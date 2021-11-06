 Ножевая атака в поезде в Баварии: ранены несколько человек | Новости из Германии о Германии | DW | 06.11.2021

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Германия

Ножевая атака в поезде в Баварии: ранены несколько человек

Инцидент произошел, когда поезд ICE находился между городами Регенсбург и Нюрнберг. Нападавший задержан. Жизнь пострадавших находится вне опасности.

Немецкие полицейские возле служебного автомобиля

Несколько человек ранения в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на пассажиров скоростного поезда ICE утром в субботу, 6 ноября. Инцидент произошел, когда поезд находился между городами Регенсбург и Нюрнберг в федеральной земле Бавария, сообщила местная полиция. Нападавший был задержан после того, как поезд остановили и на место прибыли несколько десятков полицейских.

Представительница полиции подтвердила агентству AFP, что у нападавшего действительно был нож. В то же время, по ее словам, жизнь пострадавших находится вне опасности. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Новость дополняется.

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