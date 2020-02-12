 Новый лидер ХДС будет избран в конце апреля | Новости из Германии о Германии | DW | 24.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Новый лидер ХДС будет избран в конце апреля

Для выборов председателя Христианско-демократического союза 25 апреля проведут внеочередной съезд в Берлине.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) будет избран 25 апреля на внеочередном съезде в Берлине. Об этом в понедельник, 24 февраля, по итогам консультаций с партийной верхушкой в Берлине сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), ранее отказавшаяся от борьбы за место канцлера ФРГ и анонсировавшая свой уход с поста лидера ХДС.

По словам Крамп-Карренбауэр, избрание нового председателя станет "четким сигналом", который послужит для определения кандидатуры канцлера от христанских демократов на выборах в германский бундестаг в 2021 году. 

Крамп-Карренбауэр занимала пост председателя с 2018 года

Контекст

Канцлер ФРГ Меркель отказалась участвовать в отборе нового председателя Христианско-демократического союза. Но, по ее словам, это не значит, что она не будет беседовать с возможными кандидатами. (19.02.2020)

Кризис ХДС - это одновременно и кризис всей партийной системы Германии. С сегодняшнего дня власти Ангелы Меркель в ее собственной партии настал конец, считает Кристоф Штрак. (10.02.2020)

В понедельник, 10 февраля, стало известно, что Крамп-Карренбауэр намерена в ближайшее время организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера ФРГ, "подготовить партию к будущему" и затем "покинуть пост председателя" ХДС, который она занимает с декабря 2018 года.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что сожалеет о решении Крамп-Карренбауэр. "Я приняла это решение к сведению, сожалею о нем. Я думаю, что оно далось Аннегрет Крамп-Карренбауэр нелегко. Я благодарю ее за готовность и дальше сопровождать процесс поиска кандидатуры на пост канцлера и дальше в качестве председателя партии", - отметила глава германского правительства. 

При этом Меркель указала, что хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности. Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года.

Смотрите также:

  • Меркель и Путин с недовольными лицами

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Искусство дипломатии

    Политики не могут позволить себе открыто высказывать мнение о тех, с кем им приходится вести переговоры. Но какими бы искусными дипломатами ни были канцлер ФРГ и президент России, все видят, что отношения между ними не самые сердечные. По мнению российского карикатуриста, Владимир Путин считает Ангелу Меркель "ведьмой", а она его - "палачом с серпом и молотом". (Россия, Facebook)

  • Меркель в виде дрессировщицы

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Дрессировщица

    На арене все слушаются ее команд. Греция и Испания делали это уже так часто, что лишились последней рубашки. Италия тоже скоро останется без штанов. Затем до нитки разденут Португалию. На юге Европы считают, что политикой жесткой экономии в еврозоне заправляет именно германский канцлер. (Испания, Magazin Nonada)

  • Меркель в виде афинской тюремщинцы

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Афинская тюремщица

    В Греции она стала самым ненавистным европейским политиком. Жители этой страны возлагают лично на Ангелу Меркель вину за упадок греческой экономики и обнищание населения, которое она ради спасения валюты евро не отпускает на свободу. "Я ведь уже говорила - из еврозоны никто не выйдет!" - гласит надпись на рисунке. (Греция, "То парон")

  • Глава Европейского центрального банка, бывший президент Франции Саркози, Ангела Меркель и глава МВФ как всадники апокалипсиса

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Всадники апокалипсиса

    Они несут зло и разрушение - Европейский центральный банк, бывший президент Франции Николя Саркози, Ангела Меркель и Международный валютный фонд, оседлавшие копилки как символ режима жесткой экономии. Такая политика напоминает португальскому карикатуристу библейские ужасы. (Португалия, Expresso)

  • Меркель в виде свиноматки, которая кормит поросят с названиями стран еврозоны на боку

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Радости материнства?

    На севере Европы, в Швеции, где не перешли на евро и сохранили свою крону, германского канцлера не воспринимают как угрозу. Здесь скорее сочувствуют Ангеле Меркель, сравнивая ее со свиноматкой, которой приходится кормить голодных поросят с названиями стран еврозоны на боку. Особо счастливой "мамочка" при этом не выглядит. (Швеция, toonpool)

  • Меркель на острове думает, кому из утопающих бросить спасательный круг

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Германская дилемма

    В глазах индийского карикатуриста европейская экономика потерпела кораблекрушение. На землю сумела выбраться только Германия. У Ангелы Меркель есть несколько спасательных кругов. Но кому бросать их в первую очередь? (Индия, Kerala Chamber Business News)

  • Обама лезет на вершину к Меркель, которая сидит там под флагом Германии за письменным столом

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    "Да, она может!"

    В свое время предвыборным девизом нынешнего президента США Барака Обамы был лозунг "Да, мы можем!". Он обещал процветающую экономику, безопасную жизнь, низкую безработицу. Канцлер Германии всего этого уже добилась. "Как вам это удается?" - спрашивает Обама восседающую на вершине успеха Меркель. (США, The Hartford Courant)

  • Меркель выкупает оружие у талибов, даставая деньги из мешка

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Жертва обмана

    Афганский карикатурист считает Ангелу Меркель излишне доверчивой. Она так стремится к миру в регионе, что даже готова на глазах у президента Афганистана Карзая выкупать оружие у талибов. Те охотно берут деньги, но не думают прекращать борьбу. Указатель показывает, что новое оружие можно добыть в Пакистане. (Афганистан, toonpool)

  • Шапка светлых волос на машине

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Образец немецкого качества

    Для египетского общества, раздираемого конфликтами и не привыкшего к женщинам на высших государственных постах, Ангела Меркель, представленная в виде шапки светлых волос, является олицетворением экономической мощи Германии и таким же символом высокого немецкого качества, как и автомобиль BMW. (Египет, Facebook)

  • Меркель отгоняет мухобойкой Штайнбрюка в виде осы

    Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

    Никто ей не помеха

    Внутриполитические позиции Ангелы Меркель сильны как никогда. Она по-прежнему весьма популярна в стране. В такой ситуации претенденту на пост канцлера от социал-демократов Перу Штайнбрюку приходится очень нелегко. Немецкому карикатуристу он видится в образе назойливой осы, от которой лидер консерваторов отмахивается, не отрывая глаз от программы своей партии. (Германия, Main-Post)

    Автор: Сюзанна Кордс


Смотреть видео 03:05

Протеже Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась от борьбы за пост канцлера ФРГ

Контекст

Как видят Ангелу Меркель карикатуристы в разных странах мира

В преддверии выборов в бундестаг DW выбрала несколько примеров того, как карикатуристы в разных странах мира изображают канцлера ФРГ Ангелу Меркель. (03.09.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал в Берлине: кто сменит Меркель после провала ее преемницы. DW Новости  

Правящая коалиция Германии оказалась под угрозой из-за перестановок в руководстве СДПГ  

Также по теме

Berlin CDU Pressekonferenz Annegret Kramp-Karrenbauer

Протеже Меркель уходит с поста лидера ХДС: что ждет партию? 12.02.2020

Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила об уходе с поста главы Христианского-демократического союза. Как это повлияет на расклад политических сил в Германии и перспективы правящей партии?

Angola Merkel bietet Angola Unterstützung an

Меркель не хочет вмешиваться в выбор нового главы ХДС 19.02.2020

Канцлер ФРГ Меркель отказалась участвовать в отборе нового председателя Христианско-демократического союза. Но, по ее словам, это не значит, что она не будет беседовать с возможными кандидатами.

Bundestag Debatte Iran-Abkommen Norbert Röttgen

Глава комитета бундестага Рёттген выдвинет свою кандидатуру на пост главы ХДС 18.02.2020

Норберт Рёттген предложил себя в качестве претендента на пост председателя Христианско-демократического союза. Среди вероятных кандидатов также Фридрих Мерц, Армин Лашет и Йенс Шпан.

Реклама

Самые читаемые

В Южной Корее стремительно распространяется коронавирус  

Си Цзиньпин назвал коронавирус крупнейшей проблемой здравоохранения с момента основания КНР  

Исследование: кто чаще всего умирает от коронавируса?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно