Новым президентом Украины, по данным экзитполов, становится Зеленский

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проводится второй, решающий тур президентских выборов. Украинцы выбирают между действующий главой государства Петром Порошенко и художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским. Избирательные участки работают с 7 утра (совпадает с московским) до 20.00. Уже есть данные об уровне активности избирателей. За голосованием следят более 82 тысяч наблюдателей от общественных организаций. DW - о самых главных событиях второго тура выборов (время мск).

ЦИК Украины заявил об отсутствии системных нарушений

++19:05++

За время второго тура президентских выборов в Украине на настоящий момент не было нарушений, способных повлиять на ход выборов. Об этом заявили в ЦИК Украины. "Сообщения в правоохранительные органы были, но они не системные и их меньше, чем в первом туре, выборы проходят в штатном режиме", - заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая на брифинге.

Голосование завершается в спокойной обстановке, также отметили в МВД Украины. Там зафиксировали более тысячи обращений о нарушениях, открыты 12 уголовных дел. "Больше всего обращений о незаконной агитации, фотографирования, повреждения бюллетеня", - заявил советник МВД Украины Иван Стойко. Он отметил, что серьезных случаев нарушений нет.

В штабе Порошенко не фиксируют нарушений

++17:15++

В избирательном штабе Петра Порошенко практически не фиксируют существенных нарушений в ходе голосования. Об этом сообщил заместитель председателя депутатской фракции в Верховной Раде "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Алексей Гончаренко. По его словам, на 16.00 мск два значительных инцидента отмечены лишь в Кривом Роге. Там один из проголосовавших продемонстировал свой бюллетень.

++16:18++

Зеленский может быть оштрафован на сумму от 510 до 750 гривен (от 16 до 25 евро) за демонстрацию бюллетеня во время голосования. Протокол административного правонарушения составлен по статье 212-10 - "нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации", сообщили в пресс-службе полиции.

++15:40++

По состоянию на 15 часов на выборах президента Украины проголосовали 44,82 процента избирателей. Таковы данные с 60 избирательных округов из 199 в общей сложности, приведенные на сайте ЦИК. Это почти соответствует явке в первом туре: тогда на 15 часов явка составляла 45,11 процента с учетом 195 округов из 199.

++14:42++

Явка на выборах достигла 25,7 процента к 12 часам дня, таковы данные гражданской сети "Опора". Явка на западе страны значительно меньше, чем на востоке и в центре: 29,7 процента на востоке, 26,7 в центре и 18,4 на западе, отметили в "Опоре". По данным штаба Владимира Зеленского, явка на 12 часов составила 22,19 процента.

На Зеленского составили протокол

++14:36++

К Владимиру Зеленскому приехала полиция для составления протокола о правонарушении после того, как он продемонстрировал перед камерами заполненный бюллетень и тем самым мог нарушить тайну голосования. Об этом сообщил корреспондент DW, который находится в штабе Зеленского.

++14:30++

К 14 часам дня по Киеву полиция получила 562 сообщения о нарушениях на выборах. Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Составлено 6 административных протоколов, зарегистрированы 4 уголовных производства.

В тоже время в штабе Зеленского заявили о 200 нарушениях, сообщает корреспондент DW. "Уровень нарушений не выше, чем в первом туре. Чаще всего сообщают о проблемах со списками, люди не могут найти себя или, наоборот, там есть "мертвые души", несуществующие адреса", - заявил на брифинге координатор штаба Зеленского Александр Корниенко. По его словам, на двух участках Донецкой области зафиксированы попытки вброса бюллетеней за Петра Порошенко.

Кандидат Зеленский нарушил тайну голосования

++13:40++

Полиция даст правовую оценку нарушению Зеленским тайны голосования. Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. "Мы как раз увидели это в СМИ. Эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - отметил Шкиряк на вопрос о демонстрации кандидатом в президенты бюллетеня с проставленной галочкой.

++13:35++

Полуобнаженная активистка Femen устроила акцию на участке, где голосовал Зеленский. Девушка кричала "хватит насиловать страну" и обнажилась по пояс. На ее животе была нарисована голова свиньи и красовалась надпись "pig in a poke", английский аналог выражения "кот в мешке". Активистка также прокричала, что Зеленский может быть "ошибкой Украины", но отметила, что выступает против обоих кандидатов. По данным "Интерфакс-Украина", полиция не стала задерживать девушку, с ней провели профилактическую беседу.

++13:10++

Кандидат в президенты Владимир Зеленский нарушил тайну голосования, показав бюллетень перед камерами, сообщил телеканал ТСН. В бюллетене Зеленский отметил самого себя. После того, как Зеленский показал бюллетень, он спросил, можно ли это делать. Когда кандидату сообщили о нарушении, он ответил: "Я вам его не показывал".

Нарушение тайны голосования карается штрафом или лишением свободы до трех лет. За аналогичные правонарушения в первом туре украинцы, как правило, получали денежный штраф.

Владимир Зеленский на избирательном участке демонстрирует свой бюллетень для голосования

Штаб Зеленского заявляет о сотнях нарушений в ходе голосования

+12:48++

В штабе Зеленского зафиксировали почти 600 нарушений во время голосования на выборах президента Украины. По словам координатора штаба Александра Корниенко, на горячую линию поступило 590 сообщений. "Были задержки с открытием ряда участков, во Львовской области долго раскладывали бюллетени. Большая часть обращений качается списков", - отметил Корниенко. Он также добавил, что были зарегистрированы попытки подкупа избирателей и единичные сообщения о попытках давления.

Порошенко тоже проголосовал

++12:22++

Петр Порошенко проголосовал на выборах президента Украины на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. Он прибыл туда с семьей после молебна по случаю Вербного воскресенья. В заявлении перед журналистами Порошенко напомнил, что год назад Украина начала переговоры с Константинополем о получении томоса, и сегодня у нее уже есть автокефальная церковь. "Во время этих выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш прогресс не был остановлен, чтобы мы не замедлили наших реформ, европейские и евроатлантические реформы", - сказал Порошенко.

Активность избирателей несколько выше, чем 31 мая

++11.57++

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 составила 18,05 процента. Это данные со 195 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщил ЦИК Украины. Для сравнения, в первом туре выборов явка в это время составила 16,49 процента.

А вот что сообщает корреспондент DW с одного из участков в Киеве: На 11:00 явка избирателей по 212 округу составила 15%. Член окружкома 212 Артур Звирянський: "Сегодня Вербное воскресенье. Многие люди в церкви. После окончания службы начали подтягиваться". Следующая "сверка" по явке по округу 212 в 15.00. Наблюдатели Enemo отмечают, что по 212 округу в Киеве выборы хорошо организованы, члены избирательных комиссий на участке хорошо подготовлены. Члены комиссии с представителем полиции начали обход тех, кто будет голосовать на дому.

Зеленский проголосовал, пока Порошенко молился

++11.52++

Петр Порошенко молится в одном из киевских храмов на службе, приуроченной к Вербному воскресенью, трансляция службы ведетсяна его странице в Facebook. Он пока не голосовал.

Президент Порошенко на молебне в день голосования

++11.20++

Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины, передает "Интерфакс-Украина". Он вместе с женой отдал свой голос на избирательном участке в Колледже морского и речного флота в Киеве. "Сегодня обязательно будет победа украинцев", - заявил Зеленский.

++11.07++

В Варшаве у посольства Украины в Польше с утра образовалась очередь избирателей, желающих проголосовать во втором туре выборов президента Украины. Подобная картина и в Кракове возле участка в консульстве, сообщает издание "Европейская правда".

++10.55++

В ходе второго тура президентских выборов в Украине, на избирательных участках присутствует значительно меньше наблюдателей, чем во время первого тура, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ). "Такая ситуация имеет место в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях", - говорится в сообщении, выложенном на странице КИУ в Facebook.

Голосование началось: первые нарушения и срывы

++10.30++

Полиция получила 102 сообщения о нарушениях на выборах президента по состоянию на 10:00 воскресенья, передают Українські Новини.

++10.15++

В городе Никополь Днепропетровской области нетрезвый мужчина заявил о минировании избирательного участка. Как сообщает "Опора", он бросил свой рюкзак на пол и сказал, что там бомба. Слова мужчины, однако, оказались всего лишь неудачной шуткой.

++10.05++

Только один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству, пишет "Интерфакс". "Национальная полиция констатирует, что на сегодняшнее утро не открыт всего один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе. Это населенный пункт Лебединское Донецкой области, на линии размежевания", - сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

++10.01++

В Киеве все избирательные участки открылись вовремя, сообщает Киевская горгосадминистрация со ссылкой на руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

На избирательном участке в Киеве

++9.57++

В Чернигове в день голосования расклеены листовки против Владимира Зеленского. На листовках Зеленский изображен вместе с укрывающимся в России экс-президентом Виктором Януковичем, сообщает "Чернігівщина: події і коментарі".

++9.25++

Все участковые избирательные комиссии страны получили бюллетени для голосования на втором туре выборов президента Украины. Об этом в Facebook сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

++9.00++

В Яготине Киевской области наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок №321048 и он не смог наблюдать за утренним заседанием. Наблюдателя пустили только после звонка в окружную избирательную комиссию. Но открытие сейфа и подсчет бюллетеней он пропустил, сообщила ОПОРА.

++08.00++

Избирательные участки по всей Украине открылись в 8.00 утра. Проголосовать можно до 20.00 по киевскому времени (совпадает с московским) на одном из почти 30 тысяч участков.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также: