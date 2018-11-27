Новые санкции против властей РФ из-за инцидента в Черном море? Едва ли

В Европе идут дискуссии о том, как реагировать на инцидент в Керченском проливе: какими методами способствовать снятию напряженности в регионе и следует ли наказать Россию за эскалацию насилия.
Первой о новых санкциях в отношении России заговорила та, от которой, пожалуй, этого не ждали: председательствующая в ЕС глава МИДа Австрии Карин Кнайсль - та самая, у которой не так давно на свадьбе танцевал российский президент Владимир Путин. Речь идет об ответе ЕС на эскалацию насилия в Керченском проливе. В Европейском Союзе активно обсуждается вопрос о том, как реагировать на инцидент в Черном море, когда российские военные захватили три военных корабля Украины, обвинив их в нарушении границ РФ и не дав им пройти через Керченский пролив.
Идею Кнайсль поддержали такие страны Евросоюза, как Польша, Литва и Эстония. Но вводить новые санкции в отношении РФ готовы не все страны ЕС. DW следила за заочной дискуссией европейцев.
Санкции - опция для Берлина, но не сейчас
Правительство Германии осторожно высказалось в среду о возможности введения новых санкций в отношении Кремля. "Несколько преждевременными" назвал дискуссии о санкциях представитель МИДа ФРГ. Последствия санкций требуют внимательного изучения, это, по словам внешнеполитического спикера Берлина, "не кран, который можно закрыть или открыть, когда вода нужна".
"Я считаю, что мы не можем сказать: раз мы однажды ввели санкции, то новые теперь вводить не будем", - сказал Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), глава внешнеполитического комитета бундестага, выступая в эфире радиостанции DLF. - "Эту тему нельзя сбрасывать со счетов. Это один из немногих инструментов, которые у нас есть", - добавил Рёттген, член правящей партии ХДС. Скептически к вопросу новых санкций отнеслись партнеры по правящей коалиции из ХСС, предположив, что они могут оказаться "контрпродуктивными". Впрочем, одних призывов к обеим сторонам "соблюдать спокойствие тоже недостаточно", сказал Александр Добриндт (Alexandr Dobrindt), министр транспорта в правительстве ФРГ от партии ХСС.
Но и Франция не уверена в необходимости санкций. МИД страны не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Париж пока выступает против новых санкций в отношении России. В среду во время ежедневного брифинга в МИДе лишь напомнили, что глава ведомства ранее призвал стороны "способствовать разрядке ситуации и участвовать в процессе деэскалации".
"В случае новых провокаций надо пересмотреть "Северный поток-2"
Тема санкций звучала в среду и в Европарламенте. В качестве возможной мишени в Брюсселе, отчасти с подачи США, все чаще называется проект газопровода "Северный поток-2". В свете Керченского кризиса Манфред Вебер (Manfred Weber), кандидат Европейской народной партии на пост председателя Еврокомиссии, призвал пересмотреть отношение ЕС к "Северному потоку-2", если Россия не изменит свою политику. Об этом он заявил на заседании Европарламента в Брюсселе в среду, 28 ноября.
"Мы не должны быть еще более зависимыми от российского газа, нежели сейчас", - отметил Вебер. Заявление прозвучало во время дебатов о будущем Евросоюза с премьером Дании Ларсом Локке Расмуссеном.
В начале пленарного заседания спикер Европарламента Антонио Таяни сделал отдельное заявление по событиям в Керченском проливе. Кроме призывов освободить украинских моряков он пообещал, что Европарламент приложит все усилия для достижения "положительного результата". Каких-либо дополнительных санкций против России, однако, Таяни не упомянул.
Во время дебатов заявление о Керченском кризисе сделал и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. В частности, по его словам, Верховный представитель ЕС Федерика Могерини работает над тем, чтобы добиться "широкой международной реакции" на действия России в Керченском проливе. Какой именно, Домбровскис не уточнил.
"В ЕС сохраняются два подхода к вопросу санкций"
Вероятность ввода новых санкций ЕС в отношении России наблюдателям пока кажется не очень высокой. "В ЕС сохраняются два подхода к вопросу санкций", - заметил в интервью DW эксперт по Украине Вильфрид Йильге (Wilfried Jilge) из Германского общества внешней политики (DGAP). Во-первых, по его словам, в ЕС есть группа стран, которая в принципе считает санкции неэффективным методом и даже грозят отозвать свой голос в вопросе продления уже имеющихся санкций, как, например, Италия. Во-вторых, часть стран-членов проявляют осторожность в вопросе новых санкций, опасаясь контрпродуктивных действий со стороны России.
Осторожный подход к санкциям эксперт DGAP Вильфрид Йильге считает "неверным" и уверен, что Евросоюз должен дать четкий сигнал России, что та не может беспрепятственно накалять обстановку в регионе, сказал он в интервью DW. Западные партнеры Украины, по его словам, понимают, что речь идет не об одном конкретном инциденте, а о более масштабном конфликте и об "осознанной попытке Кремля взять под контроль весь регион". По мнению Йильге, Западу следует задуматься над такими "целевыми санкциями" в отношении России, которые заставят Москву начать разрядку напряженности в Керченском проливе.
Он также высказал идею создания международных "мониторинговых механизмов" в Азовском море. Схожую мысль выразил и Карл Бильдт, бывший премьер-министр и экс-глава МИДа Швеции, а сегодня - сопредседатель Европейского совета по международным отношениям: в комментарии для издания Foreign Policy он предложил отправить в акваторию Азовского моря наблюдательную миссию ОБСЕ.
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