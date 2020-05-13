Новый поворот в деле Хачатурян: сестрам грозит пожизненное заключение

В воскресенье, 12 июля, стало известно, что генпрокуратура утвердила обвинение, предъявленное Ангелине, Крестине и Марии Хачатурян Следственным комитетом (СК). За убийство собственного отца в 2018 году "группой лиц по предварительному сговору" Ангелине и Крестине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Дело против этих двух девушек направят в Московский городской суд, а делом младшей сестры Марии займется Бутырский районный суд Москвы, который будет решать вопрос о применении к ней мер медицинского характера. Экспертиза показала, что в момент убийства Мария находилась в невменяемом состоянии.

Еще в январе 2020 года замгенпрокурора Виктор Гринь отказался утверждать такое обвинительное заключение и обязал СК переквалифицировать обвинение в необходимую самооборону. Тем не менее СК не стал смягчать обвинение. Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер рассказал DW, с чем может быть связана новая позиция генпрокуратуры и когда начнется судебный процесс.

DW: Для вас стало сюрпризом, что генпрокуратура утвердила обвинение в убийстве по предварительному сговору?

Алексей Липцер

Алексей Липцер: Не могу сказать, что это сюрприз. Мы ожидали оба варианта. Хотя надеялись, что прокуратура будет последовательна в своих решениях. Но оказалось иначе. Для нас, наоборот, была неожиданностью реакция прокуратуры в январе. Мы же в России работаем и знаем, как тут все устроено.

- Что сыграло ключевую роль в том, что генпрокуратура поменяла свою позицию? Может быть, что-то изменилось в материалах, которые Следственный комитет представил в мае?

- Нет, в материалах в пользу версии обвинения ничего не изменилось. Напротив, в отношении девушек была проведена дополнительная психолого-психиатрическая экспертиза, которая подтвердила выводы прежней экспертизы о том, что девушки были жертвами насильственных действий со стороны своего отца. О причинах можно только гадать. Скорее всего, некий внутренний мотив, о котором не хотелось бы говорить публично. Я думаю, что есть какая-то подноготная в отношениях между ведомствами (генпрокуратурой и Следственным комитетом -Ред).

- В январе 2020 года Игорь Краснов перешел с должности замглавы СК на должность генпрокурора. Смена генпрокурора могла повлиять?

- Возможно.

- Почему дела старших и младшей сестер будут рассматривать разные суды?

- Это странно. По логике, дело младшей сестры, Марии, исходя из тяжести предъявленного обвинения, тоже должен рассматривать Московский городской суд. Для нас тоже было новостью, что отправили в Бутырский.

- По той же логике, и один судья должен был рассматривать их дела?

- Нет, судьи разные, потому что дело в отношении Крестины и Ангелины будет рассматривать суд присяжных, а у Марии - применение мер медицинского характера. Обычно этим занимаются разные судьи.

- Вы уже подали ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных?

- Да, оно подается при подписании протокола об ознакомлении с материалами уголовного дела.

- Какие преимущества вы видите в том, что именно суд присяжных рассмотрит дело?

- Присяжные, которые являются представителями общества, в данном случае смогут с человеческой стороны подойти к рассмотрению этого дела. Я также учитываю, что у нас практика рассмотрения уголовных дел единолично судьями довольно удручающая. Всего ноль с небольшим процента оправдательных приговоров. А мы все-таки рассчитываем на оправдательный приговор. Мы считаем, что рассмотрение дела судом присяжных дает нам больше шансов и возможностей, чтобы оправдать девушек.

- Какие действия будут происходить по этому делу в ближайшее время?

- Сейчас назначат предварительное судебное заседание - в течение двух-трех недель. После этого уже должна быть отобрана коллегия присяжных и дело будет рассматриваться по существу.

- Отбор коллегии присяжных - долгий процесс?

- Да, это связано с тем, что сложно найти людей, которые не сформировали свое мнение по делу, не говоря о других ограничениях, которые действуют для присяжных. Существует отдельная процедура отбора, которая может состояться и со второго, и с третьего, и с четвертого раза. Зависит от тех лиц, которые будут участвовать в отборе. Это займет вряд ли годы, но месяцы.

- Адвокат Ангелины Алексей Паршин говорил, что дело может рассматриваться в закрытом режиме из-за данных о нарушении половой неприкосновенности. Действительно процесс будет полностью закрытым или, как бывает, слушателей попросят выйти при оглашении конфиденциальных сведений?

- Во-первых, процесс будет закрытым, только если будет подано ходатайство от одной из сторон. В таки случаях, как показывает практика, процессы действительно закрывают. Во-вторых, если такое ходатайство озвучат в данном деле, то процесс закроют полностью.

- Вы будете ходатайствовать о закрытии процесса?

- Мы пока еще не обсуждали это. Еще есть время, чтобы решить этот вопрос.

- Как сейчас чувствуют себя сестры? Чем занимаются?

- Жизнь у них особо не меняется на протяжении последних полутора-двух лет. Они, естественно, расстроены решением прокуратуры. Расстроены тем, что придется еще длительное время об этом вспоминать, говорить. Они надеялись, что это дело как можно быстрее закончится.

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