 Ночная жизнь Берлина (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Ночная жизнь Берлина (видео)

Берлин фантастически популярен у любителей техно-музыки и техно-клубов. Но они постепенно уходят из центра города. Почему?

Смотреть видео 05:09

Ночная жизнь Берлина

Смотрите также:

  • default

    "Бергхайн"

    Культовый клуб в Берлине

    Здание бывшей тепловой электростанции (ТЭЦ ), в котором расположен клуб.

  • default

    "Бергхайн"

    Культовый клуб в Берлине

    Вход в клуб "Бергхайн".

  • default

    "Бергхайн"

    Культовый клуб в Берлине

    Клуб может вместить 1500 посетителей.

  • default

    "Бергхайн"

    Культовый клуб в Берлине

    В октябре 2013 года свой новый альбом в этом клубе представила Леди Гага.

  • default

    "Бергхайн"

    Культовый клуб в Берлине

    Фотограф и охранник клуба Свен Марквардт (Sven Marquardt), чьи снимки стали частью юбилейной экспозиции.

  • default

    "Бергхайн"

    Культовый клуб в Берлине

    Без комментариев.

    Автор: Максим Нелюбин


 

 

 

 

 

 

Контекст

Ночные клубы Берлина "зеленеют"

Генерировать электроэнергию на танцполе - один из способов, как берлинские ночные клубы хотят улучшить экологию в городе. Берлин дал им карт-бланш. (19.03.2019)  

В берлинские ночные клубы пускают бездомных переночевать

Во время холодов раз в неделю известные клубы Берлина разрешат бездомным переночевать в их помещениях. (05.12.2018)  

Почему молодежь выбирает Берлин

Берлин - один из самых любимых городов среди молодежи. Высокие стандарты образования и широкие возможности для отдыха привлекают все больше студентов. А что еще предлагает столица? (25.05.2016)  

Самого жесткого вышибалу мира не пустили в клуб

Двери берлинского клуба "Бергхайн" называют самыми неприступными в стране. Фейс-контроль там не может пройти почти никто. Но главного охранника "Бергхайна" самого не пустили в клуб! (12.11.2018)  

Легендарный техно-клуб "Бергхайн" в Берлине отмечает юбилей

Культовое заведение было открыто в 2004 году в бывшей ТЭЦ. В честь 10-летия в клубе открывается выставка, где среди прочих представлены снимки, сделанные его охранниками. (07.07.2014)  

"Бергхайн"

Культовое учреждение было открыто в 2004 году в бывшей ТЭЦ. (07.07.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ночная жизнь Берлина  

Классическая музыка в ночных клубах  

Берлин: каждому клубу - свой лейбл  

100 самых интересных мест в Берлине  

Также по теме

Ночная жизнь Берлина 13.08.2019

Берлин фантастически популярен у любителей техно-музыки и техно-клубов. Но они постепенно уходят из центра города. Почему?

Bootshaus Köln Bildergalerie

Самый крутой ночной клуб в Германии 29.04.2019

В рейтинге лучших ночных клубов в мире кельнский Bootshaus вошел в топ-10. В Германии он опередил даже культовый берлинский клуб Berghain. Что здесь ждет посетителей? Репортаж DW.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Кто пожирает немецких пчел (фото)

Пчелоедки

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера