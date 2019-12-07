 Носильщик роялей - работа не только для мышц | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.12.2019

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Культура и стиль жизни

Носильщик роялей - работа не только для мышц

Бывший россиянин зарабатывает на жизнь в Германии тем, что перевозит и переносит вручную рояли и пианино. В Рейнской области он самый востребованный специалист в этом деле.

Seltener Beruf - Klavierträger (DW/V. Weitz)

У 35-летнего Романа Карстена (Roman Karsten) довольно редкая профессия: он носильщик роялей. Я попросил его описать свою работу в нескольких словах, и вот что из этого получилось: "Я не просто ношу рояли, а в первую очередь несу большую ответственность за них. В моих руках оказывается очень дорогой инструмент, который приходится проносить по крутым лестницам, через узкие проемы. А в это время под ногами могут шнырять кошки или собаки. О них нельзя споткнуться, ведь груз не только ценный, но и тяжелый. Неожиданных и тупиковых ситуаций бывает много. Так что работа моя не только для мышц, но и для ума".

По словам Романа, музыканты очень привязаны к своим инструментам и плачут дважды: когда их инструмент упаковывается перед транспортировкой - от тревоги и страха, что с роялем может что-то случиться, и когда его устанавливают на новом месте - целым и невредимым.

Каменистая дорога к призванию

Транспортировка роялей - это целое искусство, которым владеют немногие. Обучаются ему не в учебных заведениях, а на практике - у людей, для которых эта работа стала призванием. Как для Романа Карстена, который девять лет назад создал собственную фирму по транспортировке роялей и нестандартных грузов. "Моя работа не просто напряженная, но и захватывающая, потому что она каждый день ставит перед тобой новые задачи", - подчеркивает Роман. Кроме того, благодаря этой работе у него есть возможность знакомиться и общаться с интересными людьми, которых он никогда бы не встретил в обычной жизни. "Среди моих клиентов бывают известные музыканты - из бывшего СССР и из Германии. С некоторыми из них я подружился - бываю с семьей на их концертах и даже в гостях", - признается в интервью DW Роман Карстен.

Роман Карстен с напарником во время работы

Роман Карстен с напарником во время работы

Если бы 35-летнему Роману кто-то много лет назад сказал, что он будет зарабатывать на жизнь в качестве носильщика роялей, то он бы в ответ покрутил пальцем у виска. Когда семья немецких переселенцев Карстен в 1997 году переехала из Ростова-на -Дону в Германию, Роману было 13 лет. В те годы он мечтал стать боксером. Кроме занятий в школе он много занимался спортом и даже завоевывал призовые места в чемпионатах по боксу на западе Германии. После службы в бундесвере он выучился на слесаря-сантехника и газопроводчика. Несколько лет проработал по профессии, а потом решил открыть собственное дело - ночной клуб Cosmopolitan для русскоговорящей молодежи города Санкт-Августина и его окрестностей. Клуб просуществовал чуть более года и был очень популярен, но его пришлось закрыть - жители жаловались на шум.

"Чем только я потом не зарабатывал на жизнь. Был даже вышибалой в боннских ночных клубах, пока мой друг не попросил помочь ему в перевозке рояля - он работал в специализированном магазине в Бонне. Тогда я понял, что легкую работу каждый может делать, а вот на тяжелую охотников мало. Я решил, что это та самая ниша, в которой я себя могу реализовать. Сначала перевозил рояли по договору с одним из магазинов музыкальных инструментов, а потом решил открыть собственную фирму Karsten Transporte".

В новое дело сына поверили мама и сестра Елена. Она по образованию музыкант. В интервью DW Елена с улыбкой вспоминает, как еще в России семилетний Роман пытался приподнимать и двигать с одного места на другое ее пианино. "Сегодня мне кажется, что это был какой-то знак свыше, который указывал на будущую профессию Романа в Германии", - смеется она.

Команда Романа Карстена

Команда Романа Карстена

Мама дала в долг сыну 20 тысяч евро на покупку первого грузового автомобиля, а сестра взяла на себя работу в офисе - прием заказов и бухгалтерию. И дело потихоньку пошло в гору. Сегодня у Карстена три грузовика, оборудованных специальной техникой, поддерживающей нужную для инструментов температуру и влажность воздуха. В фирме занято двое постоянных сотрудников, а если случаются сложные заказы, то на помощь приходят родственники - брат, зять. Они работают на договорной основе.

По сто роялей в месяц

Бывают неожиданные и срочные заказы, например, перевезти рояль на один вечер для выступления, скажем, в выставочном зале, в здании вокзала или в супермаркете. "Обычно я выбираю сложные заказы. Бывают случаи, когда инструмент можно внести в помещение только через балкон с помощью крана. Меня такие заказы больше привлекают, чем просто транспортировка роялей из точки А в точку Б", - подчеркивает Роман.

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Его рабочий календарь заполнен заказами на несколько недель вперед. Некоторым клиентам даже приходится отказывать в услугах и переадресовывать их к конкурентам. В месяц Роман с напарниками перевозят около ста инструментов. Сезон перевозок начинается с сентября и длится до конца мая. В это время не только частные лица покупают новые инструменты, но музыкальные школы, институты, музеи. Многие перевозят их из одного места в другое. А летом заказов почти нет, Роман с женой и двумя маленькими детьми может спокойно уйти в отпуск.

Самые сложные и курьезные случаи

В работе Роман Карстен и его коллеги используют снаряжение для бодибилдеров: пояса для живота и плеч, специальную обувь с подошвой, которая не скользит. Ребята должны постоянно поддерживать хорошую физическую форму, ведь иногда им приходится поднимать по лестницам рояли весом в полтонны. Как это было в высшей музыкальной школе города Ахена. Роман со своим напарником поднимали рояль весом 500 килограммов на четвертый этаж здания, построенного в начале прошлого века. Вся эта акция заняла два с половиной часа.

Однажды в доме, куда Роман с напарником привезли рояль, сломался лифт, а рояль был срочно нужен для выступления музыканта на обзорной площадке. Ребятам пришлось тащить инструмент на 11-й этаж вручную. Самым дорогим грузом была картина, которую музыкант вместе с роялем решил перевезти в новый дом. "Только картина стоила 250 тысяч евро, плюс рояль. Мне даже пришлось предпринять меры безопасности: попросил своих близких родственников сопроводить меня с грузом в качестве секьюрити", - смеется Роман.

Роман Карстен перевозит и музейные экспонаты

Роман Карстен перевозит и музейные экспонаты

По его словам, самым ответственным заказом стала перевозка музейного экспоната из Зигбурга в Кассель. Это был рояль, на котором когда-то играли братья Гримм. У него были особые ножки, что очень затрудняло транспортировку. Но музей выбрал Романа Карстена, потому что равных ему по надежности перевозок ценных роялей в регионе нет. В его грузовике можно было поддержать такую же температуру и влажность воздуха, как в музее.

Случались и курьезы. Женщина-музыкант в заявке написала, что рояль надо занести на второй этаж частного дома. Отметила, что лестница стабильная. "Когда мы поднимали рояль, то мой напарник Алексей под тяжестью груза в буквальном смысле провалился сквозь лестницу. Слава богу, что ни он, ни инструмент не пострадали, а вот лестница оказалась ветхой. После этого случая мы сами тщательно проверяем лестницы на их стабильность. Без этого мы не приступаем к работе", - подчеркивает Роман.

Разумеется, работа и музыкальные инструменты, которые Роман с коллегами перевозят, застрахованы. "За девять лет я лишь дважды воспользовался страховками, - рассказывает Роман. - Один раз был поврежден угол в подъезде дома. Пришлось почти весь подъезд ремонтировать за две тысячи евро. Во второй раз при установке рояля в выставочном зале пострадал очень дорогой стул ручной работы из Китая. На его реставрацию ушло три тысячи евро. Зато ни разу ни один из инструментов не был поврежден", - с гордостью замечает Роман.

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  • Laute (Imago/Westend61)

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  • Museum für Musikinstrumente Universität Leipzig (DW)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

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    Колесная лира

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    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Губная гармошка…

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