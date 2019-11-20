Ночная жизнь в Германии (фотогалерея)

Ночь: всё, кроме сна

Феномен ночи

Что для нас ночь? Мистические страхи? Бездонное темное небо? Или яркие огни витрин закрытых до утра магазинов? Тютчев писал о ночи так: "И человек, как сирота бездомный, Стоит теперь и немощен, и гол, Лицом к лицу пред пропастию темной". Так ли это сегодня? Сколько людей работает по ночам? А сколько веселится? Этому феномену посвящена открывшая сейчас в Гамбурге выставка "Ночь: всё, кроме сна".