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Новый год

Праздник Нового года отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января.

Праздник Нового года отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января.

Mithilfe von Autokränen wird der Frankfurter Weihnachtsbaum nach der Ankunft auf einem Tieflader auf dem Römerberg aufgestellt. Die rund 90 Jahre alte Fichte mit dem Namen Gretel stammt aus dem Spessart. Der berühmte Frankfurter Weihnachtsmarkt wird am 22. November 2021 eröffnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Рождественская елка по имени Гретель (фото) 06.11.2021

В центре Франкфурта-на-Майне установили рождественскую ель, дав ей сказочно красивое имя.
©PHOTOPQR/OUEST FRANCE/Marc OLLIVIER ; Lohéac ; 31/12/2020 ; Des centaines de touffeurs se sont retrouvés au sud de Rennes près de Lohéac, ce jeudi soir, lors d'une rave party pour le réveillon du 31 décembre 2020. Lohéac (in Brittany); 12/31/2020; Hundreds of revelers gathered south of Rennes near Lohéac, this Thursday evening, during a rave party for New Years Eve on December 31, 2020. This kind of party was strictly prohibited due to the curfew due to the health crisis coronavirus

Французская полиция сутки разгоняла незаконную рейв-вечеринку 02.01.2021

2500 участников 36 часов отмечали Новый год. Для того, чтобы их остановить, привлекли несколько сотен полицейских. Выписаны 1200 штрафов. Власти хотят привлечь к ответственности организаторов.
Silvester in Russland, Neues Jahr in Russland, 1. Januar, Karikatur, Sergey Elkin. Copyright Sergey Elkin.

Чем заняться утром 1 января 01.01.2021

С 1 января многие хотят начать новую жизнь. Но сначала надо разобраться со старой. Рецепт начала Нового года от карикатуриста Сергея Елкина.
New Year's Eve fireworks erupt over Sydney's iconic Harbour Bridge and Opera House (L) during the fireworks show on January 1, 2021. (Photo by SAEED KHAN / AFP) (Photo by SAEED KHAN/AFP via Getty Images)

Мир встречает 2021 год в строгих условиях пандемии 31.12.2020

В Австралии и Новой Зеландии уже наступил новый, 2021-й год. На этот раз жители многих стран отмечают праздник в условиях пандемии коронавируса - без гуляний и фейерверков.

TOPSHOT - Riot police officers detain a man during an opposition rally to protest against the presidential inauguration in Minsk on September 23, 2020. - Belarus leader Alexander Lukashenko held his presidential inauguration in secret on September 23, 2020, after claiming victory in disputed polls that his opposition rivals have described as massively rigged. (Photo by - / TUT.BY / AFP) (Photo by -/TUT.BY/AFP via Getty Images)

Беларусь: более 110 участников протестов встретят Новый год под арестом 31.12.2020

В Беларуси более 110 человек проведут Новый год под арестом за участие в протестах, сообщил правозащитный центр "Весна". Среди арестованных - 18 женщин и 94 мужчины.

Kopfschmuck mit dem Wortlaut Happy New Year ist bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor zu sehen. Am Brandenburger Tor findet Deutschlands größte Party zum Jahreswechsel statt.

Опрос: Более половины жителей ФРГ смотрят в 2021 год с оптимизмом 31.12.2020

Порядка 54,5 процента респондентов в Германии уверены, что 2021 год будет лучше нынешнего, следует из опроса исследовательской компании Civey.

Paris Saint-Germain's Brazilian forward Neymar celebrates after scoring his second goal during the UEFA Champions League group H football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Istanbul Basaksehir FK at the Parc des Princes stadium in Paris, on December 9, 2020. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

Прокуратура требует от футболиста Неймара отчитаться о грандиозной вечеринке на Новый год 31.12.2020

Газета O Globo сообщила, что футболист клуба "ПСЖ" якобы хочет устроить праздник для 150-500 гостей. Представители Неймара все отрицают, сам он разместил в Instagram фото с отдыха на яхте.

ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Sendung und mit vollständiger Nennung des Urhebers Foto: NDR/Annemarie Aldag --- Freddie Frinton als Diener James im beliebten TV-Sketch «Dinner for One oder der 90. Geburtstag». «Dinner for one» ist Kult, Silvester-Kult. Ein Muss: «Dinner for One» am 31. Dezember in der Flimmerkiste. Der TV-Klassiker aus den sechziger Jahren hat längst auch das digitale Zeitalter erreicht. Im Internet finden sich unzählige Parodien und Varianten des Silvester-Knallers. (zu dpa-Korr. ««Dinner for One» - Immer wieder ... anders!» vom 27.12.2011) ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Sendung und mit vollständiger Nennung des Urhebers Foto: NDR/Annemarie Aldag +++(c) dpa - Bildfunk+++

Праздничный ужин на одного, или "Ирония судьбы..." по-немецки 31.12.2020

"Dinner for one" - "Ужин на одного", - так называется фильм, который в новогоднюю ночь показывают сразу несколько немецких телеканалов. Его смотрит треть всех жителей Германии.
Auf den Bildern sind es Neujahrsschmucken in den Wohnungen von Belarussen zu sehen, die Proteste im Land unterstützen. Die Fotos sind mit den Namen von entsprechenden Frauen aus Minsk versehen. Die Bilder dürfen auf DW-Seiten veröffentlicht werden, Copyright privat. Ein Foto wurde von unserer Korrespondentin Tatyana Newedonskaya gemacht, es ist entsprechend unterschrieben und soll im Copyright den Namen der Korrespondentin haben.

Новогодний декор в цветах протеста: как белорусы встречают праздники 31.12.2020

Белый и красный - главные цвета белорусского протеста и новогоднего декора в домах тех, кто выступает за перемены в стране. Подробности - у DW.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Neujahr, Jahr 2020, Karikatur, Sergey Elkin

2020 год, уходи! 31.12.2020

2020-й был не самым простым годом для человечества. Многие мечтают, чтобы он поскорее закончился вместе со всеми проблемами, - в их числе и карикатурист Сергей Елкин.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin.

Вакцинация от ковида: у кого иммунитет будет еще до Нового года 28.12.2020

По всему миру начинается массовая вакцинация от коронавируса. О том, кого надо бы привить в первую очередь, - карикатурист Сергей Елкин.

Новый год под угрозой. Агент Дед Мороз задержан за синие трусы – "Заповедник", выпуск 151, 27.12.20 27.12.2020

"От прихода Нового года, как и от вируса, не защищен ни один уголок планеты! Симптомы везде одни и те же: елки, подарки, письма Деду Морозу…" Трамп, Путин, Меркель, Лукашенко, Си, Макрон, Эрдоган, Байден, Песков, Золотов и Помпео в нашей новогодней сказке о том, как Дед Мороз разных мировых лидеров с Новым Годом поздравлял. Смотрите в 151-м выпуске "Заповедника"!
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im Dezember +++ Weihnachtsbaeume liegen am 04.12.2015 in Berlin an einem Weihnachtsbaumverkaufsstand. Foto: Inga Kjer | Verwendung weltweit

Выбираете елку? Немецкие эксперты делятся советами 24.12.2020

Советы немецких экспертов помогут вам не промахнуться с выбором елки и сделать так, чтобы она долго радовала вас.
ILLUSTRATION - Eine Frau legt am 31.12.2015 in Berlin Champignon und Raclette-Kaese in ein Raclettepfaennchen. Foto: Florian Schuh | Verwendung weltweit

Что у немцев на праздничном столе 24.12.2020

Рождество, Новый год, День трех святых королей, - немецкое меню в зимние праздники отличается богатыми традициями. Вот некоторые из них.
In der Rotkäppchen-Mumm-Sektkellerei in Freyburg (Sachsen-Anhalt) gießen die beiden Mitarbeiterinnen Stefanie Heine (r) und Stefanie Dymale Sekt in Gläser, aufgenommen am 10.12. 2008. Foto: Waltraud Grubitzsch +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Вино, глинтвейн, игристое? Что немцы будут пить на праздники в локдауне 23.12.2020

Рождество и Новый год 2020 жителям Германии из-за карантина предстоит праздновать в узком семейном кругу. Какие алкогольные напитку окажутся на праздничном столе?

Как Навальный звонил предполагаемому отравителю и задержание юриста ФБК Соболь в эфире DW Новости (21.12.2020) 21.12.2020

Алексей Навальный получил признание одного из предполагаемых отравителей из ФСБ. Оппозиционер позвонил ему по телефону. Позднее в Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь. Зрители DW Новостей видели это в прямом эфире.
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