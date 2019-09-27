Новые условия для немецких инвесторов: что предлагает Казахстан

Перед началом, в кулуарах, а затем и с трибуны Германо-казахстанского экономического форума, проходившего 7 октября в Берлине, было объявлено о предстоящем первом официальном визите второго президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию. Визит состоится 5-6 декабря.

Такие визиты часто сопровождаются подписанием в торжественной обстановке торгово-экономических соглашений между представителями деловых кругов двух стран. На форуме в Берлине обсуждались инвестиционные возможности, которые предлагает Казахстан немецким фирмам.

Немецкий бизнес интересует Казахстан

Немецкий бизнес в последнее время проявляет растущий интерес к Казахстану, а текущий момент считает особенно удачным для расширения своего присутствия на его рынке. Темпы роста казахстанского ВВП, по прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, составят в текущем году 3,5 процента и примерно столько же в следующем.

Центральная Азия

"Тем самым Казахстан был и остается локомотивом экономического развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - заявил, открывая форум, член президиума Восточного комитета немецкой экономики Манфред Грундке (Manfred Grundke). Германо-казахстанский товарооборот достиг в первом полугодии 2,7 миллиарда евро. Это - более 80 процентов торговли Германии со странами всего центральноазиатского региона, подчеркнул Грундке.

Дальнейшему наращиванию двусторонних торгово-экономических отношений, уверен Грундке, будет содействовать возобновление с июня немецких государственных гарантий на сделки между казахстанскими и немецкими предприятиями по системе "Гермес". "Гермесовские" гарантии Германия перестала предоставлять после истории с казахстанским банком БТА, оказавшимся неплатежеспособным в результате финансового кризиса 2008 года.

"Новый шелковый путь" и инвестиции из Германии

Дополнительные шансы для себя на казахстанском рынке немецкие деловые круги видят в начавшейся диверсификации, модернизации и постепенном отказе от сырьевой ориентации экономики Казахстана, а еще - в китайской инициативе "One Belt, One Road" ("Один пояс, один путь").

Роман Скляр на трибуне германо-казахстанского форума

Начиная с 2013 года, объем китайских инвестиций в примерно 60 странах мира, по данным Грундке, превысил 300 миллиардов долларов. Значительный этап "Нового шелкового пути" проходит через Казахстан, который, заявил в Берлине вице-премьер казахстанского правительства Роман Скляр, "является ключевым партнером при реализации инициативы "Один пояс, один путь".

Через Казахстан, указал он, в настоящее время проходят пять железнодорожных и шесть автомобильных международных маршрутов. Такой транспортный коридор, по его словам, позволяет доставлять товары из Азии в Европу или в обратном направлении за 10-12 дней, что в три раза быстрее, чем по морю.

Дальнейшее развитие транзита и логистики, заявил вице-премьер, это один из приоритетов деятельности правительства Казахстана. В 2010 году, привел пример Скляр, транзитом через страну проходили только 3,5 тысячи контейнеров, по итогам прошлого года - 537 тысяч. Вдоль "Нового шелкового пути" появляются новые производства, и Скляр призывает немецкий бизнес принять участие в трансформации транспортного коридора в экономический.

Немецкие фирмы на рынке Казахстана

Еще одно многообещающее направление потенциальных инвестиций немецких фирм, которым Нур-Султан готов предоставить особенно льготные условия, - участие в программе масштабной приватизации. В ближайшие годы, рассказал вице-премьер, планируется вывести на IPO такие крупные государственные компании, как "Казахтелеком", Air Astana, "КазМунайГаз", "Казпочта".

Сейчас на рынке Казахстана ведут дела около 900 фирм с участием немецкого капитала, в том числе, Siemens, Daimler, Tyssenkrupp, Knauf, Bayer, BASF, Bosch, Linde. В Казахстане сосредоточены 73 процента всех прямых иностранных инвестиций в центральноазиатском регионе, рассказала Ляззат Буранкулова из правительственного фонда "Самрук-Казына".

Привлекают иностранных инвесторов сюда не только хорошие условия бизнеса: в рейтинге Всемирного банка Doing Business Казахстан занимает 28-е место, не сильно уступая Германии и Канаде, но опережая Турцию, Францию и Японию. К числу конкурентных преимуществ Казахстана Буранкулова отнесла его стратегически выгодное географическое расположение. "Используя такое расположение, - пояснила она, - потенциальные инвесторы будут иметь доступ к региональным рынкам с более чем 500 миллионами потребителей". И это, не считая китайского рынка, который по оценке Скляра, "практически безграничный".

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