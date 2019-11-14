Новые улики против России в деле о сбитом MH17: что о них нужно знать

Следствие по делу о крушении пассажирского самолета "Боинг", сбитого ракетой в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, выступило с новыми обвинениями в отношении России и сепаратистов на востоке Украины. Международная следственная группа (JIT) в четверг, 14 ноября, опубликовала записи перехваченных разговоров, которые, как считает JIT, вели лидеры сепаратистов и высокопоставленные российские чиновники и военные. DW сделала основные выводы из публикации следствия:

Вывод 1. Улики касаются контроля над сепаратистами из Москвы

Содержание телефонных переговоров призвано показать, что влияние России распространялось "на административные, финансовые и военные вопросы" в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР"), отмечается в сообщении JIT. В июле 2014 года руководство "ДНР", пишут следователи, практически ежедневно созванивалось с представителями России.

Александр Бородай, июнь 2014 года

Вот как звучит обнародованный перехват разговора с участием тогдашнего премьер-министра Александра Бородая, сделанный 3 июля 2014 года: "Ну, у Вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства - Российской Федерации. Вот, собственно, и все".

Связи, судя по выложенным в открытый доступ записям, налаживались между сепаратистами и Москвой как по государственным каналам - ФСБ, ГРУ, администрация президента РФ, так и по неофициальным - например, через российского бизнесмена Константина Малофеева.

Вывод 2. Новое в обвинениях против Кремля

Следствие представило в 2018 году ракету, сбившую, по ее мнению, "Боинг", летевший рейсом MH17.

Телефонные перехваты сепаратистов из "ДНР" и "ЛНР" и российских военных ранее уже публиковала, например, СБУ Украины. Обвинения в адрес Москвы в том, что российская сторона фактически руководит событиями в сепаратистских регионах Украины, не новы.

Новое в другом: обвинения выдвинуты прокурорами, которые направят записи опубликованных телефонных переговоров в местный суд в Гааге. Уголовный процесс по делу о крушении "Боинга", летевшего рейсом MH17 17 июля 2014 года, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Вывод 3. Сурков как фигурант уголовного дела о сбитом MH17

Следователи еще в июне процитировали телефонный разговор между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и тогдашним премьером самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александром Бородаем. Теперь обнародованы новые записи переговоров с участием высокопоставленного кремлевского чиновника, который стал фигурантом уголовного дела в Нидерландах.

В перехватах появляются и имена, которые в деле раньше не фигурировали. Новым подозреваемым, по всей видимости, является "генерал Владимир Иванович из ФСБ", который, согласно перехватам, дал разрешение на размещение неназванных вооружений на украинской территории. Следователи JIT просят о помощи в его идентификации.

Вывод 4. У публикации нет прямой связи со сбитым "Боингом"

В опубликованных переговорах речь не идет непосредственно ни о зенитно-ракетном комплексе "БУК", ни о крушении "Боинга". Опубликованные записи призваны свидетельствовать о тесных контактах между руководством сепаратистских регионов и руководством России.

Их публикацию JIT объяснило тем, что следствие надеется "получить дополнительные сведения о том, кто отдавал приказы Бородаю, обвиняемому Гиркину, другим руководителям "ДНР" и экипажу ЗРК "БУК" летом 2014 года".

Международная следственная группа ранее заявляла, что не обязательно ограничится предъявлением обвинений трем ранее названным россиянам и гражданину Украины.

Напомним, на скамье подсудимых должны оказаться бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Суд пройдет, по всей вероятности, без участия обвиняемых.

Смотрите также:

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Историческая шахта Шахта "Золотое" - одна из двух, действующих на территории города. Ей свыше 100 лет. Как и большинство государственных шахт, это дотационное предприятие. Сейчас "Золотое" находится практически на линии боевых действий. Кроме этого, работу осложняет подтопление тех шахт, которые расположены на территории "ЛНР". Такое подтопление представляет огромную экологическую опасность для всего региона.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Прифронтовые шахтеры Антон (слева) и Андрей (справа) всю жизнь работают на шахте. Обоим живется сложно - им месяцами не платят зарплату. Андрею, правда, чуть полегче - он уже получает пенсию и не так зависит от зарплаты. Говорит, что будущего не видит ни в работе на шахте, ни в жизни в Золотом. Впрочем, оставлять родной город не хочет. Черные круги вокруг глаз у Антона - от угольной пыли.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Воспоминание о "золотой эпохе" Золотого О минувших "золотых" временах напоминает позолоченная скульптура шахтера в местном парке. Принадлежность к шахтерской профессии до сих пор имеет большое значение для самоидентификации в Донбассе. Ведь при Советском Союзе горняки обладали высоким социальным статусом. Шахтеры и сегодня гордятся своей профессией, которая, впрочем, давно утратила былой престиж.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Шахтер-арт Атрибуты шахтерской профессии можно увидеть в Золотом даже на детской площадке. Эти божьи коровки, например, сделаны из шахтерских шлемов.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Умирающий город Проблемы в Золотом начались еще до войны - с упадком угольной промышленности. В конце 1960-х годов город насчитывал почти 28000 жителей. Сегодня - вдвое меньше. Во время активной фазы боевых действий в Донбассе, длящейся с 2014 года, город постоянно был под обстрелами. За пять лет здесь погибли 16 мирных жителей. Часть Золотого - поселок Золотое-5 - сейчас находится под контролем "ЛНР".

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война В ожидании разведения войск В прифронтовых районах города до сих пор небезопасно. Живущие в поселке Золотое-4 супруги-пенсионеры Александр и Татьяна надеются, что после разведения войск будут меньше стрелять. Местная волонтерка Марина Данилкина настроена более скептически. Она опасается, что после отхода украинских войск боевики самопровозглашенной "ЛНР" будут мстить жителям Золотого с проукраинскими взглядами.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Военные на позициях возле Золотого Большинство украинских военных в Золотом тоже не в восторге от предстоящего разведения сил. Бойцы не доверяют противнику - они опасаются, что сепаратисты не отойдут, а займут позиции, оставленные украинской армией.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Воспоминания о мирной жизни Жители, вынужденные оставить квартиры на окраине города из-за постоянных обстрелов, забрали не все свои вещи. Иногда здесь можно наткнуться на совершенно неожиданные находки - как этот баян на балконе. Музыки в городе сейчас не услышать - звучат разве что выстрелы.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Полуоткрытый КПП Единственное, что было построено, а не разрушено в городе за последние годы, - это КПП "Золотое". Впрочем, свои функции он не выполняет - пересечь линию разграничения здесь нельзя: сепаратисты не открывают пункт пропуска со своей стороны. Открытие КПП "Золотое" позволило бы разгрузить единственный в настоящее время на Луганщине КПП в Станице Луганской и существенно улучшить гуманитарную ситуацию.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война КПП работает как обыкновенный блок-пост Сейчас КПП "Золотое" работает как обыкновенный блок-пост: здесь контролируют тех, кто выезжает из прифронтовых поселков, подконтрольных Киеву. При этом в "Золотом", как и на других КПП на линии соприкосновения, работают пограничники и представители фискальной службы, проверяющие немногочисленные автомобили и пешеходов. Есть здесь и вся необходимая инфраструктура - например, укрытие от обстрелов.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Неудобства для местных жителей Проверки здесь тщательнее, чем на простых блок-постах. К тому же "Золотое", как и другие КПП, не работает по ночам. Это создает дополнительные неудобства для местных жителей, особенно, для шахтеров: шахты работают круглосуточно. КПП можно объехать по грунтовым дорогам, но лишь в хорошую погоду. В дождь, когда дороги размывает, КПП - единственная возможность выехать куда-то и снова вернуться домой.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Дорога на "ту сторону" Дорога, ведущая от КПП к находящемуся под контролем сепаратистов Первомайску, сейчас перекрыта. До начала военных действий многие жители Золотого работали в Первомайске. Раньше доехать туда можно было меньше, чем за час. Сейчас попасть в Первомайск из Золотого возможно только через другие КПП - например, в Станице Луганской. Дорога займет целый день. Автор: Николай Бердник

