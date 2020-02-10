 Новый генконсул Китая в Екатеринбурге помещен в карантин | Новости из Германии о России | DW | 10.02.2020

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Россия

Новый генконсул Китая в Екатеринбурге помещен в карантин

В МИД РФ заявили, что подобная мера - это обязательная практика для прибывших из Китая. Цуй Шаочунь пробудет в своей резиденции две недели.

Вид на Екатеринбург

Вид на Екатеринбург

Контекст

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Генконсул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочуньсразу после прибытия в город помещен в карантин для профилактики распространения коронавируса.Об этом в понедельник, 10 февраля, заявил представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. По его словам 14-дневный карантин, введенный из-за распространения вируса 2019-nCoV, - это обязательная практика для прибывших из Китая.

Генконсул пребывает в своей резиденции, никаких визитов совершать не может, к обязанностям он приступить еще не успел. Из-за того что Шаочунь находится в карантине, "некоторые мероприятия свернулись", отметил Харлов.

Всего число погибших от коронавируса превысило 900 человек, заражены более 40 тысяч. В Екатеринбурге на карантине находятся несколько десятков человек, ни у одного из них признаков болезни нет. Тем россиянам, кто вернулся из Китая в Екатеринбург 5 февраля или позднее, рекомендуют не покидать свои дома. Пока в России официально диагностированы два случая коронавируса.

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  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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