Новые санкции США: Кремль замер в ожидании

США вводят новые санкции против России из-за отравления Скрипалей. Какие именно - пока не ясно. А ведь Владимир Путин так хотел бы это узнать, полагает карикатурист Сергей Елкин.
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