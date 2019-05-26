Новый колокол для самой красивой церкви (фото)

Лимбург • Этот древний романский храм построили в певрой половине XIII века. Он считается самой красивой церковью немецкой федеральной земли Гессен и даже был изображен на купюре в 1000 немецких марок образца 1964 года.

Сейчас здесь отметили радостное событие. В город на реке Лан был доставлен новый 376-килограммовый колокол, звучащий высоким тоном - до верхнего регистра. Именно в него будут теперь звонить первым из восьми здешних колоколов перед службами в важнейшие христианские праздники. Колокол, отлитый на пожертвование одной из лимбургских семей, уже подняли на башню и сейчас настраивают к первому предрождественскому Адвенту.

Св. Катарина Каспер

Новый колокол назван именем основательницы женской монашеской конгрегации помощи бедным и нуждающимся - католический святой Катарины Каспер (Maria Katharina Kasper). Она жила в позапрошлом веке и была канонизирована Ватиканом в 2018 году, став первой святой в истории Лимбургского епископства. Конгрегация Дернбахских сестер (Dernbacher Schwester) была основана в здешнем регионе Вестервальд. На момент смерти Катарины Каспер объединяла почти двести филиалов по всему миру и насчитывала около 1700 сестер-монахинь.

Большинство колоколов Лимбургского собора носят мужские имена - святых Георгия, Николая или Иосифа. Как отмечает агентство dpa, служители храма и прихожане очень рады, что в звоннице теперь появился еще один, так сказать, женский голос - в дополннение к колоколу, посвященному святой Марии.

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Лимбургский собор Информация для посетителей Лимбургский собор можно осмотреть самостоятельно или с экскурсиями. Со вторника по пятницу они начинаются в 11 и 15 часов. В субботу - в 11 часов. По воскресеньям - в 11:45. Начало ежедневных служб - 10:15. Автор: Максим Нелюбин

