Новый имидж старого знакомого: неандерталец показал свое настоящее лицо (фото)

Бонн • Этот представитель вымершего вида людей жил около 45 тысяч лет назад в живописной долине недалеко от нынешнего Дюссельдорфа - столицы федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Фрагменты его скелета были обнаружены в 1856 году в здешней долине Неандерталь, давшей позже название человеку неандертальскому. Сегодня они хранятся в Земельном краеведческом музее LVR в Бонне. Этот неандерталец считается самой старой знаменитостью Рейнской области.

Экспозиция в Земельном краеведческом музее LVR в Бонне после реконструкции

Угрюмый человек с задумчивым взглядом

Нынешний год для боннского музея - юбилейный, здесь отмечают 200-летие со дня его основания. Как сообщает информационное агентство dpa, в связи с этим в музее прошло обновление постоянной экспозиции, в рамках которого неандерталец переехал на первый этаж. По этому поводу она была пополнена новой реконструкцией - попыткой ответить на вопрос, как он мог выглядеть при жизни.

Автором нового музейного неандертальца стала французская художница Элизабет Дайнес. Реконструкция была выполнена в парижской мастерской на основе хранящихся в музее частей скелета и новейших результатов научных исследований - в том числе, учтена травма левой руки, из-за которой этот неандерталец не мог использовать ее в полной мере. Первого октября музей вновь открывается для посетителей после завершившегося ремонта.

Почти как у мадам Тюссо

P.S. для любителей истории

Отметим также, что на месте обнаружения неандертальца работает целый археологический Неандертальский музей (Neanderthal Museum), основанный в 1996 году.

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