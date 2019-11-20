 Ночная жизнь в Германии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.11.2019

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Культура и стиль жизни

Ночная жизнь в Германии (фотогалерея)

Мистику ночи, ее страхи и таинственную притягательность, ее деловую суету, ее многочисленных героев и ее свет, - в Гамбурге все это увидели с неожиданной стороны.

  • Ночное небо

    Ночь: всё, кроме сна

    Феномен ночи

    Что для нас ночь? Мистические страхи? Бездонное темное небо? Или яркие огни витрин закрытых до утра магазинов? Тютчев писал о ночи так: "И человек, как сирота бездомный, Стоит теперь и немощен, и гол, Лицом к лицу пред пропастию темной". Так ли это сегодня? Сколько людей работает по ночам? А сколько веселится? Этому феномену посвящена открывшая сейчас в Гамбурге выставка "Ночь: всё, кроме сна".

  • Ночной киоск

    Ночь: всё, кроме сна

    Ночной киоск

    Городские ночи - длинные. Для тех, кто не спит, для тех, кто отработал свою позднюю смену, и для тех, кому заступать на утреннюю, для влюбленных, туристов, "ночных ласточек" этот берлинский киоск, открытый круглые сутки, - место встреч, надежное пристанище...

  • Ночное метро

    Ночь: всё, кроме сна

    Метро без пассажиров

    Мы этих людей не знаем и никогда не видим. Они работают в метро. Работают тогда, когда пассажиров уже нет и даже поезда отдыхают в депо.

  • Ночью в районе Репербан

    Ночь: всё, кроме сна

    Район "красных фонарей"

    Колорит этого снимка вовсе не случайно - красный. Он сделан в самом знаменитом районе "красных фонарей" в Германии - в гамбургском квартале Санкт-Паули. Здесь находятся публичные дома, секс-шопы, стрип-бары, ночные клубы... Репербан живет бурной ночной жизнью. Настолько бурной, что появление машины "скорой помощи" здесь никого не удивляет.

  • Картина Бестиарий

    Ночь: всё, кроме сна

    Мифологические чудовища

    Ночь, ее страхи, мистические тайны, которые она скрывает, всегда манили художников. "Бестиарий", - так называется эта картина Карновски. Бестиарий изначально - средневековая книга по зоологии с иллюстрациями, на которых изображены разные животные, в том числе - мифологические. У Карновски это - чудовища, бестии, прячущиеся в ночи.

  • Ночной автобан

    Ночь: всё, кроме сна

    Ночной автобан

    Это еще не совсем глубокая ночь. Во многих домах светятся окна, но и они не разгоняют тьму. А вот на автобане - море света. Это фары проезжающих машин.

  • Центр логистики и транспортировки

    Ночь: всё, кроме сна

    Безлюдная логистика

    Центр логистики и транспортировки в Нидерауле, в районе Фулды. Нидераула - городок с населением всего в пять с небольшим тысяч человек. Но здесь расположено сразу несколько крупных фирм, специализирующихся на логистике и международных грузоперевозках. Они работают круглые сутки - и, как видите, почти без людей.

  • Охотник за привидениями

    Ночь: всё, кроме сна

    Охотник за привидениями

    Джону Синклеру - легендарному охотнику за привидениями, призраками и вампирами - посвящено более двух тысяч книжек, первая из которых вышла больше сорока лет назад! И они по-прежнему очень хорошо читаются любителями всяческих страшилок. Настолько хорошо, что уже начали завоевывать и рынок электронных книг. Так вампиры попали и в XXI век.

  • В кабаре Ballhaus

    Ночь: всё, кроме сна

    Шампанское в кабаре

    Фотографии, картины, плакаты, почтовые открытки, модели, книги, манекены, изображающие персонажей фильмов ужасов, - более 350 экспонатов представлены на выставке "Ночь: всё, кроме сна" в гамбургском Музее труда. Среди них - и эта открытка 1954 года, на которой изображено ночное веселье в кабаре Ballhaus. Выставка продится до 1 июня 2020 года.

    Автор: Ефим Шуман


  • Ночное небо

    Ночь: всё, кроме сна

    Феномен ночи

    Что для нас ночь? Мистические страхи? Бездонное темное небо? Или яркие огни витрин закрытых до утра магазинов? Тютчев писал о ночи так: "И человек, как сирота бездомный, Стоит теперь и немощен, и гол, Лицом к лицу пред пропастию темной". Так ли это сегодня? Сколько людей работает по ночам? А сколько веселится? Этому феномену посвящена открывшая сейчас в Гамбурге выставка "Ночь: всё, кроме сна".

  • Ночной киоск

    Ночь: всё, кроме сна

    Ночной киоск

    Городские ночи - длинные. Для тех, кто не спит, для тех, кто отработал свою позднюю смену, и для тех, кому заступать на утреннюю, для влюбленных, туристов, "ночных ласточек" этот берлинский киоск, открытый круглые сутки, - место встреч, надежное пристанище...

  • Ночное метро

    Ночь: всё, кроме сна

    Метро без пассажиров

    Мы этих людей не знаем и никогда не видим. Они работают в метро. Работают тогда, когда пассажиров уже нет и даже поезда отдыхают в депо.

  • Ночью в районе Репербан

    Ночь: всё, кроме сна

    Район "красных фонарей"

    Колорит этого снимка вовсе не случайно - красный. Он сделан в самом знаменитом районе "красных фонарей" в Германии - в гамбургском квартале Санкт-Паули. Здесь находятся публичные дома, секс-шопы, стрип-бары, ночные клубы... Репербан живет бурной ночной жизнью. Настолько бурной, что появление машины "скорой помощи" здесь никого не удивляет.

  • Картина Бестиарий

    Ночь: всё, кроме сна

    Мифологические чудовища

    Ночь, ее страхи, мистические тайны, которые она скрывает, всегда манили художников. "Бестиарий", - так называется эта картина Карновски. Бестиарий изначально - средневековая книга по зоологии с иллюстрациями, на которых изображены разные животные, в том числе - мифологические. У Карновски это - чудовища, бестии, прячущиеся в ночи.

  • Ночной автобан

    Ночь: всё, кроме сна

    Ночной автобан

    Это еще не совсем глубокая ночь. Во многих домах светятся окна, но и они не разгоняют тьму. А вот на автобане - море света. Это фары проезжающих машин.

  • Центр логистики и транспортировки

    Ночь: всё, кроме сна

    Безлюдная логистика

    Центр логистики и транспортировки в Нидерауле, в районе Фулды. Нидераула - городок с населением всего в пять с небольшим тысяч человек. Но здесь расположено сразу несколько крупных фирм, специализирующихся на логистике и международных грузоперевозках. Они работают круглые сутки - и, как видите, почти без людей.

  • Охотник за привидениями

    Ночь: всё, кроме сна

    Охотник за привидениями

    Джону Синклеру - легендарному охотнику за привидениями, призраками и вампирами - посвящено более двух тысяч книжек, первая из которых вышла больше сорока лет назад! И они по-прежнему очень хорошо читаются любителями всяческих страшилок. Настолько хорошо, что уже начали завоевывать и рынок электронных книг. Так вампиры попали и в XXI век.

  • В кабаре Ballhaus

    Ночь: всё, кроме сна

    Шампанское в кабаре

    Фотографии, картины, плакаты, почтовые открытки, модели, книги, манекены, изображающие персонажей фильмов ужасов, - более 350 экспонатов представлены на выставке "Ночь: всё, кроме сна" в гамбургском Музее труда. Среди них - и эта открытка 1954 года, на которой изображено ночное веселье в кабаре Ballhaus. Выставка продится до 1 июня 2020 года.

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

  • Удильщик

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Удильщик

    Красная рыбка-удильщик Gigantactis vanhoeffeni из семейства длиннощуповых (лат. Gigantactinidae) обладает длинным светящимся спинным плавником -"удочкой". Так, светящийся щуп помогает глубоководному хищнику охотиться.

  • Зеленоглазая каракатица

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Зеленоглазая каракатица

    Род Sepia отличается многообразием видов. Каракатица (лат. Sepiida) считается одним из самых умных глубоководных обитателей планеты. У нее имеется сразу три сердца, она умеет пускать "пыль" (точнее, чернильное облако) в глаза противнику. Моллюски - обладатели "голубых кровей". Их кровь действительно зеленовато-синего оттенка, а тело способно принимать любую окраску.

  • Спиральный червь

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Спиральный червь

    Спиральный перистый червь Bispira species из отряда трубчатых - обитатель коралловых рифов, в которых он охотно обустраивается. Великолепную светящуюся корону червь, в случае опасности, может сбросить, а затем отрастить снова.

  • Изящный ящероголов

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Изящный ящероголов

    Saurida gracilis - рыба, напоминающая ящерицу. Она способна жить даже в глубоководье, где поджидает свою добычу, а затем ловко настигает ее. Активен изящный ящероголов (именно так он и называется), режде всего, ночью, и способность светиться, отсутствующая у собратьев на мелководье, появляется тоже в это время.

  • Сальпы

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Сальпы

    Salpidae или сальпы - морские существа, обитающие, главным образом, в поверхностных водах океанов. Они достигают иногда размера 8 сантиметров, питаются, в основном, планктоном и способны светиться за счет симбиотических бактерий.

  • Иглорот

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Иглорот

    Этот устрашающего вида представитель стомиевых (лат. Photostomias Idiacanthus) напоминает дракона. Хищник иглорот, поедающий мелких рыб и планктонных рачков, обладает необычными органами, расположенными за "глазами", которые излучают красные световые сигналы, совершенно не типичные для обитателей водных стихий.

  • Каракатицевидный кальмар

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Каракатицевидный кальмар

    Светящиеся органы у глубоководного кальмара Sepioteuthis lessoniana – его многочисленные голубоватые точки на теле. Таких у него может быть около двухсот. В период брачных игр кальмар способен светиться особенно интенсивно.

  • Гребневики

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Гребневики

    Медузы-гребневики, как и многие родственные им виды, обитающие в глубоководье, светятся в темноте. Медуза - хищница. На снимке: вид Bougainvillia britannica, обнаруженный в Северном море.

  • Адский вампир

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Адский вампир

    Vampyroteuthis infernalis объединает признаки кальмара и осьминога и относится к единственному отряду моллюсков, способных жить на глубине до 1000 метров в так называемой зоне кислородного минимума. Для дезориентации врага этот сравнительно небольшой моллюск с огромными глазами умеет производить биолюминесцентные вспышки света, контролируя их длительность и интенсивность.

  • Миктофовые

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Светящиеся анчоусы

    Небольшие рыбки с крупной головой относятся к одному из самых многочисленных семейств глубоководных рыб Myctophidae - миктофовым. Эти рыбки, которых еще называют светящимися анчоусами, обладают светящимися органами, которые испускают синий, зеленый или желтоватый свет. Это результат химических реакций в окологлазных клетках-фотоцитах. А прикрыв веки, рыбки тут же становятся невидимыми.

  • Бородавчатый удильщик

    Светящиеся чудовища подводного мира

    Бородавчатый удильщик

    Еще один яркий представитель отряда удильщиков Antennarius maculatus "украшен" бородавками. Обитателя умеренно теплых вод можно назвать образцом маскировки. Он отлично подстраивается под разноцветный подводный мир коралловых рифов.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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