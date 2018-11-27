Новые санкции против властей РФ из-за инцидента в Азовском море? Едва ли

Первой о новых санкциях в отношении России заговорила та, от которой, пожалуй, этого не ждали: председательствующая в ЕС глава МИДа Австрии Карин Кнайсль - та самая, у которой не так давно на свадьбе танцевал российский президент Владимир Путин. Речь идет об ответе ЕС на эскалацию насилия в Керченском проливе. В Европейском Союзе активно обсуждается вопрос о том, как реагировать на инцидент в Азовском море, когда российские военные захватили три военных корабля Украины, обвинив их в нарушении границ РФ и не дав им пройти через Керченский пролив.

Идею Кнайсль поддержали такие страны Евросоюза, как Польша, Литва и Эстония. Но вводить новые санкции в отношении РФ готовы не все страны ЕС. DW следила за заочной дискуссией европейцев.

Санкции - опция для Берлина, но не сейчас

Правительство Германии осторожно высказалось в среду о возможности введения новых санкций в отношении Кремля. "Несколько преждевременными" назвал дискуссии о санкциях представитель МИДа ФРГ. Последствия санкций требуют внимательного изучения, это, по словам внешнеполитического спикера Берлина, "не кран, который можно закрыть или открыть, когда вода нужна".

Протесты перед посольством РФ в Киеве после захвата украинских кораблей, 25 ноября 2018 года

"Я считаю, что мы не можем сказать: раз мы однажды ввели санкции, то новые теперь вводить не будем", - сказал Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), глава внешнеполитического комитета бундестага, выступая в эфире радиостанции DLF. - "Эту тему нельзя сбрасывать со счетов. Это один из немногих инструментов, которые у нас есть", - добавил Рёттген, член правящей партии ХДС. Скептически к вопросу новых санкций отнеслись партнеры по правящей коалиции из ХСС, предположив, что они могут оказаться "контрпродуктивными". Впрочем, одних призывов к обеим сторонам "соблюдать спокойствие тоже недостаточно", сказал Александр Добриндт (Alexandr Dobrindt), министр транспорта в правительстве ФРГ от партии ХСС.

Но и Франция не уверена в необходимости санкций. МИД страны не стал комментировать сообщения СМИ о том, что Париж пока выступает против новых санкций в отношении России. В среду во время ежедневного брифинга в МИДе лишь напомнили, что глава ведомства ранее призвал стороны "способствовать разрядке ситуации и участвовать в процессе деэскалации".

"В случае новых провокаций надо пересмотреть "Северный поток-2"

Тема санкций звучала в среду и в Европарламенте. В качестве возможной мишени в Брюсселе, отчасти с подачи США, все чаще называется проект газопровода "Северный поток-2". В свете Керченского кризиса Манфред Вебер (Manfred Weber), кандидат Европейской народной партии на пост председателя Еврокомиссии, призвал пересмотреть отношение ЕС к "Северному потоку-2", если Россия не изменит свою политику. Об этом он заявил на заседании Европарламента в Брюсселе в среду, 28 ноября.

Манфред Вебер

"Мы не должны быть еще более зависимыми от российского газа, нежели сейчас", - отметил Вебер. Заявление прозвучало во время дебатов о будущем Евросоюза с премьером Дании Ларсом Локке Расмуссеном.

В начале пленарного заседания спикер Европарламента Антонио Таяни сделал отдельное заявление по событиям в Керченском проливе. Кроме призывов освободить украинских моряков он пообещал, что Европарламент приложит все усилия для достижения "положительного результата". Каких-либо дополнительных санкций против России, однако, Таяни не упомянул.

Во время дебатов заявление о Керченском кризисе сделал и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. В частности, по его словам, Верховный представитель ЕС Федерика Могерини работает над тем, чтобы добиться "широкой международной реакции" на действия России в Керченском проливе. Какой именно, Домбровскис не уточнил.

"В ЕС сохраняются два подхода к вопросу санкций"

Вероятность ввода новых санкций ЕС в отношении России наблюдателям пока кажется не очень высокой. "В ЕС сохраняются два подхода к вопросу санкций", - заметил в интервью DW эксперт по Украине Вильфрид Йильге (Wilfried Jilge) из Германского общества внешней политики (DGAP). Во-первых, по его словам, в ЕС есть группа стран, которая в принципе считает санкции неэффективным методом и даже грозят отозвать свой голос в вопросе продления уже имеющихся санкций, как, например, Италия. Во-вторых, часть стран-членов проявляют осторожность в вопросе новых санкций, опасаясь контрпродуктивных действий со стороны России.

Осторожный подход к санкциям эксперт DGAP Вильфрид Йильге считает "неверным" и уверен, что Евросоюз должен дать четкий сигнал России, что та не может беспрепятственно накалять обстановку в регионе, сказал он в интервью DW. Западные партнеры Украины, по его словам, понимают, что речь идет не об одном конкретном инциденте, а о более масштабном конфликте и об "осознанной попытке Кремля взять под контроль весь регион". По мнению Йильге, Западу следует задуматься над такими "целевыми санкциями" в отношении России, которые заставят Москву начать разрядку напряженности в Керченском проливе.

Он также высказал идею создания международных "мониторинговых механизмов" в Азовском море. Схожую мысль выразил и Карл Бильдт, бывший премьер-министр и экс-глава МИДа Швеции, а сегодня - сопредседатель Европейского совета по международным отношениям: в комментарии для издания Foreign Policy он предложил отправить в акваторию Азовского моря наблюдательную миссию ОБСЕ.

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