 Ночной Бамберг: Старая ратуша (фото) | Кадр дня | DW | 11.12.2018

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Кадр за кадром

Ночной Бамберг: Старая ратуша (фото)

Историческая ратуша в Бамберге считается одной из самых красивых в Германии.

Бамберг

11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели.  Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.

Декабрьские кадры из Германии

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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

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  • Экспонат выставки в Штутгарте
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    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

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    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

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  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


Смотрите также:
Старая ратуша в Бамберге - одна из самых красивых городских ратуш в Германии

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    Прогулки по Бамбергу - VI

    Старая ратуша в Бамберге находится на искусственном острове посреди реки Регниц.

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    Прогулки по Бамбергу - VI

    Так она выглядела в начале прошлого века. На заднем плане над городом возвышается монастырь Святого Михаила, в котором мы уже побывали.

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - VI

    Первое письменное упоминание этой средневековой достопримечательности Бамберга датировано 1386 годом.

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    Прогулки по Бамбергу - VI

    В середине XVIII столетия это готическое здание дополнили элементами барокко и рококо.

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    В 1993 году Старая ратуша и другие архитектурно-исторические памятники Бамберга были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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    Фрески на фасаде в середине XVIII века создал Иоганн Анвандер. Работы этого художника также можно увидеть в полусотне храмов Южной Германии.

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    Иоганну Анвандеру удалось создать иллюзию настоящих колонн, сводов, ниш, хотя в реальности можно обнаружить лишь несколько объемных элементов - например, такого купидона.

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - VI

    В этот зал можно заглянуть во время посещения ратуши. Кстати, почему она была построена на искусственном острове?

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    Прогулки по Бамбергу - VI

    Бамберг находился на территории церковного княжества - Бамбергского епископства. Правивший здесь епископ из-за конфликта с горожанами не хотел выделять землю под это здание...

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - VI

    Тогда кто-то из горожан предложил построить ратушу посреди реки, на что разрешения не требовалось.

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - VI

    Так и поступили, взяв пример, так сказать, с Венеции - вбили в дно Регница сотни дубовых свай...

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - VI

    Из окна виден памятник основательнице города - святой Кунигунде Люксембургской.

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - VI

    Как нетрудно догадаться по последним фотографиям, в здании сейчас размещена экспозиция фарфора и фаянса - одна из самых значительных таких коллекций в Европе.

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - VI

    Так эта достопримечательность города выглядит вечером во время сумерек после насыщенного туристического дня.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Бамберг - город на семи холмах

Каждый год в этот небольшой город в Баварии приезжают более 300 тысяч туристов. В 1993 году архитектурные памятники Бамберга были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Бамберг - "франконский Рим"

Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Москву называли "третьим Римом", а Бамберг - "франконским".  

Церкви и монастыри Бамберга

В этом немецком городе находится единственный в мире протестантский храм, освященный папой римским.  

Старая ратуша в Бамберге - одна из самых красивых в Германии

Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.  

Императорский собор в Бамберге - уникальный памятник романской эпохи

Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.  

Монастырь Святого Михаила, или Где варили жидкий копченый окорок?

В храме этого монастыря в Бамберге можно увидеть изображения почти 600 разных растений, а по соседству работает пивной музей.  

Старый придворный штат и Новая резиденции в Бамберге

Наполеон объявил здесь войну Пруссии. После свержения с престола в этом дворце жил бывший король Греции, а постороили эту резиденцию для себя бамбергские епископы.  

Немецкий замок, в котором работал создатель Щелкунчика и кота Мурра

Эту крепость никто не смог взять штурмом или осадой, но ее сдали ради спасения беззащитного Бамберга. Здесь работал писатель-романтик Гофман и жил последний крепостной медведь Германии.  

Дворец Зеехоф - памятник франконского барокко

Этот дворец расположен всего в восьми километрах от баварского города Бамберга, известного своими памятниками Всемирного наследия.  

Всемирное наследие: Бамберг

Его основатели причислены к лику христианских святых. На примере Бамберга можно проследить стадии развития и структуру европейских городов, зародившихся в Раннем Средневековье.  

1000 сортов пива и другие причины любить Верхнюю Франконию

Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива", однако туристы едут сюда не только, чтобы попробовать этот национальный баварский напиток.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Всемирное наследие в Германии

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия в Германии.  

Прогулки по Бамбергу  

Кадр за кадром - Декабрь 2018  

Аудио- и видеофайлы по теме

Всемирное наследие: Бамберг  

Памятники ЮНЕСКО: Кведлинбург  

Германия переживает туристический бум  

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