 Новым генсеком Совета Европы избрана глава МИД Хорватии | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2019

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Европа

Новым генсеком Совета Европы избрана глава МИД Хорватии

Свой пятилетний срок полномочий 59-летняя Мария Пейчинович-Бурич начнет исполнять с 18 сентября. Она станет второй в истории женщиной, занимающей пост генсека СЕ.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич

Новым генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) избрана глава МИД Хорватии 59-летняя Мария Пейчинович-Бурич. Голосование прошло в Страсбурге в среду, 26 июня, на заседании Парламентской ассамблеи (ПАСЕ).

Контекст

Принятая Парламентской ассамблей Совета Европы резолюция, позволяющая России вернуться в ПАСЕ, вызвала неоднозначную реакцию в Германии. На конференции в Берлине прозвучала и резкая критика. (26.06.2019)

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России. Ассамблея требует от Москвы освободить украинских моряков и сотрудничать в расследовании катастрофы МН17. Про Крым и Донбасс не вспомнили. (26.06.2019)

Свой пятилетний срок полномочий Пейчинович-Бурич начнет исполнять с 18 сентября, сменив на посту генсека СЕ норвежского дипломата Турбьёрна Ягланда. Она станет второй в истории женщиной, занимающей пост генсека, ее предшественницей была француженка Катрин Лалюмьер, возглавлявшая СЕ с 1989 по 1994 годы.

Ранее в тот же день ПАСЕ без всяких ограничений подтвердила полномочия российской делегации, лишенную права голоса в апреле 2014 года за аннексию Крыма. Одновременно с этим ассамблея призвала Россию освободить 24 украинских моряков, "захваченных в Керченском проливе на основании обвинений в "незаконном пересечении границы РФ", немедленно погасить финансовую задолженность в бюджет СЕ и приступить к сотрудничеству по расследованию авиакатастрофы рейса МН17.

Российские депутаты не принимали участия в работе ассамблеи с 2016 года в знак протеста против лишения права голоса. Летом 2017 года Москва прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы, объясняя это тем, что делегация РФ не имеет полноценных прав в ПАСЕ. В понедельник, 24 июня, ПАСЕ приняла резолюцию, позволившую российской делегации вернуться в ассамблею. Однако ее полномочия были оспорены Грузией и Украиной из-за нарушения норм международного права и регламента.

Совет Европы - международная организация, призванная содействовать защите прав человека, законности и демократического развития. Она объединяет 47 стран и не входит в структуры Евросоюза.

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