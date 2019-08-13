Ночная жизнь Берлина (видео)

Берлин фантастически популярен у любителей техно-музыки и техно-клубов. Но они постепенно уходят из центра города. Почему?
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