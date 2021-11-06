Праздник Нового года отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января.
Праздник Нового года отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января.
"От прихода Нового года, как и от вируса, не защищен ни один уголок планеты! Симптомы везде одни и те же: елки, подарки, письма Деду Морозу…" Трамп, Путин, Меркель, Лукашенко, Си, Макрон, Эрдоган, Байден, Песков, Золотов и Помпео в нашей новогодней сказке о том, как Дед Мороз разных мировых лидеров с Новым Годом поздравлял. Смотрите в 151-м выпуске "Заповедника"!
Алексей Навальный получил признание одного из предполагаемых отравителей из ФСБ. Оппозиционер позвонил ему по телефону. Позднее в Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь. Зрители DW Новостей видели это в прямом эфире.