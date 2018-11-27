 Новые санкции против властей РФ из-за инцидента в Черном море? Едва ли | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 28.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Новые санкции против властей РФ из-за инцидента в Черном море? Едва ли

В Европе идут дискуссии о том, как реагировать на инцидент в Керченском проливе: какими методами способствовать снятию напряженности в регионе и следует ли наказать Россию за эскалацию насилия.

Противостояние Москвы и Киева в Азовском море нарастает

Противостояние Москвы и Киева в Азовском море нарастает

Первой о новых санкциях в отношении России заговорила та, от которой, пожалуй, этого не ждали: председательствующая в ЕС глава МИДа Австрии Карин Кнайсль - та самая, у которой не так давно на свадьбе танцевал российский президент Владимир Путин. Речь идет об ответе ЕС на эскалацию насилия в Керченском проливе. В Европейском Союзе активно обсуждается вопрос о том, как реагировать на инцидент в Черном море, когда российские военные захватили  три военных корабля Украины, обвинив их в нарушении границ РФ и не дав им пройти через Керченский пролив.

Идею Кнайсль поддержали такие страны Евросоюза, как Польша, Литва и Эстония. Но вводить новые санкции в отношении РФ готовы не все страны ЕС. DW следила за заочной дискуссией европейцев.

Санкции - опция для Берлина, но не сейчас

Правительство Германии осторожно высказалось в среду о возможности введения новых санкций в отношении Кремля. "Несколько преждевременными" назвал дискуссии о санкциях представитель МИДа ФРГ. Последствия санкций требуют внимательного изучения, это, по словам внешнеполитического спикера Берлина, "не кран, который можно закрыть или открыть, когда вода нужна".

Протесты перед посольством РФ в Киеве 25 ноября

Протесты перед посольством РФ в Киеве после захвата украинских кораблей, 25 ноября 2018 года

"Я считаю, что мы не можем сказать: раз мы однажды ввели санкции, то новые теперь вводить не будем", - сказал Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), глава внешнеполитического комитета бундестага, выступая в эфире радиостанции DLF. - "Эту тему нельзя сбрасывать со счетов. Это один из немногих инструментов, которые у нас есть", - добавил Рёттген, член правящей партии ХДС. Скептически к вопросу новых санкций отнеслись партнеры по правящей коалиции из ХСС, предположив, что они могут оказаться "контрпродуктивными". Впрочем, одних призывов к обеим сторонам "соблюдать спокойствие тоже недостаточно", сказал Александр Добриндт (Alexandr Dobrindt), министр транспорта в правительстве ФРГ от партии ХСС. 

Но и Франция не уверена в необходимости санкций. МИД страны не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Париж пока выступает против новых санкций в отношении России. В среду во время ежедневного брифинга в МИДе лишь напомнили, что глава ведомства ранее призвал стороны "способствовать разрядке ситуации и участвовать в процессе деэскалации".

"В случае новых провокаций надо пересмотреть "Северный поток-2"

Тема санкций звучала в среду и в Европарламенте. В качестве возможной мишени в Брюсселе, отчасти с подачи США, все чаще называется проект газопровода "Северный поток-2". В свете Керченского кризиса Манфред Вебер (Manfred Weber), кандидат Европейской народной партии на пост председателя Еврокомиссии, призвал пересмотреть отношение ЕС к "Северному потоку-2", если Россия не изменит свою политику. Об этом он заявил на заседании Европарламента в Брюсселе в среду, 28 ноября.

Манфред Вебер

Манфред Вебер

"Мы не должны быть еще более зависимыми от российского газа, нежели сейчас", - отметил Вебер. Заявление прозвучало во время дебатов о будущем Евросоюза с премьером Дании Ларсом Локке Расмуссеном.

В начале пленарного заседания спикер Европарламента Антонио Таяни сделал отдельное заявление по событиям в Керченском проливе. Кроме призывов освободить украинских моряков он пообещал, что Европарламент приложит все усилия для достижения "положительного результата". Каких-либо дополнительных санкций против России, однако, Таяни не упомянул.

Во время дебатов заявление о Керченском кризисе сделал и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. В частности, по его словам, Верховный представитель ЕС Федерика Могерини работает над тем, чтобы добиться "широкой международной реакции" на действия России в Керченском проливе. Какой именно, Домбровскис не уточнил.

Контекст

Ряд депутатов Европарламента намерены провести внеочередное обсуждение эскалации в Азовском море. По их мнению, Россия превращает Азовское море в свои внутренние воды. (27.11.2018)

В связи с керченским кризисом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Европу ужесточить санкции против РФ. По его мнению, Германии следует остановить "Северный поток-2". (28.11.2018)

Немецкие эксперты впервые подробно проанализировали угрозу Вашингтона ввести санкции против проекта "Газпрома" и растущую конкуренцию США и России на газовом рынке Европы. (25.09.2018)

"В ЕС сохраняются два подхода к вопросу санкций"

Вероятность ввода новых санкций ЕС в отношении России наблюдателям пока кажется не очень высокой. "В ЕС сохраняются два подхода к вопросу санкций", - заметил в интервью DW эксперт по Украине Вильфрид Йильге (Wilfried Jilge) из Германского общества внешней политики (DGAP). Во-первых, по его словам, в ЕС есть группа стран, которая в принципе считает санкции неэффективным методом и даже грозят отозвать свой голос в вопросе продления уже имеющихся санкций, как, например, Италия. Во-вторых, часть стран-членов проявляют осторожность в вопросе новых санкций, опасаясь контрпродуктивных действий со стороны России.

Осторожный подход к санкциям эксперт DGAP Вильфрид Йильге считает "неверным" и уверен, что Евросоюз должен дать четкий сигнал России, что та не может беспрепятственно накалять обстановку в регионе, сказал он в интервью DW. Западные партнеры Украины, по его словам, понимают, что речь идет не об одном конкретном инциденте, а о более масштабном конфликте и об "осознанной попытке Кремля взять под контроль весь регион". По мнению Йильге, Западу следует задуматься над такими "целевыми санкциями" в отношении России, которые заставят Москву начать разрядку напряженности в Керченском проливе.

Он также высказал идею создания международных "мониторинговых механизмов" в Азовском море. Схожую мысль выразил и Карл Бильдт, бывший премьер-министр и экс-глава МИДа Швеции, а сегодня - сопредседатель Европейского совета по международным отношениям: в комментарии для издания Foreign Policy он предложил отправить в акваторию Азовского моря наблюдательную миссию ОБСЕ.

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:31
Now live
02:31 мин

Военное положение в Украине - реакция Запада

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Военное положение в Украине - реакция Запада  

Конфликт в Керченском проливе с точки зрения морского права и реакция Запада - DW Новости  

Глеб Павловский в "Немцова.Интервью": Путин – великий попуститель  

Также по теме

Ukraine Kiew Präsident Poroschenko beim Treffen mit dem nationalen Sicherheitsrat

Комментарий: Российская политика канонерок в Азовском море 27.11.2018

Эскалация напряженности в отношениях между Россией и Украиной нарастает. Ее продолжение грозит не только новым военным конфликтом, опасается Бернд Йоханн.

Donald Trump und Wladimir Putin

Комментарий: Путин не уйдет - не только из пролива 28.11.2018

На сомнения Трампа в возможности встречи с Путиным и предложения Австрии по новым санкциям Москва грозит отказом от доллара и предлагает американцам искать "точки соприкосновения", констатирует Иван Преображенский.

Спецпредставитель США прокомментировал слухи об американской военной базе в Украине (28.11.2018) 28.11.2018

Какими могут быть последствия инцидента в Керченском проливе для России? Будут ли введены санкции против проекта "Северный поток-2"? На эти и другие вопросы DW ответил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который 28 ноября посетил Берлин.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Германия и Франция против новых санкций в отношении России  

Как немецкие СМИ объясняют причины Керченского кризиса  

Порошенко сообщил о безуспешной попытке разговора с Путиным  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно