Новый аэропорт Стамбула претендует на мировое лидерство

Зачем Стамбулу самый большой в Европе аэропорт? Конечно, город на Босфоре привлекает множество туристов, но ведь не 90 миллионов в год! А именно столько авиапассажиров планируют со следующего года принимать новые главные воздушные ворота Турции, торжественно открытые 29 октября. А затем их мощность в течение десяти лет планируется довести до 150 или даже 200 миллионов. И тогда хаб на берегу Черного моря может оказаться крупнейшим на планете авиационным узлом. Пока лидирует американский город Атланта (104 миллиона пассажиров).

Любимый инфраструктурный проект Эрдогана

Что это: гигантомания авторитарного восточного лидера? Отчасти да. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, конечно же, хотел с помощью этого амбициозного инфраструктурного проекта воздвигнуть самому себе прижизненный памятник. Отсюда и помпезная церемония официального открытия в день празднования 95-летия основания Турецкой Республики в присутствии многочисленных иностранных гостей, среди которых были президенты Албании, Пакистана и Судана, а также премьер соседней Болгарии - Бойко Борисов.

Контрольная башня аэропорта "Стамбул"

Правда, аэропорт, названный просто "Стамбул" ("это самый ценный бренд нашей страны", заявил Эрдоган), пока еще не совсем готов. Многочисленные недоделки должны быть устранены за два месяца (рабочие неоднократно жаловались на тяжелые условия труда и нарушения техники безопасности). В это время здесь будут обслуживать только пять маршрутов, в основном внутренних. Реально новый аэропорт заработает лишь после того, как сюда, на север европейской части Стамбула, переберется "со всем обозом" полугосударственная авиакомпания Turkish Airlines. Пока она базируется в аэропорту имени Ататюрка, расположенном на берегу Мраморного моря на юге западной части города.

Переезд намечен на 29 и 30 декабря. Грандиозную логистическую операцию, в которой собираются задействовать порядка 1500 грузовиков, планируется осуществить в течение 45 часов. В полном объеме регулярное авиасообщение должно начаться 1 января 2019 года.

Turkish Airlines и аэропорт "Стамбул" делают ставку на транзит

О масштабах проекта свидетельствуют такие цифры. Новый стамбульский аэропорт построен в предельно сжатые сроки - всего за четыре с половиной года, его сооружение стоило частным инвесторам свыше 10 миллиардов евро, он расположен на площади в 76 квадратных километров, в три раза превышающей территорию аэропорта имени Ататюрка или крупнейшего в Германии аэропорта Франкфурта-на-Майне, у него будет 6 взлетно-посадочных полос, в перспективе он сможет за сутки принимать и отправлять не менее 2000 самолетов - как пассажирских, так и грузовых.

Стюардессы Turkish Airlines в новом аэропорту

Такой размах продиктован, конечно же, не только амбициями, но и расчетами. Аэропорт имени Ататюрка давно достиг предела своей мощности, возможностей для его расширения нет, а пассажиропотоки у авиакомпании Turkish Airlines все растут и растут. Причем не только и даже не столько благодаря туристам и деловым людям, приезжающим в Стамбул, а также путешествующим по миру туркам, сколько за счет транзитных пассажиров.

Именно на них турецкая авиакомпания и новый стамбульский аэропорт, сооруженный явно "на вырост", и делают ставку. Тем самым они бросают недвусмысленный вызов многочисленным конкурентам в Европе. Главный козырь турок: чрезвычайно выгодное географическое положение города между Европой и Азией.

"Аэрофлот" планирует хаб в Екатеринбурге или Красноярске

"Новый хаб в Стамбуле станет, несомненно, серьезным конкурентом для всех аэропортов, расположенных к северу от него, будь то Франкфурт, Париж, Амстердам, Варшава или Москва", - подчеркнул в беседе с DW немецкий специалист в области гражданской авиации Корд Шелленберг (Cord Schellenberg). По его словам, концепция развития стамбульского хаба и одновременно авиакомпании Turkish Airlines состоит в том, чтобы "собирать пассажиров со всей Европы и отправлять их дальше в страны Азии и Африки".

И, в частности, в постсоветские государства, добавил эксперт. "Если кто-то из Европы соберется, скажем, в Баку и подходящего прямого рейса не найдет, он сможет лететь, к примеру, через Франкфурт, через Москву - или через Стамбул", - пояснил Корд Шелленберг и напомнил, что Turkish Airlines уже сейчас является авиакомпанией, предлагающей наибольшее число международных направлений.

Поэтому завершение строительства нового стамбульского супер-аэропорта - плохая новость как для Франкфурта-на-Майне и базирующейся там немецкой авиакомпании Lufthansa, так и для аэропортов Московского авиационного узла (МАУ) - "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковского". И, конечно же, для авиакомпаний группы "Аэрофлот". Все они рискуют лишиться части транзитных пассажиров, следующих, к примеру, из государств Евросоюза в Японию, Китай, Индию, страны Закавказья или Центральной Азии.

Более того, новый аэропорт Стамбула ставит под сомнение реалистичность планов "Аэрофлота" создать в Екатеринбурге или Красноярске международный хаб для авиапассажиров, отправляющихся транзитом из Китая в Европу. Об этом намерении глава компании Виталий Савельев рассказал российскому президенту Владимиру Путину. Их встреча то ли случайно, то ли специально прошла в тот же самый день 29 октября, когда турецкий президент Эрдоган наслаждался своим инфраструктурным триумфом.

Екатеринбургу или Красноярску, ну и, конечно же, Москве (все четыре ее аэропорта обслужили в прошлом году менее 90 миллионов пассажиров), придется теперь конкурировать со "Стамбулом". А он, в свою очередь, будет бороться за потоки авиапассажиров и грузов с Дубаем и аэропортами других государств Персидского залива. Ведь у них аналогичная бизнес-модель: быть комфортабельным перевалочным пунктом между Европой, Азией и Африкой.

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