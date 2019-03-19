Ночные клубы Берлина "зеленеют"

Генерировать электроэнергию на танцполе - один из способов, как берлинские ночные клубы хотят улучшить экологию в городе. Берлин дал им карт-бланш.
Берлин размахнулся не на шутку: к 2050 году главный город Германии намерен свести выбросы CO2 в атмосферу к нулю. Ощутимый вклад в достижение этой амбициозной цели собирается внести и столичная клубная тусовка. Дело в том, что по подсчетам немецкой экологической организации BUND, на долю берлинских клубов приходится приблизительно 30 тонн эмиссии углекислого газа в год. Цифра внушительная. Не говоря о том, что в среднем за выходные дни один клуб потребляет электроэнергии столько, сколько одно домашнее хозяйство использует в течение целого года. Каким же образом берлинские клубы собираются изменить ситуацию?
Ночные клубы задают тон
Побудить как можно больше людей к тому, чтобы они активно защищали природу, - такую цель ставит Георг Кёсслер (Georg Kössler), референт партии "Союз-90/"зеленые" по вопросам климатической политики и клубной культуры в Берлине. "Берлинские клубы задают тон не только в музыке, но и в стиле жизни. И если люди увидят, что развлекательные заведения, например, больше не используют пластиковые соломинки, то, возможно, они и у себя дома начнуть следовать их примеру", - рассуждает он в беседе с DW.
По словам Кёсслера, именно потому, что клубная тусовка пользуется большим влиянием, политики и делают сейчас на нее ставку. Ведь берлинские ночные клубы суперпопулярны, они всегда набиты битком. Тысячи людей приезжают в Берлин специально для того, чтобы пройтись по его клубам. И эти заведения можно эффективно использовать для формирования экологического сознания тех, кто в них бывает.
Цель нового климатического проекта, реализуемого организацией BUND совместно с ассоциацией берлинских клубов clubliebe при финансовой поддержке берлинского сената, - помочь клубам стать более экологичными. Эксперты в сфере защиты окружающей среды консультируют владельцев клубов и подсказывают им, что они в своих заведениях могут изменить к лучшему. А возможностей тут более чем достаточно: от замены пластмассовых соломинок на изготовленные из натуральных материалов до перехода к поставщику электроэнергии из возобновляемых источников, от установки энергосберегающих холодильных и отопительных систем до использования светодиодных ламп, от принятия мер по снижению расхода воды до улучшения системы управления отходами.
Марсель Вебер (Marcel Weber), директор берлинского гей-клуба SchwuZ, от нового проекта в восторге. "Проблемы, связанные с экологией, беспокоят нас давно. И мы кое-что уже изменили у нас в клубе - к примеру, стали применять светодиодную технику. Но, конечно же, мы понимаем, что это еще далеко не все", - говорит он в интервью DW.
В течение двух дней эксперты из организации BUND, представители объединения clubliebe и Марсель Вебер скрупулезно осматривали помещение клуба SchwuZ, имеющиеся здесь технические средства и аппаратуру, от акустических кабелей до холодильников, - с тем, чтобы найти оптимальные пути к сокращению в этом заведении выбросов углекислого газа. "Крутая вещь - это цифровое управление холодильными установками. Благодаря ему холодильники можно было бы периодически на определенное время отключать и таким образом экономить электроэнергию", - размышляет Марсель Вебер. А еще, по его словам, он намерен впредь заказывать больше продуктов без пластиковой упаковки. И это далеко не все задумки предпринимателя.
Танцпол, который вырабатывает энергию
Еще одна идея - превратить ночные клубы в мини-электростанции. Нидерландский дизайнер Дан Розегарде придумал танцпол, выложенный плиткой, которая преобразует энергию зажигающей на нем молодежи в электричество. Такой танцпол уже есть в одном из клубов Роттердама.
По словам Констанце Майер (Konstanze Meyer) из объединения clubliebe, подобные энергосберегающие установки хотели бы иметь и владельцы клубов в Германии. Но проблема в том, что они очень дорогие, а у многих берлинских клубов лишь краткосрочные договоры на аренду помещений, что не позволяет их владельцам делать крупные инвестиции в инновационные технологии.
Представитель "зеленых" Георг Кёсслер и другие политики намерены эту ситуацию изменить. "На мероприятия по охране климата в Берлине мы уже выделили несколько миллионов евро. Значительная часть этих денег еще не истрачена. Поэтому если у кого-то есть хорошие идеи по поводу того, как сделать клубы более "зелеными", - добро пожаловать", - говорит он.
Как показал недавний опрос, проведенный Констанце Майер среди любителей берлинской ночной жизни, 90 процентов респондентов - обеими руками за приумножение числа экологичных клубов. А 80 процентов опрошенных даже заявили о том, что сами готовы оказывать таким заведениям активную помощь.
Образец для подражания - Феррополис
У берлинских ночных клубов есть образец для подражания. В созданном на месте бывшей угольной шахты музее под открытым небом Ferropolis в федеральной земле Саксония-Анхальт, где регулярно проводятся музыкальные фестивали и другие массовые мероприятия руководствуются принципом экологичности. Автор концепции - директор музея Тис Шрёдер (Thies Schröder).
В соответствии с ней во время фестивалей для получения электроэнергии на 70 процентов используется солнечное излучение. Но Тис Шрёдер планирует установить еще больше солнечных батарей - причем не только на крышах построек, но и на озере, окружающем музейный полуостров. Кроме того, он намерен разработать более эффективную систему водоснабжения и канализации, а также проверить на практике метод получения электро- и тепловой энергии из мусора и экскрементов. Два новых экологичных туалета на территории "Феррополиса" появились еще в прошлом году.
Каждый фестиваль в Феррополисе собирает до 30 тысяч гостей. И организаторы мероприятий делают все для того, чтобы привлечь молодых людей к проблеме защиты окружающей среды и сохранности природных ресурсов: призывают гостей приезжать на концерты не на автомобилях, а на поездах и ночевать в расположенном на территории города экологичном кемпинге, при котором работают заведения общепита, где предлагают веганские блюда.
Смотрите также:
Миллионеры за пультом диджея
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp