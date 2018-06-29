 Нож в сердце и безопасные гробы: как европейцев возвращали с того света (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.06.2018

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Культура и стиль жизни

Нож в сердце и безопасные гробы: как европейцев возвращали с того света (фотогалерея)

Тафофобия охватила Европу в XVIII-XIX веках неслучайно. На выставке в музее берлинской клиники Charité показывают изобретения, которые могли спасти человека от похорон по ошибке.

  • Перья для констатации смерти - экспонат выставки Scheintot в музее берлинской клиники Charité

    Похороны заживо: история фобии

    Перья для констатации смерти

    До XVIII века граница между двумя состояниями - жизнью и смертью - не была четко определена. Впал человек в кому или уже умер? На этот вопрос нередко отвечали ошибочно. Смерть констатировали священники: щекотали нос пером, ставили на грудь бокал с водой и ждали, когда он зашевелится, или подносили зеркало ко рту. Музей Charité рассказывает о том, как пытались предотвратить похороны по ошибке.

  • Белоснежка

    Похороны заживо: история фобии

    Белоснежка - воплощение фобии

    В 1742 году Жан-Жак Брюйер опубликовал диссертацию "О неопределенности признаков смерти и злоупотреблении быстрыми похоронами", описав в ней более 250 случаев клинической смерти. Европу охватила тафофобия. От этого страха страдали многие известные люди: Николай Гоголь, Альфред Нобель, Марина Цветаева... Знаменитая Белоснежка - персонаж, олицетворяющий состояние scheintot - ни жив ни мертв.

  • Экспонаты выставки Scheintot в Берлине

    Похороны заживо: история фобии

    Инструменты для "оживления"

    С развитием водных курортов утопленников становилось больше, и многих ошибочно досрочно отправляли в могилу. В Европе придумывали способы воскрешения: электрические разряды, компрессы с отваром трав и маслом камфоры. Регламента по проведению похорон еще не существовало, свидетельства о смерти не выдавали. Многие врачи выступали за создание свода правил для захоронения умерших.

  • Нож для сердца

    Похороны заживо: история фобии

    Ножом в сердце

    Самый радикальный способ доказательства смерти - удар ножом в сердце. При помощи такого инструмента врачи в начале XIX века должны были развеять сомнения по поводу статуса умершего. С одной стороны, ранение не оставляло шансов на выживание, с другой - избавляло от страданий в случае пробуждения. В своих завещаниях Артур Шницлер и Бертольд Брехт пожелали именно такого завершения осмотра тела.

  • Первый морг Европы

    Похороны заживо: история фобии

    Первый морг Европы

    Один из самых влиятельных патологоанатомов Германии Кристоф Гуфеланд (Christoph Hufeland) в 1791 году опубликовал работу о "Неопределенности смерти" и предложил построить помещения для осмотра трупов. Первый морг появился в этом же году в Веймаре, в Берлине - в 1795 году. Сторож постоянно наблюдал за телами, по поводу которых у врачей были сомнения. Его спальня находилась внутри морга.

  • Механизм, связывающий рычаг в гробу и колокол

    Похороны заживо: история фобии

    Изобретение пастора

    Доктор Гуфеланд критиковал многие изобретения против преждевременных похорон. В 1798 году пастор Беньямин Песлер (Benjamin Peßler) придумал "конструкцию для спасения из могилы после пробуждения". Рычаг в гробу дергал маятник церковного колокола, если "мертвец" оживет. На практике порыв ветра или птицы могли перепугать жителей деревни посреди ночи.

  • Механизм со звонком для гроба

    Похороны заживо: история фобии

    Спасительный звонок

    В начале XIX века было придумано сразу несколько механизмов, которые издавали звуковые сигналы при движении человека в гробу. Звонок оставался на поверхности, а датчики крепились к рукам и ногам. Устройство, изображенное на фото, разработали в Вене.

  • Гроб с вентиляцией

    Похороны заживо: история фобии

    Гроб с вентиляцией

    В 1829 году Йоханн Готтфрид Табергер (Johann Gottfried Taberger) придумал систему, которая могла бы спасти похороненного заживо. Малейшее движение рук, головы или ног, к которым привязывали веревки, открывало доступ к кислороду через трубу. Колокол на надгробии звонил, когда этот механизм запускался. Табергер надеялся, что его изобретение станет стандартным атрибутом при захоронении.

  • Первый безопасный гроб в США

    Похороны заживо: история фобии

    Первый в США

    Первый гроб с защитой от преждевременных похорон в США был запатентован в 1843 году. По задумке Кристиана Айзенбрандта, проволока крепилась на пальце погребенного и запускала специальный механизм для открытия крышки, если человек внутри начинал шевелиться. На уровне лица расположены отверстия для воздуха.

  • Выставка Scheintot в Берлине

    Похороны заживо: история фобии

    Смерть мозга

    В 1846 году академия наук в Париже объявила конкурс на лучшее доказательство смерти. Победил доктор Юджин Боушу, описавший остановку сердца и целесообразность использования стетоскопа. С развитием медицины паника по поводу преждевременных похорон прекратилась. Сегодня смерть констатируется не с момента остановки сердца, а после смерти мозга. Выставка "Scheintot" в Берлине открыта до 18 ноября.

    Автор: Ксения Сафронова, Берлин


  • Перья для констатации смерти - экспонат выставки Scheintot в музее берлинской клиники Charité

    Похороны заживо: история фобии

    Перья для констатации смерти

    До XVIII века граница между двумя состояниями - жизнью и смертью - не была четко определена. Впал человек в кому или уже умер? На этот вопрос нередко отвечали ошибочно. Смерть констатировали священники: щекотали нос пером, ставили на грудь бокал с водой и ждали, когда он зашевелится, или подносили зеркало ко рту. Музей Charité рассказывает о том, как пытались предотвратить похороны по ошибке.

  • Белоснежка

    Похороны заживо: история фобии

    Белоснежка - воплощение фобии

    В 1742 году Жан-Жак Брюйер опубликовал диссертацию "О неопределенности признаков смерти и злоупотреблении быстрыми похоронами", описав в ней более 250 случаев клинической смерти. Европу охватила тафофобия. От этого страха страдали многие известные люди: Николай Гоголь, Альфред Нобель, Марина Цветаева... Знаменитая Белоснежка - персонаж, олицетворяющий состояние scheintot - ни жив ни мертв.

  • Экспонаты выставки Scheintot в Берлине

    Похороны заживо: история фобии

    Инструменты для "оживления"

    С развитием водных курортов утопленников становилось больше, и многих ошибочно досрочно отправляли в могилу. В Европе придумывали способы воскрешения: электрические разряды, компрессы с отваром трав и маслом камфоры. Регламента по проведению похорон еще не существовало, свидетельства о смерти не выдавали. Многие врачи выступали за создание свода правил для захоронения умерших.

  • Нож для сердца

    Похороны заживо: история фобии

    Ножом в сердце

    Самый радикальный способ доказательства смерти - удар ножом в сердце. При помощи такого инструмента врачи в начале XIX века должны были развеять сомнения по поводу статуса умершего. С одной стороны, ранение не оставляло шансов на выживание, с другой - избавляло от страданий в случае пробуждения. В своих завещаниях Артур Шницлер и Бертольд Брехт пожелали именно такого завершения осмотра тела.

  • Первый морг Европы

    Похороны заживо: история фобии

    Первый морг Европы

    Один из самых влиятельных патологоанатомов Германии Кристоф Гуфеланд (Christoph Hufeland) в 1791 году опубликовал работу о "Неопределенности смерти" и предложил построить помещения для осмотра трупов. Первый морг появился в этом же году в Веймаре, в Берлине - в 1795 году. Сторож постоянно наблюдал за телами, по поводу которых у врачей были сомнения. Его спальня находилась внутри морга.

  • Механизм, связывающий рычаг в гробу и колокол

    Похороны заживо: история фобии

    Изобретение пастора

    Доктор Гуфеланд критиковал многие изобретения против преждевременных похорон. В 1798 году пастор Беньямин Песлер (Benjamin Peßler) придумал "конструкцию для спасения из могилы после пробуждения". Рычаг в гробу дергал маятник церковного колокола, если "мертвец" оживет. На практике порыв ветра или птицы могли перепугать жителей деревни посреди ночи.

  • Механизм со звонком для гроба

    Похороны заживо: история фобии

    Спасительный звонок

    В начале XIX века было придумано сразу несколько механизмов, которые издавали звуковые сигналы при движении человека в гробу. Звонок оставался на поверхности, а датчики крепились к рукам и ногам. Устройство, изображенное на фото, разработали в Вене.

  • Гроб с вентиляцией

    Похороны заживо: история фобии

    Гроб с вентиляцией

    В 1829 году Йоханн Готтфрид Табергер (Johann Gottfried Taberger) придумал систему, которая могла бы спасти похороненного заживо. Малейшее движение рук, головы или ног, к которым привязывали веревки, открывало доступ к кислороду через трубу. Колокол на надгробии звонил, когда этот механизм запускался. Табергер надеялся, что его изобретение станет стандартным атрибутом при захоронении.

  • Первый безопасный гроб в США

    Похороны заживо: история фобии

    Первый в США

    Первый гроб с защитой от преждевременных похорон в США был запатентован в 1843 году. По задумке Кристиана Айзенбрандта, проволока крепилась на пальце погребенного и запускала специальный механизм для открытия крышки, если человек внутри начинал шевелиться. На уровне лица расположены отверстия для воздуха.

  • Выставка Scheintot в Берлине

    Похороны заживо: история фобии

    Смерть мозга

    В 1846 году академия наук в Париже объявила конкурс на лучшее доказательство смерти. Победил доктор Юджин Боушу, описавший остановку сердца и целесообразность использования стетоскопа. С развитием медицины паника по поводу преждевременных похорон прекратилась. Сегодня смерть констатируется не с момента остановки сердца, а после смерти мозга. Выставка "Scheintot" в Берлине открыта до 18 ноября.

    Автор: Ксения Сафронова, Берлин


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  • Противозачаточные таблетки

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    Таблетки, изменившие мир

    Аспирин

    Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.

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    Таблетки, изменившие мир

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    Маркумар, варфарин, плавикс…

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    Автор: Татьяна Вайнман


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Похороны заживо: история фобии

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