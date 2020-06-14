Новым премьер-министром Франции станет Жан Кастекс, который координировал вывод Франции из ограничительных мер, объявленных на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, обнародованном в пятницу, 3 июля.

Ранее занимавший до сих пор пост премьера Эдуар Филипп объявил об уходе в отставку. Президент Франции Эмманюль Макрон принял решение сменить главу правительства после неудачи его партии и триумфа "зеленых" на коммунальных выборах, состоявшихся в конце минувшей недели. Макрон объявил, что до следующих президентских выборов в 2022 году он намерен проводить новый курс с новой командой. Партия Макрона "Республика на марше" уже выразила готовность к уступкам в сфере защиты экологии.

Координатор по выходу из локдауна

Эксперты ожидали, что Эмманюэль Макрон выберет нового премьера из левого лагеря, чтобы подчеркнуть социальную направленность своего политического курса. Сравнительно малоизвестный политик Жан Кастекс, однако, является членом консервативной оппозиционной партии "Республиканцы". Он - бывший соратник экс-президента Франции Николя Саркози, занимал пост мэра в небольшой коммуне Прад в департаменте Восточные Пиренеи. В апреле Кастексу поручили организовать вывод Франции из локдауна.

В сообщении Елисейского дворца отмечается, что Кастекс - правильный кандидат в нынешней ситуации, поскольку он известен своей способностью "работать путем диалога в духе сотрудничества", а также что Кастекс - представитель консервативного лагеря, но в социальных вопросах он "голлист".

Кроме того Елисейский дворец охарактеризовал Кастекса как человека, обеспечившего успешный вывод Франции из ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, "который пришел на выручку в критический момент кризиса в сфере здравоохранения".

Смотрите также:

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Кабаре "Мулен Руж" на бульваре Клиши было открыто в 1889 году. Рекламные вывески для него написал художник Анри Тулуз-Лотрек.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Триумфальная арка на площади Звезды.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Раздача продовольствия в Париже в сентябре 1944 года.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Немецкий снайпер из засады открыл огонь по людям, празднующим освобождение Парижа 26 августа 1944 года на площади Согласия.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж 26 августа 1944 года: парижане на Гревской площади празднуют освобождение города.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Павильоны продуктового рынка "Аль-Бальтард" времен императора Наполеона III снесены в 1969 году. На их месте был построен торгово-развлекательный центр "Форум-де-Аль".

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Солдаты 28-ой пехотной дивизии США 29 августа 1944 года проходят по Елисейским полям, через четыре дня после мирного освобождения города.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Уличное кафе на Елисейских полях. На заднем плане Триумфальная арка.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Собор Парижской Богоматери, 2004 год.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Административное здание "Большая арка" в квартале Дефанс построено датским архитектором Отто фон Спрекельсеном.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Базилика Сакре-Кёр на Монмартре архитектора Поля Абади построена в память о жертвах франко-прусской войны.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Торгово-развлекательный центр "Форум-де-Аль" построен в 1969 году на месте продуктового рынка, просуществовавшего здесь с XII века. Слева расположена позднеготическая церковь Сен-Мерри, строительство которой было завершено в 1552 году.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Деловой центр Парижа.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Кафе на Елисейских полях. Фото 1951 года.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Ликование парижан после объявления о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Велогонка Тур-де-Франс в 1948 году. Француз Люсьен Тессьер и итальянец Джованни Коррьери проезжают по площади Жоржа Клемансо в Париже. До финиша остался 1 километр.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Парад победы в Париже 8 мая 1945 года.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Стеклянная пирамида во дворе Лувра.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Собор Парижской Богоматери и мост Сен-Мишель, фото 1946 года.

Париж: шесть десятилетий после войны Париж Вид на Лувр и сад Тюильри с воздуха. Фото 1938 года.

