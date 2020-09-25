 Новый имидж старого знакомого: неандерталец показал свое настоящее лицо (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 30.09.2020

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По Германии

Новый имидж старого знакомого: неандерталец показал свое настоящее лицо (фото)

Как могли выглядеть неандертальцы, многие помнят еще из учебников. В Бонне сейчас появилось новое изображение самого известного - того самого, кости которого нашли в Неандертале.

Новый неандерталец в боннском музее

Новый неандерталец в боннском музее

Бонн • Этот представитель вымершего вида людей жил около 45 тысяч лет назад в живописной долине недалеко от нынешнего Дюссельдорфа - столицы федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Фрагменты его скелета были обнаружены в 1856 году в здешней долине Неандерталь, давшей позже название человеку неандертальскому. Сегодня они хранятся в Земельном краеведческом музее LVR в Бонне. Этот неандерталец считается самой старой знаменитостью Рейнской области.

Экспозиция в Земельном краеведческом музее LVR в Бонне после реконструкции

Экспозиция в Земельном краеведческом музее LVR в Бонне после реконструкции

Угрюмый человек с задумчивым взглядом

Нынешний год для боннского музея - юбилейный, здесь отмечают 200-летие со дня его основания. Как сообщает информационное агентство dpa, в связи с этим в музее прошло обновление постоянной экспозиции, в рамках которого неандерталец переехал на первый этаж. По этому поводу она была пополнена новой реконструкцией - попыткой ответить на вопрос, как он мог выглядеть при жизни.

Автором нового музейного неандертальца стала французская художница Элизабет Дайнес. Реконструкция была выполнена в парижской мастерской на основе хранящихся в музее частей скелета и новейших результатов научных исследований - в том числе, учтена травма левой руки, из-за которой этот неандерталец не мог использовать ее в полной мере. Первого октября музей вновь открывается для посетителей после завершившегося ремонта.

Почти как у мадам Тюссо

Почти как у мадам Тюссо

P.S. для любителей истории

Отметим также, что на месте обнаружения неандертальца работает целый археологический Неандертальский музей (Neanderthal Museum), основанный в 1996 году.

Смотрите также: 
Пещеры Швабского Альба - объект Всемирного наследия ЮНСЕКО

  • Венера Швабская

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Швабский Альб

    "Венера Швабская" - самое старое из всех найденных в мире изображений человека. И самая известная из более чем пятидесяти разных фигур, обнаруженных в Германии в пещерах региона Швабский Альб. Их возраст оценивается в 40 тысяч лет. Увидеть эту 6-сантиметровую статуэтку, вырезанную из кости, можно в археологическом музее города Блаубойрен в земле Баден-Вюртемберг.

  • Пещера Холе-Фельс

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Холе-Фельс

    В Германии эта фигурка также известна как "Венера из Холе-Фельс" (Venus vom Hohle Fels) - по названию пещеры Холе-Фельс около Штутгарта, где ее обнаружили в 2008 году. Большинство других здешних находок изображают животных. Все они относятся к ориньякской культуре начала позднего палеолита - времен, когда на Земле еще жили неандертальцы, но их автором был уже человек разумный.

  • Долина реки Ах

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Долина реки Ах

    В ледниковый период на этом плато почти не было деревьев. Мамонты и олени паслись посреди степных ландшафтов. Сейчас Швабский Альб покрыт лесом. Здесь насчитывается более двух тысяч карстовых пещер. Шесть из них, в которых ученые совершили сенсационные находки, теперь получили статус памятников Всемирного наследия. Некоторые из этих пещер расположены в долине реки Ах - Ахталь (Achtal) под Ульмом.

  • Костяная флейта

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Гайсенклёстерле

    В пещере Гайсенклёстерле (Geißenklösterle) были найдены три костяные флейты. Одна из них сейчас также находится в экспозиции музея города Блаубойрен. В саму пещеру доступ открыт только по особым дням, но она не очень глубокая, поэтому место, где нашли флейты, можно увидеть через решетку.

  • Пещера Зиргенштайн

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Зиргенштайн

    В следующую пещеру, внесенную в список ЮНЕСКО, доступ для всех свободен, но вход все же закрывают на зиму из-за летучих мышей. Глубина пещеры Зиргенштайн (Sirgenstein) составляет 42 метра. Археологи установили, что первобытные люди предпочитали находиться около входа, где разводили костры, работали и спали. В Средние века местные жители считали, что раньше здесь жил страшный циклоп.

  • Долина реки Лоне

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Лонеталь

    Другие три пещеры расположены в долине реки Лоне - Лонеталь (Lonetal) около городов Хайденхайм и Ульм: Фогельхерд (Vogelherd), Холенштайн (Hohlenstein) и Бокштайн (Bockstein). Вокруг них также, как и в долине реки Ах, созданы охранные зоны, в которых запрещены какие-либо работы без согласования с ведомством по охране памятников.

  • Холенштайн, 1937 год

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Холенштайн

    Археологические раскопки в регионе Швабский Альб были начаты еще в XIX веке. Уже тогда ученые обнаружили здесь следы, оставленные первобытными людьми. Среди них - остатки кострищ, орудия труда, оружие, рога, украшения из камня. В Холенштайне в 1861 году нашли около 10 тысяч костей пещерных медведей. Для посетителей сейчас открыта передняя часть этой пещеры. На фотографии - раскопки 1937 года.

  • Человеколев

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Человек-лев

    Настоящей сенсацией из пещеры Холенштайн стала 31-сантиметровая фигурка существа с человеческим телом и львиной головой. Она считается самой древней зооморфной скульптурой в мире. На этой иллюстрации швабский человек-лев (человеколев), собранный из сотен осколков, показан с разных ракурсов. Сейчас он является частью постоянной экспозиции Городского музея Ульма.

  • Пещера Фогельхерд

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Фогельхерд

    Следующая пещера - Фогельхерд ("Птичье гнездо ") - отличается особенно выгодным расположением. Из нее открывается вид на всю долину, поэтому обитатели могли уже издалека видеть приближавшихся врагов или потенциальную добычу. Среди находок - десять фигурок животных, вырезанных из бивня мамонта. Некоторые сейчас выставлены в экспозиции здешнего археологического парка.

  • Дикая лошадь из пещеры Фогельхерд

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Дикая лошадь

    Самой известной находкой из пещеры Фогельхерд является это 5-сантиметровое изображение дикой лошади. Изящно изогнутая шея и округлые формы демонстрируют навыки и способности, которыми обладали первобытные люди. Эту находку можно увидеть в экспозиции замка Хоэнтюбинген в городе Тюбингене.

  • Пещера Бокштайн

    Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия

    Бокштайн

    В Бокштайне находятся сразу несколько пещер, которые можно посетить. В них более 60 тысяч лет назад еще до первобытных людей обитали неандертальцы. "Пещеры древнейшего искусства ледникового периода" в регионе Швабский Альб стали шестым объектом Всемирного наследия ЮНСЕКО на территории земли Баден-Вюртемберг и 42-м таким памятником в Германии.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


Контекст

Под Бонном нашли мастерскую неандертальцев

Здесь они изготавливали орудия из кварцита.  

Свайные жилища - доисторические избушки на курьих ножках

Эта фотография сделана в Германии на Боденском озере, где сейчас ремонтируют крышу одного из этих домов - реконструированных копий доисторических свайных жилищ.  

Доисторические свайные жилища - свидетели бронзового века

Десять тысяч лет одной рыбацкой деревушки на Боденском озере.  

"Предок кошки с большим хвостом" и другие окаменелости карьера Мессель

20 лет назад этот внешне ничем не примечательный немецкий карьер под Франкфуртом-на-Майне был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Кровавое золото: власть и насилие в бронзовый век

В Германии проходит выставка, посвященная раскопкам на реке Толлензе. Ученые считают это место самым старым полем боя в Европе. Экспозиция меняет наши представления о бронзовом веке.  

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Верхнегерманско-ретийский лимес - укрепленный рубеж - был создан для защиты древнеримских поселений от варваров. Его протяженность составляла 550 километров.  

От "лодочек" неандертальца до "скороходов" Леди Гага

Что общего у человека, жившего в каменном веке, экзальтированной певицы Леди Гага и футбольной звезды Юргена Клинсмана? Ответ на этот вопрос дает выставка "Schuhtick" в Бонне.  

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