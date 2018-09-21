Новый вызов для Испании: за доставку нелегалов в ЕС взялись наркодельцы

С лета 2018 года, когда резко увеличился поток нелегальных мигрантов из Африки в Западную Европу через Испанию, к их переброске подключились наркоторговцы, рассказал DW представитель Гражданской гвардии, испанской жандармерии. По данным этой силовой структуры, занимающейся охраной границы, "переориентация" действующей в Гибралтарском проливе испано-марокканской наркомафии, обычно доставляющей в Европу гашиш, создает дополнительные трудности в борьбе с нелегальной миграцией. Как подчеркнул представитель Гражданской гвардии, "70 процентов гашиша, потребляемого во всей Западной Европе, идет через Испанию".

Интерес наркоторговцев к нелегальным мигрантам жандармы объясняют "желанием наркодельцов попробовать себя в новом бизнесе, не менее доходном, чем торговля наркотиками". Есть и еще одно объяснение - снижение спроса на марокканский гашиш в Испании и других странах: из-за роста потребления других наркотиков.

Нелегалов доставляют на лодках

Для перевоза нелегальных мигрантов наркодельцы используют свои лодки, на которых обычно доставляют в Испанию тюки с марокканским гашишем, пояснил представитель жандармерии. По его словам, речь идет о надувных моторных лодках типа Zodiac, длиной 12-16 метров.

Беженцы в переполненной лодке у берегов Ливии

Подвесные моторы позволяют им развивать скорость до 120 км в час. Лодки, по словам собеседника, приобретаются в Нидерландах по цене, включая моторы, до 150 тысяч евро. "Наркоторговцам такие суммы по карману, учитывая высокие доходы от незаконного промысла", - отметил представитель жандармерии.

Описывая действия перевозчиков-марокканцев в Гибралтарском проливе, он признал, что "быстроходные лодки часто позволяют им уходить от патрульных катеров Гражданской гвардии". Перевозчики получают от оптовых торговцев гашишем за каждую поездку от 20 до 30 тысяч евро. Их доходы от переброски нелегалов - не меньше, констатировал представитель жандармерии. Так что, с потенциальных иммигрантов - в основном, это марокканцы и алжирцы - они берут в среднем две тысячи евро.

Эту сумму, разумеется, могут позволить себе далеко не все выходцы из стран Северной Африки. Зато перевозчики, поднаторевшие в пересечении границы, "гарантируют им безопасное путешествие и возможность избежать задержания по прибытии в Испанию".

По оценке Гражданской гвардии, услугами контрабандистов- наркодельцов пользуются не более 15 процентов лиц, нелегально переправляющихся в Европу, хотя этот процент имеет тенденцию к росту. Кроме того, спецслужбы Испании имеют все основания полагать, что подобные услуги "могут быть востребованы международными террористами для проникновения в Европу, доставки оружия и взрывчатки".

Путешествие с риском для жизни

Между тем, по данным испанского Красного Креста, "большинство иммигрантов по-прежнему переправляются через пролив с риском для жизни".

Спасение беженца в Средиземном море (фото из архива)

Представитель этой организации Хавьер Дельгадо Гарсия рассказал DW, что, к примеру, выходцы из Западной Африки - именно они в основном пытаются переправиться в Испанию - могут позволить себе путешествие лишь на "старых, часто не пригодных для плавания баркасах", которые им продают в Марокко разного рода дельцы.

У африканцев есть реальный шанс доплыть до испанского берега лишь при хороших погодных условиях. Всего с начала года через пролив, по подсчетам Красного Креста, переправилось не менее 35 тыс. нелегалов. Известно, продолжил Дельгадо Гарсия, что "нелегалы нередко погибают, особенно, когда погода неожиданно портится, у лодки отказывает мотор, а спасатели не могут вовремя обнаружить бедствующее судно". Ну а добравшимся до желанного берега не всегда удается остаться в Европе.

Прибывших испанцы содержат под стражей в приемниках для нелегалов. Правда, принудительно на родину высылаются лишь граждане Марокко, Алжира, Гвинеи- Бисау и Мавритании - стран, с которыми у Испании есть соответствующее соглашение. Остальных, в конце концов, отпускают с судебным предписанием вернуться на родину. Несмотря на это, "они нелегально остаются в Испании или разъезжаются по другим странам Западной Европы".

Евросоюз приходит на помощь Испании

По словам другого опрошенного - сотрудника министерства труда, миграции и социального страхования Артуро Карретеро Лопеса, "ситуацией с нелегальной миграцией, естественно, озабочена не только Испания, но и Евросоюз в целом". И они принимают совместные меры. Испанцы, к примеру, ввели запрет на использование в территориальных водах страны скоростных лодок Zodiac.

На усиление береговой охраны и спасательной службы дополнительно ассигновано 7 млн евро. К ним следует добавить еще 30 млн, которые с той же целью выделяет Испании ЕС. Эти деньги, в частности, идут на строительство нового приемника для нелегалов в городе Альхесирас. Он рассчитан на 600 человек.

Немаловажно, считает Карретеро Лопес, что Брюссель одновременно выделяет 130 млн евро Марокко. В ответ Рабат усиливает контроль за своим побережьем. В начале сентября марокканская Королевская жандармерия провела несколько рейдов в пригородах Танжера: задержаны сотни выходцев из Камеруна, Сенегала, Нигера, Гвинеи, Бенина и других стран, намеревавшиеся переправиться в Европу. Они вывезены в южные районы Марокко и выдворены из страны, отметил представитель испанского министерства.

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