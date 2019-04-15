Нотр-Дам будет жить

Старые камни Европы, о которых с любовью писал Достоевский, выстояли. Пожар собора Нотр-Дам их не осилил. Стихия бешеного огня оказалась слабее гения средневековых мастеров. Да и 400 современных парижских пожарных, которые сделали все, чтобы сохранить остов собора, остужая камни потоками воды, оказались в самом деле спасателями. Спасибо им!

Собор восстановят качественно и довольно быстро. Деньги уже начали жертвовать французские предприниматели. История вернется в отстроенный собор. История Франции, Европы, веры. История, наконец, великой и мудрой культуры.

В соборе Парижской Богоматери короновали королей, Наполеона. Революционеры Великой Французской революции отбивали короны у соборных статуй. Норт-Дам, как и все человечество, состоит из противоречий. Здесь в одном и том же 1944 году прославляли маршала Петена, сотрудничавшего с нацистами, и праздновали освобождение Парижа от оккупантов.

Виктор Ерофеев

Виктор Гюго написал первый французский исторический роман "Собор Парижской богоматери" (1831) не только потому, что хотел показать борьбу человеческих страстей, красоты и уродства, но и с тем, чтобы не допустить уничтожение собора, задуманного тогдашними перестройщиками Парижа. Успех романа спас собор. Французской литературе есть, как мы видим, чем гордиться.

В российских социальных сетях по случаю беды скопилось множество плакальщиков. Многие считают, что пожар - это символ крушения Европы, уничтожения ее ценностей. Конечно, французы - не самые ревностные католики. Они редко ходят в церковь. Но запас европейских ценностей в их душах хватит еще надолго. Многие припомнили в связи с пожаром многомесячный варварский бунт "желтых жилетов", вспомнили с неприятной мне неприязнью и мигрантов, которые "наводнили" Париж. Но именно свободной стране надо дать свободу разобраться со своими кризисами, а не учить из-за забора, что делать и чего не делать. Историческое нытье - символ бессилия - звучит в Рунете, не помогая, а мешая справиться с несчастьем не только французским, но и со своим собственным.

Этот пожар объединил нацию. Мы видели, как нация пела и молилась на коленях. А если, допустим, Charlie Hebdo в своем карикатурном духе готов отреагировать на беду - так это тоже тема свободной Франции, а не цинизм безответственности.

В борьбе за собор не погиб ни один пожарный. Пожар не превратил чудовищное событие в человеческую трагедию. Важно и то, что он не стал результатом злой воли.

Мы все знаем, что рукописи не горят. То есть вернее они горят, но произведения сохраняются, культура продолжается. Реставраторы всей Европы помогут собору Нотр-Дам. Шпиль собора, который он получил в 19 веке, может быть и не восстановят - скорее всего, собор возродят таким, каким он был изначально. У меня, как и всякого человека, который любит Францию, есть своя история любви к собору, к его божественным витражам и вообще всей архитектурной композиции, которая говорит о том, что храм строили люди, веровавшие в высокие человеческие цели. Пожар дал мне и не только мне новый импульс любви к католической святыне, которая является подарком для всех христиан, вообще для всех тех, кто защищает общечеловеческие ценности. Очереди в храм возобновятся. Мы там увидим и французских школьников, и китайцев, и африканцев, и россиян. Можно будет тогда поставить в храме свечи за его спасение и воскрешение. В таких случаях и говорят "Аминь!"

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Смотрите также:

Пожар в соборе Парижской богоматери Как будут восстанавливать собор "Собор - это часть Франции, поэтому мы восстановим его все вместе", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский государственный фонд сохранения культурного наследия 16 апреля объявит общенациональный сбор средств на восстановление собора. Французские миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно уже пожертвовали на восстановление собора 300 млн евро.

Пожар в соборе Парижской богоматери Терновый венец Иисуса Христа удалось спасти От пожара удалось спасти одну из самых важных христианских реликвий, находящихся в соборе - терновый венец Иисуса Христа. В соответствии с Евангелиями, именно этот венец возложили на голову Христа перед распятием.

Пожар в соборе Парижской богоматери Внутри собора после пожара На фотографиях последствий пожара внутри собора, опубликованных ведущими французскими изданиями, видно, что уцелели алтарь собора и алтарный крест. Огонь не коснулся и хранящихся в храме реликвий.

Пожар в соборе Парижской богоматери Пожар в Соборе Парижской богоматери полностью потушен Утром 16 апреля пожар в Соборе Парижской богоматери был полностью потушен. Его последствиями стали обрушение купола и кровли собора. Каркас здания удалось спасти.

Пожар в соборе Парижской богоматери Пожар нанес колоссальный ущерб собору Сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери нанес огромный ущерб - обрушились шпиль и крыша, огонь перекинулся на одну из знаменитых прямоугольных башен. Пожарная служба Парижа заявила, что не уверена, сможет ли остановить распространение огня.

Пожар в соборе Парижской богоматери В тушении были задействованы сотни пожарных Сообщение о возгорании поступило в 18.50 по местному времени (19.50 мск). По данным МВД Франции, на место прибыли около 400 пожарных. По предварительным сведениям, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Стоимость их проведения оценивается в 6 млн евро.

Пожар в соборе Парижской богоматери "Париж изуродован" За пожаром наблюдали несколько сотен очевидцев. Часть из них расположилась у расположенной неподалеку церкви Сен-Жюльен-ле-Повр. Кто-то из собравшихся молился, кто-то исполнял церковные гимны. "Париж изуродован, город уже никогда не будет таким, как прежде. Это трагедия", - отметил один из очевидцев. Архиепископ города Мишель Опети призвал другие церкви в знак солидарности звонить в колокола.

Пожар в соборе Парижской богоматери На место трагедии прибыл президент Макрон Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер 15 апреля телеобращение к нации. Глава государства прибыл на место трагедии, после чего проследовал на экстренное совещание в расположенную неподалеку штаб-квартиру полиции. "Мне - как и всем соотечественникам - грустно видеть, как горит часть нас", - написал он в Twitter.

Пожар в соборе Парижской богоматери Местных жителей эвакуировали По словам мэра французской столицы Анн Идальго, жителей Сите - острова на Сене, где располагается Нотр-Дам, эвакуировали в связи с угрозой обрушения здания. Полиция попросила туристов воздержаться от посещения данного района. По предварительным данным, один из пожарных получил серьезные травмы. О других пострадавших не сообщается.

Пожар в соборе Парижской богоматери Мировые лидеры соболезнуют Мэр Лондона Садик Аман Хан выразил поддержку Парижу. В Ватикане и Иерусалиме заявили, что молятся за спасение собора. Президент США Дональд Трамп назвал Нотр-Дам "частью нашей культуры". По его словам, "в мире, вероятно, нет другого такого собора, как этот". "Наши мысли - с нашими французскими друзьями", - написал в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Пожар в соборе Парижской богоматери Символ французской столицы Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн верующих и туристов. В соборе хранится одна из главных христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа. Автор: Екатерина Венкина



______________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"