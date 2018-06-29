Нож в сердце и безопасные гробы: как европейцев возвращали с того света (фотогалерея)

Тафофобия охватила Европу в XVIII-XIX веках неслучайно. На выставке в музее берлинской клиники Charité показывают изобретения, которые могли спасти человека от похорон по ошибке.
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Немцы копят на собственные похороны, чтобы их дети не влезли в долги. В том, сколько стоят в Германии ритуальные услуги, разбирался наш репортер.
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