине мы уже выделили несколько миллионов евро. Значительная часть этих денег еще не истрачена. Поэтому если у кого-то есть хорошие идеи по поводу того, как сделать клубы более "зелеными", - добро пожаловать", - говорит он.

Как показал недавний опрос, проведенный Констанце Майер среди любителей берлинской ночной жизни, 90 процентов респондентов - обеими руками за приумножение числа экологичных клубов. А 80 процентов опрошенных даже заявили о том, что сами готовы оказывать таким заведениям активную помощь.

Образец для подражания - Феррополис

У берлинских ночных клубов есть образец для подражания. В созданном на месте бывшей угольной шахты музее под открытым небом Ferropolis в федеральной земле Саксония-Анхальт, где регулярно проводятся музыкальные фестивали и другие массовые мероприятия руководствуются принципом экологичности. Автор концепции - директор музея Тис Шрёдер (Thies Schröder).

В соответствии с ней во время фестивалей для получения электроэнергии на 70 процентов используется солнечное излучение. Но Тис Шрёдер планирует установить еще больше солнечных батарей - причем не только на крышах построек, но и на озере, окружающем музейный полуостров. Кроме того, он намерен разработать более эффективную систему водоснабжения и канализации, а также проверить на практике метод получения электро- и тепловой энергии из мусора и экскрементов. Два новых экологичных туалета на территории "Феррополиса" появились еще в прошлом году.

Каждый фестиваль в Феррополисе собирает до 30 тысяч гостей. И организаторы мероприятий делают все для того, чтобы привлечь молодых людей к проблеме защиты окружающей среды и сохранности природных ресурсов: призывают гостей приезжать на концерты не на автомобилях, а на поездах и ночевать в расположенном на территории города экологичном кемпинге, при котором работают заведения общепита, где предлагают веганские блюда.

Смотрите также:

Миллионеры за пультом диджея

Миллионеры за пультом диджея 1. Келвин Харрис – 63 миллиона долларов Непростым оказался год для шотландского автора-исполнителя, продюсера и диджея: авария на дороге, расставание с бывшей возлюбленной, американской певицей Тейлор Свифт, сокращение доходов на три миллиона по сравнению с 2015 годом. И все же Адам Ричард Вайлс, известный под псевдонимом Calvin Harris (Келвин Харрис), заработал 63 млн долларов США и считается самым коммерчески успешным DJ в мире.

Миллионеры за пультом диджея 2. Tiёsto – 38 миллионов долларов Нидерландец Тейс Вервест, он же Tiёsto (Тьесто или Тиесто) - один из самых титулованных диджеев в мире. Помимо множества музыкальных наград он удостоен также титула Рыцаря Оранжевого ордена и включен в список 40 величайших голландцев всех времен. Более 100 выступлений и рекламная сделка с известным производителем прохладительных напитков обеспечили ему второе место в рейтинге.

Миллионеры за пультом диджея 3. Давид Гетта – 28 миллионов долларов Французский диджей и продюсер Давид Гетта (или в английском произношении - Дэвид Гетта) написал гимн к чемпионату Европы по футболу 2016 года и заработал на нем не только славу, но и немалые деньги. Львиную долю годовой выручки, впрочем, составляют его регулярные выступления в Лас-Вегасе.

Миллионеры за пультом диджея 4. Zedd – 24,5 миллиона долларов Немецкий музыкант, диджей и продюсер Антон Заславский, известный под сценическим псевдонимом "Zedd", родился в Саратове, в трехлетнем возрасте вместе с семьей переехал в Германию, в настоящее время живет в Лос-Анджелесе и работает с мировыми звездами. Получил классическое музыкальное образование, пишет музыку, в основном, в жанре электро-хаус.

Миллионеры за пультом диджея 5. Стив Аоки – 23,5 миллиона долларов Американский диджей, композитор и музыкальный продюсер Стив Аоки из Флориды из семьи известного японского борца и основателя сети японских ресторанов знаменит в мире электронной танцевальной музыки своим экстравагантным поведением во время концертных выступлений. Он регулярно швыряет торты в толпу танцующих и поливает публику шампанским.

Миллионеры за пультом диджея 6. Diplo – 23 миллиона долларов Томас Уэсли Пентц, известный под псевдонимом Diplo, является одним из самых востребованных диджеев США и работает в самых разных стилях: от электронной танцевальной музыки до хип-хопа и байле-фанка с его латиноамериканскими ритмами и африканскими битами.

Миллионеры за пультом диджея 7. Skrillex – 20 миллионов долларов Американский музыкант и продюсер Сонни Джон Мур, более известный по сценическому псевдониму Скриллекс, специализируется на дабстепе, бростепе и электронной танцевальной музыке. Бывший фронтмен рок-группы From First to Last.

Миллионеры за пультом диджея 8. Kaskade – 19 миллионов долларов Американский диджей и музыкальный продюсер Райан Рэддон поначалу был владельцем магазина дисков и стоял за пультом в клубах Солт-Лейк-Сити, а в 2003 году выпустил свой собственный первый альбом. К настоящему времени у него их и репутация одного из лучших диджеев мира.

Миллионеры за пультом диджея 9. Мартин Гаррикс – 16 миллионов долларов Новичок среди маститых диджеев, но уже очень успешный в свои 20 лет: голландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гарритсен, известный как Мартин Гаррикс, а также GRX и Area21. Получил известность благодаря треку Animals, который находился в топ-10 в более чем 10 странах.

Миллионеры за пультом диджея 10. Dimitri Vegas & Like Mike – 15,5 миллиона долларов На десятом месте в десятке самых высокооплачиваемых диджеев мира по версии Forbes стоят Dimitri Vegas & Like Mike, они же Димитри и Майкл Тивайос, братья греческого происхождения из Бельгии. А в ежегодном рейтинге диджеев журнала DJ MAG за 2015 год DJ-дуэт поднялся на первое место. Автор: Клаус Ульрих, Элла Володина



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp