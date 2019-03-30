Новые специальности в немецких университетах

В немецких вузах - примерно 19 тысяч образовательных программ. Каких будет больше? Какие только появились? Мониторинг специальностей показывает, что новые программы чаще всего затрагивают две сферы: информационные технологии и здравоохранение.

Технологии, информация и безопасность

В 2019 году в Университете бундесвера в Мюнхене появиласьновая магистерская программа "Intelligence and Security Studies" (MISS). Этот курс по специальности "Разведка и исследования по вопросам безопасности" рассчитан в первую очередь на руководящий состав спецслужб. Но есть в немецких вузах и более доступные программы в сфере IT.

C осени 2019 года Тюбингенский университет станет первым вузом в Германии с магистерской программой "Искусственный интеллект". Англоязычный курс посвящен технологиям машинного обучения в самых разных сферах - от рекламы до медицины. Заявку на обучение в зимнем семестре 2019/20 можно подать до 30 апреля.

В Кельне за шесть семестров учащимся предлагают освоить основы программирования. Новая бакалаврская программа в Технической высшей школе Кельна дает не только технические знания, но и заставляет задуматься о социальных аспектах цифровой экономики. Курс "Code & Context" объединяет дизайн, предпринимательство и кодирование информации.

В зимнем семестре 2019/20 в Университете Зигена появится новая программа для инженеров. Факультет машиностроения будет готовить магистров по направлению "Международный менеджмент производства". Учебная программа составлена с учетом потребностей индустрии 4.0. Студентов будут обучать, например, тому, как работать с китайскими партнерами, использовать большие данные и искусственный интеллект.Подавать документы можно уже с апреля.

Компьютерная безопасность и предпринимательство - в фокусе новой англоязычной магистерской программы "Entrepreneurial Cybersecurity", открытой в октябре 2018 года в Университете земли Саар. За три семестра студенты вместе с менторами из науки и экономики развивают свои бизнес-идеи по предотвращению киберугроз. Для лучших проектов вуз помогает найти спонсоров. Бакалаврская программа по кибербезопасности здесь есть уже давно и пользуется популярностью.

Сфера здравоохранения

С сентября в Трирском университете откроется магистратура "Interprofessionelle Gesundheitsversorgung". Это междисциплинарная программа, которая охватывает такие сфера, как медицина, амбулаторное лечение, уход. Аналогичная программа существует в Гейделбергском университете с 2011 года. Этот курс ориентирован на соискателей, которые заинтересованы в получении междисциплинарных знаний в сфере медицинского обслуживания.

Германия остается последней страной в Евросоюзе, где, чтобы стать акушером, не надо получать высшее образование. К 2020 году истекает срок, установленный директивой ЕС, которая предписывает всем странам-членам перевести эту профессию в академическое русло. На данный момент уже создано 17 программ по всей стране, но большинство из них - в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне - Вестфалии. Весь список вузов, которые готовят специалистов по акушерскому делу, - здесь. Следующую бакалаврскую программу планируют открыть в Бремене в зимнем семестре 2020/2021.

Надо сказать, что это общий тренд, который наблюдается на рынке образовательных услуг, и касается он в первую очередь касается высших школ: появляются новые программы по специальностям, которые ранее не предусматривали наличия высшего образования.

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Старейшие университеты Германии

Старейшие университеты Германии Ростокский университет В 2019 году старейший вуз в регионе Балтийского моря отмечате свое 600-летие. Основан в 1419-м герцогами Иоганном IV Мекленбургским и Альбрехтом V Мекленбургским. Неофициальное название университета в Ростоке - "Маяк севера". Главный корпус (на фото) построен в стиле ренессанса и привлекает туристов со всего мира.

Старейшие университеты Германии Гейдельбергский университет А старейшим на территории современной Германии считается Гейдельбергский университет. Он основан курфюрстом Пфальца Рупрехтом I в 1386 году. Одной из исторических достопримечательностей вуза стал студенческий карцер. В последний раз проштрафившиеся студенты отбывали в нем наказание в 1914 году. Сегодня этот музей. Ежегодно его посещают более 40 тысяч человек. На фото - старый актовый зал.

Старейшие университеты Германии Кельнский университет В период позднего Средневековья многие немецкие университеты основывали церковные или светские правители. Университет в Кельне был создан по инициативе его жителей в 1388 году. Разрушенный во время Второй мировой, он был восстановлен в 1945 году. Сегодня в этом вузе учатся 50 тысяч студентов. От него - рукой подать до Старого города и Кельнского собора.

Старейшие университеты Германии Эрфуртский университет В 1392 году в Эрфурте открылся третий по счету университет в Германии. Позже в нем учился великий реформатор Мартин Лютер: в 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и продолжил изучать юриспруденцию. В 1816 году Эрфуртский университет был закрыт и открылся после объединения Германии - в середине 1990-х. В его архивах сохранились ценные рукописи Мартина Лютера.

Старейшие университеты Германии Вюрцбургский университет Вюрцбургский университет имени Юлиуса и Максимилиана был основан в 1402 году и просуществовал всего 20 лет. Лишь спустя чуть более полутора веков - в 1582 году он продолжил свою работу. В этом баварском вузе в 1895 году профессор Вильгельм Конрад Рентген сделал главное открытие своей жизни - икс-излучение, впоследствии названное его именем.

Старейшие университеты Германии Лейпцигский университет Лейпцигский университет был открыт в 1409 году. В нем учился Вольфганг Гете и Фридрих Готлиб Клопшток. Во время Второй мировой войны здания университета были сильно повреждены, а затем восстановлены. Новый главный учебный корпус с интегрированной в нем университетской церковью Святого Павла находится в центре города на площади Augustusplatz рядом с оперным театром.

Старейшие университеты Германии Университет Грайфсвальда Бургомистр ганзейского Грайфсвальда Генрих Рубенов инвестировал в университет личные сбережения и стал в 1456 году его первым ректором. Этот вуз - второй старейший университет в регионе Балтийского моря. Главный корпус в стиле барокко, где размещена университетская библиотека, был построен во время оккупации территории Швецией послеТридцатилетней войны. Основная часть старинных книг сохранилась.

Старейшие университеты Германии Трирский университет Этот университет был основан в 1473 году в старейшем городе Германии. Просуществовав чуть более трех столетий, был закрыт и возобновил свою работу лишь в 1970 году. Здание вуза было существенно модернизировано. Сегодня на шести факультетах обучается более 15 тысяч студентов. В фокусе - гуманитарные и общественные науки, а также исследования в области экологии.

Старейшие университеты Германии Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана насчитывает свою историю с 1472 года и является вторым старейшим университетом Баварии. Сегодня в этом вузе, входящем в Германии в число элитных, обучается около 50 тысяч студентов. Университет предоставляет образование по 150 различным специальностям на 18 факультетах.

Старейшие университеты Германии Тюбингенский университет Тюбингенский университет был создан в 1477 году. Он получил международное признание в области богословия, медицины и общественных наук. Среди выпускников вуза немало лауреатов Нобелевской премии в области медицины и химии. В 2011 года Тюбингенский университет первым в Германии ввел учебный курс по специальности "Исламская теология". Автор: Виктор Вайц



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