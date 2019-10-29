Норвегия заметила масштабные учения России в Северной Атлантике

Россия начала в Северной Атлантике учения с участием атомных подводных лодок. Об этом сообщает во вторник, 29 октября, норвежская государственная телерадиокомпания NRK со ссылкой на представителей военной разведки Норвегии. По их данным, эти военные маневры в Северной Атлантике являются самыми масштабными со времени окончания холодной войны.

По данным норвежской военной разведки, в начавшихся на прошлой неделе учениях задействованы 10 российских подводных лодок, которые ранее базировались у Кольского полуострова, передает NRK. В их числе - восемь атомных подводных лодок (АПЛ). Ожидается, что маневры продлятся два месяца.

Официальный представитель Генштаба Норвегии Брюньяр Стурдал сообщил агентству AFP, что Норвегия и другие страны - члены НАТО ведут наблюдение за действиями российского флота, в том числе с воздуха. По сведениям норвежского Генштаба, подводные лодки РФ были также замечены в Норвежском и Баренцевом морях, местоположение некоторых из них известно.

Российские подлодки собираются испытать новое оружие в Норвежском море

Военное руководство скандинавской страны полагает, что в рамках этих учений российские подводные лодки попытаются максимально далеко продвинуться в западную часть акватории Атлантического океана и остаться при этом не обнаруженными. Целью маневра в Осло считают демонстрацию Россией собственной обороноспособности, а также попытку показать, что ее военные силы могут достичь побережья США. Кроме того, Москва хочет проверить способность НАТО обнаруживать подобные операции и реагировать на них.

Официальная Москва не подтвердила проведение учений. По информации российских информагентств, Северный флот РФ сообщил 26 октября, что две атомные подводные лодки, входящие в его состав, - "Нижний Новгород" и "Псков" - приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море и собираются при этом испытать новое оружие.

В то же время штаб Северного флота подчеркнул, что глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря, - обычная практика, применяемая подводниками, указывает "Интерфакс". Как пояснили в штабе, глубины Баренцева моря не позволяют подлодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину.

На момент публикации материала DW на сайте министерства обороны РФ отсутствовала какая-либо информация об учениях российских атомных подводных лодок в Норвежском море.

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