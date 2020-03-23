Новый вирус свиного гриппа. Грозит ли миру еще одна пандемия?

Китайские ученые из университетов Пекина и Шаньдуна проводили исследование среди фермеров, которые выращивают свиней, чтобы установить насколько сейчас высока опасность заражения человека свиным гриппом. Как показали результаты исследования, десятая часть фермеров заразилась вирусом G4 H1N1. Но к новой волне свиного гриппа, вызываемого им, это не привело.

Тем не менее ученые предупреждают, что "систематическое наблюдение за вирусами, найденными у свиней, очень важно для предупреждения потенциальной пандемии и подготовки к ней". А люди, которые выращивают свиней, или работают на предприятиях по производству мясной продукции, должны проходить медицинское обследование, рекомендуют авторы исследования.

Что говорят ученые о новом вирусе свиного гриппа

Результаты этого исследования были опубликованы в американском журнале PNAS - официальном издании Национальной академии наук США. После публикации американский ученый, биолог из университета Вашингтона Карл Бергстром написал в своем Twitter, что новый штамм вируса, который вызывает свиной грипп G4 H1N1, не вызовет пандемию. "Ничто не указывает на то, что G4 H1N1 передается от человека к человеку. Хотя этот вирус распространяется в мире уже в течение 5 лет", - обосновал свои выводы Бергстром.

Однако же у ученых вызывает тревогу то, что новый вирус содержит в себе некоторые гены, которые делают его "кандидатом для возникновения пандемии". Новый вирус G4 H1N1 родственен уже известному вирусу свиного гриппа H1N1, который в 2009 году распространился по всему миру, а также птичьему гриппу.

В период с 2011 по 2018, после того, как ВОЗ объявила о том, что пандемия свиного гриппа официально закончилась, китайские ученые проводили тестирование свиней в 10 провинциях страны и смогли выявить 179 штаммов вируса свиного гриппа и изолировать их.

В 2016 году ученые установили,что новый вирус G4 H1N1 доминирует у свиней. Но они смогли убедиться также и в том, что этот вирус может размножаться в дыхательных путях человека. После проведенных на хорьках экспериментах, стало понятно, что этот вирус передается воздушно-капельным путем и вызывает инфекционные заболевания.

Чем вирус свиного гриппа опасен для человека

У человека, переболевшего другими видами гриппа, не вырабатывается иммунитет против свиного гриппа. Ученые провели серологическое тестирование 338 человек, которые занимаются выращиванием свиней, на наличие в организме вируса. У 10,4 процента из них, вирус был обнаружен. Среди всего населения Китая новый вирус свиного гриппа G4 H1N1 был выявлен у 4,4 процента. Но, как подчеркивают ученые, это не является доказательством того, что вирус передается от человека к человеку.

Опасения ученых вызывает тот факт, что новый вирус может мутировать и стать опасным для человека. В этой связи профессор ветеринарии из университета Кембриджа Джеймс Вуд обращает внимание на то, что именно дикие животные, которые также способны жить и в домашних условиях, и чье мясо люди употребляют в пищу, могут быть источником распространения вирусов, способных вызвать пандемию.

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