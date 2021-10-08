Новым председателем Верховной рады избран Руслан Стефанчук

Новым председателем Верховной рады Украины избран первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Информация об этом появилась в пятницу, 8 октября, на сайте парламента. Кандидатуру 46-летнего Стефанчука, предложенную президентской партией "Слуга народа", поддержал 261 депутат (при необходимых 226), в большинстве - из фракции "Слуги народа".



Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Руслан Стефанчук работал в команде Владимира Зеленского с начала президентской кампании, курировал работу экспертных групп, а затем отвечал за идеологию "Слуги народа". С 2019 года был советником президента и представлял главу государства в парламенте. Первым вице-спикером Рады стал 29 августа 2019 года.



Прежний спикер, Дмитрий Разумков, был 7 октября отправлен в отставку. Этому предшествовала критика со стороны президента Владимира Зеленского: по его словам, к Разумкову накопилось много претензий. В частности, речь шла о разногласиях между "Слугой народа" и Дмитрием Разумковым по поводу закона об олигархах. Кроме того, Разумков не поддержал инициативу Зеленского, отказавшись проголосовать за санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Закон об олигархах

Законопроект, предлагающий уточнить определение олигархов и регламентировать взаимоотношения органов власти с ними, был внесен Зеленским на рассмотрение парламента в июне и принят Верховной радой 23 сентября. Перед голосованием депутатов уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова назвала этот документ антиконституционным. Дмитрий Разумков намеревался направить его на экспертизу Венецианской комиссии, но парламентское большинство решило принять документ, не дожидаясь заключения экспертов.

Закон предусматривает создание реестра олигархов. В него будут включать лиц, соответствующих не менее чем трем из четырех критериев: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около 83 млн долларов по текущему курсу).

Фигурантам реестра запрещено делать взносы в поддержку политических партий и в избирательные фонды кандидатов на выборах, покупать объекты большой приватизации, финансировать какую-либо политическую агитацию и проведение акций под политическими лозунгами. Они обязаны подавать декларацию о своем имуществе.

Смотрите также: