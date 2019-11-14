 Новые улики против России в деле о сбитом MH17: что о них нужно знать | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 14.11.2019

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Европа

Новые улики против России в деле о сбитом MH17: что о них нужно знать

Международная следственная группа, расследующая дело о крушении "Боинга" MH17, обнародовала записи телефонных разговоров сепаратистов с востока Украины с военными РФ и чиновниками Кремля.

Руководитель национальной уголовной полиции Нидерландов Энди Крааг

Руководитель национальной уголовной полиции Нидерландов Энди Крааг

Следствие по делу о крушении пассажирского самолета "Боинг", сбитого ракетой в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, выступило с новыми обвинениями в отношении России и сепаратистов на востоке Украины. Международная следственная группа (JIT) в четверг, 14 ноября, опубликовала записи перехваченных разговоров, которые, как считает JIT, вели лидеры сепаратистов и высокопоставленные российские чиновники и военные. DW сделала основные выводы из публикации следствия:

Вывод 1. Улики касаются контроля над сепаратистами из Москвы

Содержание телефонных переговоров призвано показать, что влияние России распространялось "на административные, финансовые и военные вопросы" в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР"), отмечается в сообщении JIT. В июле 2014 года руководство "ДНР", пишут следователи, практически ежедневно созванивалось с представителями России.

Александр Бородай, июнь 2014 года

Александр Бородай, июнь 2014 года

Вот как звучит обнародованный перехват разговора с участием тогдашнего премьер-министра Александра Бородая, сделанный 3 июля 2014 года: "Ну, у Вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства - Российской Федерации. Вот, собственно, и все".

Связи, судя по выложенным в открытый доступ записям, налаживались между сепаратистами и Москвой как по государственным каналам - ФСБ, ГРУ, администрация президента РФ, так и по неофициальным - например, через российского бизнесмена Константина Малофеева.

Вывод 2. Новое в обвинениях против Кремля 

Следствие представило в 2018 году ракету, сбившую, по ее мнению, Боинг, летевший рейсом MH17.

Следствие представило в 2018 году ракету, сбившую, по ее мнению, "Боинг", летевший рейсом MH17.

Телефонные перехваты сепаратистов из "ДНР" и "ЛНР" и российских военных ранее уже публиковала, например, СБУ Украины. Обвинения в адрес Москвы в том, что российская сторона фактически руководит событиями в сепаратистских регионах Украины, не новы.

Новое в другом: обвинения выдвинуты прокурорами, которые направят записи опубликованных телефонных переговоров в местный суд в Гааге. Уголовный процесс по делу о крушении "Боинга", летевшего рейсом MH17 17 июля 2014 года, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Вывод 3. Сурков как фигурант уголовного дела о сбитом MH17

Следователи еще в июне процитировали телефонный разговор между помощником президента РФ Владиславом Сурковым и тогдашним премьером самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александром Бородаем. Теперь обнародованы новые записи переговоров с участием высокопоставленного кремлевского чиновника, который стал фигурантом уголовного дела в Нидерландах.

Контекст

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В перехватах появляются и имена, которые в деле раньше не фигурировали. Новым подозреваемым, по всей видимости, является "генерал Владимир Иванович из ФСБ", который, согласно перехватам, дал разрешение на размещение неназванных вооружений на украинской территории. Следователи JIT просят о помощи в его идентификации.

Вывод 4. У публикации нет прямой связи со сбитым "Боингом"

В опубликованных переговорах речь не идет непосредственно ни о зенитно-ракетном комплексе "БУК", ни о крушении "Боинга". Опубликованные записи призваны свидетельствовать о тесных контактах между руководством сепаратистских регионов и руководством России.

Их публикацию JIT объяснило тем, что следствие надеется "получить дополнительные сведения о том, кто отдавал приказы Бородаю, обвиняемому Гиркину, другим руководителям "ДНР" и экипажу ЗРК "БУК" летом 2014 года".
Международная следственная группа ранее заявляла, что не обязательно ограничится предъявлением обвинений трем ранее названным россиянам и гражданину Украины.

Напомним, на скамье подсудимых должны оказаться бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Суд пройдет, по всей вероятности, без участия обвиняемых.

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    Автор: Николай Бердник


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Ссылки в интернете

Сайт Международной следственной группы (JIT)

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