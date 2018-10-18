Норвежский суд согласился отпустить подозреваемого в шпионаже россиянина

Суд в Осло отказался продлить срок ареста сотрудника аппарата российского Совета Федерации Михаила Бочкарева. Об этом в четверг, 18 октября, сообщила Норвежская вещательная корпорация (NRK). Суд счел, что следствие по делу россиянина, которого подозревают в незаконной разведывательной деятельности, не предоставило обоснований для продления его ареста.

По информации газеты Dagbladet, полиция оспорила решение суда. Россиянин останется под стражей до окончания рассмотрения апелляции, которая состоится не ранее 22 октября, заявила адвокат Бочкарева. В Совфеде назвали ситуацию попытками "затянуть процесс".

"Решительный протест" Москвы

21 сентября 51-летнего россиянина задержали в аэропорту норвежской столицы. Он посещал двухдневный семинар по цифровым технологиям. Суд принял решение оставить Бочкарева под стражей на две недели. После задержания Бочкарева сотрудники органов безопасности Норвегии обыскали на предмет наличия прослушивающих устройств здание парламента, где проходил семинар.

В связи с арестом россиянина посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд был вызван в МИД РФ. Москва выразила "решительный протест". На Смоленской площади сочли обвинение в разведдеятельности "фальшивым".

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