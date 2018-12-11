Ночной Бамберг: Старая ратуша (фото)

11.12.2018, Бамберг • Эта фотография была сделана в баварском городе Бамберге в начале этой недели. Старая ратуша, построенная на искусственном острове посреди реки Регниц, внесена в список Всемирного культурного наследия вместе с другими архитектурно-историческими памятниками этого небольшого города - одной из популярных туристических целей в Германии.

Декабрьские кадры из Германии



Кадр за кадром - Декабрь 2018 Северные олени из Гарца 10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино, выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Рождественские байкеры 10.12.2018, Гамбург • В ганзейском городе Гамбурге состоялся предпраздничный заезд на мотоциклах - Santa Claus Tour. В этом году в нем приняло участие около полусотни Рождественских-Дедов-Морозов-Санта-Клаусов. Цель акции - сбор пожертвований для детской больницы в гамбургском районе Альтона.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Фахверковое Рождество 09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Элвис Пресли на светофоре 08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Белый мишка 07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Жизнь в янтарном лесу 06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Время прогонять злых духов 06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Cамые красивые рождественские рынки 05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Двойник Ангелы Меркель 05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Мировой рекорд 04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Бэби-угрей выпустили в Рейн 04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Рождественские рынки отказываются от пластика 03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Замок за один евро 03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Рождество в княжеском замке 02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

Кадр за кадром - Декабрь 2018 Золотой гость 01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.



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