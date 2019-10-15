"Норвежская модель" - альтернатива вступлению в ЕС для балканских стран?

"ЕС должен предоставить возможность всем странам на западе Балкан присоединиться к единому внутреннему европейскому рынку, как это произошло в случае с Норвегией и Исландией", - считает глава влиятельного аналитического центра "Европейская инициатива стабильности" Геральд Кнаус (Gerald Knaus). Он - один из тех, кто готовил сделку между ЕС и Турцией по беженцам и знает, каковы настроения в Брюсселе относительно очередного расширения ЕС, подразумевающего вступление в Евросоюз нескольких стран Западных Балкан.

Макрон на пути Западных Балкан в ЕС

После того, как 15 октября Франция, а также Нидерланды и Дания, заблокировали решение ЕС о начале переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, сославшись на отсутствие прогресса в сфере реформ в этих странах, многие считают, что процесс расширения ЕС окончательно провалился.

Геральд Кнаус

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к фундаментальной реформе процедуры вступления в ЕС, лишь после которой, по его мнению, можно будет вернуться к вопросу перспективы членства в Евросоюзе для балканских стран.

Геральд Кнаус сравнивает произошедшие с корридой: Макрон, по выражению Кнауса, тут выступил в роли матадора, только лишь не нанесшего удар, который прекращал страдания "быка" - после того, как многие "пикадоры" на протяжении долгих лет медленно делали свое дело - "убивали быка", то есть тормозили процесс расширения ЕС.

Почему тормозится процесс принятия балканских стран в ЕС?

Четыре балканских государства имеют статус кандидатов на вступление в ЕС, но в случае с Сербией и Черногорией переговоры о членстве медленно тянутся уже несколько лет. Для Албании и Северной Македонии они все никак не начнутся, а у Боснии и Герцеговины, а также у Косово, и вовсе нет статуса кандидатов на вступление в ЕС. Причина в том, что в Брюсселе обвиняют правящие элиты всех вышеназванных стран в коррупции, кумовстве и отсутствии независимой прессы.

Андреас Эрнст

"Мы сейчас на нулевой точке", - констатирует Андреас Эрнст (Andreas Ernst), корреспондент швейцарской Neue Zürcher Zeitung в Белграде. По его мнению, у вето Макрона, заблокировавшего начало переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, есть одно преимущество - оно внесло ясность в отношения между ЕС и балканскими странами.

"На протяжении последних 10 лет ЕС вел себя так, как будто был действительно заинтересован в том, чтобы принять в свои ряды эти страны. Их руководство, в свою очередь, делало вид, что заинтересовано в проведении реформ, чтобы стать членами Евросоюза", - поясняет Эрнст в интервью DW. Сейчас эта игра закончилась. "Настало время предлагать что-то новое. И это предложение должно быть хорошим", - говорит журналист.

"Норвежская модель" для балканских стран?

Что может предложить Евросоюз? Белградская газета "Вечерние новости" со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что Берлин и Париж уже разрабатывают новую интеграционную модель для балканских стран. Этот план должен быть разработан до следующего саммита стран Западных Балкан, который пройдет в мае 2020 года.

Речь идет о расширении ЕС в облегченном формате, о "привилегированном партнерстве с шестью указанными странами" или о так называемой "норвежской модели". Норвегия, как и Исландия и Лихтенштейн, входят в Европейское экономическое пространство (EWR), что позволяет всем трем странам практически без исключений и изъятий осуществлять беспошлинную торговлю на внутреннем европейском рынке, не являясь членами ЕС.

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель на саммите стран Западных Балкан в апреле 2019 года

"Паспорт Косово имел бы такую же ценность внутри EWR, как и норвежский, а сербская сливовица получила бы такой же доступ на европейский рынок, как и швейцарский бренди. Бельгийские инвесторы имели бы одинаковые правовые гарантии в Боснии и Герцеговине, Албании, Северной Македонии, также как и в Исландии", - так описывает в своей статье перспективы "норвежской модели" для балканских стран косоварский публицист и политик Ветон Суррои.

"Доступ к европейскому экономическому пространству - существенный шаг. Это ни в коем случае не модель для проигравших", - полагает эксперт по балканским странам Андреас Эрнст. Но многие в регионе считают, что "норвежская модель" для балканских стран - жалкая альтернатива полноценному членству в ЕС. Разочарование позицией Парижа слишком велико, и не только на Балканах. Берлин не единожды выступал с критикой в адрес Макрона, который выставляет ЕС смешным и не заслуживающим доверия партнером в неспокойном балканском регионе, на который оказывают политическое и экономическое влияние Россия, Китай, Турция и государства Персидского залива.

Вступление в ЕС пока еще остается стратегической целью на Балканах

Сербский президент Александар Вучич, комментируя ситуацию вокруг перспективы вступления Сербии в ЕС, использует аналогию с футболом: судья изменил правила во время матча и, следовательно, теперь необходимо привести в соответствие с ними другую тактику.

"Но вступление в ЕС остается для нас стратегической целью", - подчеркивает Вучич. Его македонский коллега Стево Пендаровски высказывается за проведение регионального саммита, чтобы исключить все альтернативы вступлению в Евросоюз.

"Я не чувствую себя брошенным ЕС на произвол судьбы", - делится либеральный политик Владимир Павичевич, много лет придерживающийся проевропейских взглядов. Раньше Павичевич был депутатом парламента Сербии. Сейчас возглавляет небольшую политическую партию в Черногории.

"Никто в Брюсселе не сказал, что мы не станем членами ЕС, даже если выполним все условия для этого, - подчеркнул Павичевич в интервью DW. - Но правящие элиты в регионе, чтобы замаскировать собственные промахи и неудачи при проведении реформ и переговоров о вступлении в Евросоюз, хотят создать видимость, что ЕС не честен с ними".

Так может ли "норвежская модель" именно поэтому быть привлекательной? Политики в странах Западных Балкан могли быстро вывести свои страны на внутренний европейский рынок с населением в 500 млн человек. При таком раскладе и Макрон праздновал бы маленькую победу - ведь вопрос классического расширения ЕС был бы на какое-то время закрыт.

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