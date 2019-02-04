 Новый марш памяти Бориса Немцова запланирован на 24 февраля | Новости из Германии о России | DW | 05.02.2019

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Россия

Новый марш памяти Бориса Немцова запланирован на 24 февраля

Организаторы марша уже направили предварительное уведомление в мэрию Москвы. Депутат Илья Яшин обещал, что это будет не просто акция памяти, а полноценный марш оппозиции с политическими требованиями.

На месте убийства Бориса Немцова

Очередной марш памяти российского оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого четыре года назад в центре Москвы, запланирован в столице на 24 февраля. Об этом сообщил один из организаторов мероприятия муниципальный депутат Илья Яшин в интервью радиостанции "Эхо Москвы" во вторник, 5 февраля.

Контекст

В Санкт-Петербурге участники марша памяти убитого оппозиционного политика Бориса Немцова призвали к объединению демократических сил, но разошлись в отношении к президентским выборам. (25.02.2018)

Россия является неотъемлемой частью Европы, однако Москва должна соблюдать взятые на себя обязательства - таков главный итог конференции, прошедшей в Европарламенте в память Бориса Немцова. (02.03.2016)

По словам Яшина, оппозиция планирует провести не просто акцию памяти, а полноценный марш с политическими требованиями к власти. Чтобы было больше времени для согласования мероприятия, предварительное уведомление о запланированном марше направлено в московскую мэрию уже сейчас, отметил депутат.

Он сообщил, что в письме, адресованном мэру Москвы Сергею Собянину, гарантируется исключительно мирный характер предстоящей акции и выражается надежда на то, что власти "окажут всяческую помощь и поддержку как на стадии подготовки "Марша Бориса Немцова", так и непосредственно во время его проведения по согласованному маршруту".

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор. В 2017 году на фасаде дома на Малой Ордынке, где жил Немцов, была установлена мемориальная табличка. Именем политика также названы площадь в Вашингтоне и сквер в Вильнюсе.

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  • Илья Яшин с триколором в руках

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    Во главе колонны партии "Парнас" шел оппозиционный политик Илья Яшин с триколором в руках. Несмотря на холод, он был с непокрытой головой и в расстегнутом пальто.

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Сигнал Путину: в Вашингтоне открыли площадь Немцова - DW Новости (27.02.2018)

 

 

Контекст

В Москве прошел марш памяти Немцова

Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

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