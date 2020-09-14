Новые санкции ЕС против России - всего лишь пустышка?

Новые санкции Европейского Союза в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального могут оказаться пустыми угрозами, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.
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Евродепутаты провели дебаты о протестах в Беларуси и отравлении Навального. Кого они считают легитимным президентом РБ и видят ли связь между отравлением Навального и "Северным потоком-2" - у DW.