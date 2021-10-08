Новым председателем Верховной рады избран Руслан Стефанчук

Новым председателем Верховной рады Украины избран первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Информация об этом появилась в пятницу, 8 октября, на сайте парламента. Кандидатуру 46-летнего Стефанчука, предложенную президентской партией "Слуга народа", поддержал 261 депутат (при необходимых 226), в большинстве - из фракции "Слуги народа".
Член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Руслан Стефанчук работал в команде Владимира Зеленского с начала президентской кампании, курировал работу экспертных групп, а затем отвечал за идеологию "Слуги народа". С 2019 года был советником президента и представлял главу государства в парламенте. Первым вице-спикером Рады стал 29 августа 2019 года.
Прежний спикер, Дмитрий Разумков, был 7 октября отправлен в отставку. Этому предшествовала критика со стороны президента Владимира Зеленского: по его словам, к Разумкову накопилось много претензий. В частности, речь шла о разногласиях между "Слугой народа" и Дмитрием Разумковым по поводу закона об олигархах. Кроме того, Разумков не поддержал инициативу Зеленского, отказавшись проголосовать за санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.
Закон об олигархах
Законопроект, предлагающий уточнить определение олигархов и регламентировать взаимоотношения органов власти с ними, был внесен Зеленским на рассмотрение парламента в июне и принят Верховной радой 23 сентября. Перед голосованием депутатов уполномоченная Рады по правам человека Людмила Денисова назвала этот документ антиконституционным. Дмитрий Разумков намеревался направить его на экспертизу Венецианской комиссии, но парламентское большинство решило принять документ, не дожидаясь заключения экспертов.
Закон предусматривает создание реестра олигархов. В него будут включать лиц, соответствующих не менее чем трем из четырех критериев: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около 83 млн долларов по текущему курсу).
Фигурантам реестра запрещено делать взносы в поддержку политических партий и в избирательные фонды кандидатов на выборах, покупать объекты большой приватизации, финансировать какую-либо политическую агитацию и проведение акций под политическими лозунгами. Они обязаны подавать декларацию о своем имуществе.
Смотрите также:
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
"Досье Пандоры" - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран
Над изучением внутренних архивов 14 офшорных регистраторов консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) работал более двух лет. Расследованием занимались свыше 600 журналистов из 117 стран. От РФ в работе участвовало издание "Важные истории". В результате были разоблачены тайные активы и имущество мировых лидеров и высокопоставленных политиков и чиновников - российских и зарубежных.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Близкая подруга Путина - владелица роскошных аппартаментов в Монако
О близкой связи Светланы Кривоногих с президентом РФ написало в 2020 году издание "Проект", допустив, что она матерь дочери Путина, родившейся в 2003 году. В "Досье Пандоры" сказано, что Кривоногих владеет апартаментами в Монако за 3,6 млн долларов, купленными в 2003 году. Дела Кривоногих в Монако ведет фирма Moores Rowland. Ее клиентами были еще минимум два человека из близкого окружения Путина.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Семья главы "Ростеха" прячет в офшорах имущество на 22 млрд рублей
Семья главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 млрд рублей (более 260 млн евро), в том числе - 85-метровую яхту Valerie и виллу в испанской Марбелье. Судном, говорится далее в расследовании, владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited, принадлежащая падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Офшор Константина Эрнста строит торговые центры на месте кинотеатров
Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, по данным "Досье Пандоры", - единственный акционер компании Haldis Corporation на Британских Виргинских островах. Эта фирма - крупнейший акционер зарегистрированной там же в день открытия сочинской Олимпиады компании Moscow Dvorik Ltd. Компания Эрнста участвует в проекте по сносу старых кинотеатров и строительству на их месте торговых центров.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Зять и дочь главы "Транснефти": офшоры и гражданство Кипра
Зять главы "Транснефти" Николая Токарева через офшоры был бенефициаром подрядчиков "Транснефти", по контрактам с ней его компании получили несколько миллиардов рублей, пишут "Важные истории". Вместе с дочерью Токарева Майей он приобрел элитные квартиры в центре Москвы. В 2014 году зять и дочь Токарева стали гражданами Кипра - через три месяца после введения санкций ЕС в отношении "Транснефти".
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Герман Греф: капиталы семьи - в офшорном трасте
Президент Сбербанка Герман Греф в 2011 году создал в Сингапуре офшорную компанию Angelus Trust для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов. В 2017 году бенефициаром траста стал племянник Грефа Оскар. Затем компания была ликвидирована, ее активы переписаны на Оскара. В 2018 году активы были переданы компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова - хорошего знакомого Грефа.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Зять главы МИДа РФ: виргинские офшоры, израильское гражданство
Зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров связан с целым рядом офшоров на Британских Виргинских островах, владеющих счетами в банках Великобритании. У Александра Винокурова расследователи из консорциума ICIJ также обнаружили израильское гражданство.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Владимир Зеленский продал долю в офшорной компании деловому партнеру
До победы на выборах президента Украины, говорится в расследовании, Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В апреле 2019 года он продал ее своему другу Сергею Шефиру. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал первым помощником украинского президента.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов
Бывший премьер Великобритании Тони Блэр и его жена получили в собственность здание ценой в 8,8 млн долларов, купив офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэрам избежать уплаты 400 тыс. долларов в качестве налога на имущество.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Премьер-министр Чехии: владелец виллы на Лазурном берегу
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры. Ни офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом, пишет чешский портал Investigace.cz. После прихода к власти в 2017 году Бабиш обещал бороться с коррупцией.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Король Иордании Абдалла II: покупка через офшоры трех особняков в Малибу
Король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу, выяснили журналисты-расследователи. Сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.
-
"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования
Президент Кении Ухуру Кениата: бенефициар секретного фонда в Панаме
Президент Кении Ухуру Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме. Другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. В ходе предвыборной кампании Кениата делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике.
Автор: Марина Барановская