Новый лидер ХДС будет избран в конце апреля

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) будет избран 25 апреля на внеочередном съезде в Берлине. Об этом в понедельник, 24 февраля, по итогам консультаций с партийной верхушкой в Берлине сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), ранее отказавшаяся от борьбы за место канцлера ФРГ и анонсировавшая свой уход с поста лидера ХДС.

По словам Крамп-Карренбауэр, избрание нового председателя станет "четким сигналом", который послужит для определения кандидатуры канцлера от христанских демократов на выборах в германский бундестаг в 2021 году.

Крамп-Карренбауэр занимала пост председателя с 2018 года

В понедельник, 10 февраля, стало известно, что Крамп-Карренбауэр намерена в ближайшее время организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера ФРГ, "подготовить партию к будущему" и затем "покинуть пост председателя" ХДС, который она занимает с декабря 2018 года.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр. "Я приняла это решение к сведению, сожалею о нем. Я думаю, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко. Я благодарю ее за готовность и дальше сопровождать процесс поиска кандидатуры на пост канцлера и дальше в качестве председателя партии", - отметила глава германского правительства.

При этом Меркель указала, что хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности. Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года.

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