 ″Новые русские″, или Вытянут ли украинцы РФ из демографической ямы | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 28.05.2019

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Россия

"Новые русские", или Вытянут ли украинцы РФ из демографической ямы

На фоне выдачи российских паспортов выходцам из Донбасса звучат аргументы, что украинцы нужны России для решения проблемы сокращения населения. А что говорят демографы?

Прохожие в Москве, 2008 год

России срочно понадобились украинцы. Такой вывод напрашивается на фоне активности Москвы по привлечению мигрантов из Украины. Все началось с указа президента Владимира Путина от 24 апреля 2019 года об упрощенной выдаче российских паспортов жителям "республик" в Донецке и Луганске. Затем хозяин Кремля издал второй указ и значительно расширил базу потенциальных "новых русских" за счет выходцев из Донбасса и Крыма, а также легально находящихся в России украинцев.

Госдума сейчас рассматривает законопроект об  упрощении получения вида на жительство в России для иностранцев. Предполагается, что он станет бессрочным и рассчитан тоже на украинцев. Что произошло? Кремль объяснил свои действия гуманитарными соображениями. В Киеве увидели подготовку к возможной открытой военной поддержке Москвой донбасских сепаратистов.

Украинцы как доноры для "русского этноса"?  

Помимо официальной позиции в России звучит аргумент о том, что украинцы и другие выходцы из бывшего СССР нужны из-за проблем с демографией. "Теперь давайте не останавливаться, пока не добьемся гражданства для всех русских", - написала в Facebook главред телеканала RT Маргарита Симоньян. "Демографический кризис - одна из главных экономических проблем России", - считает журналистка.

Жители Донецка празднуют 9 мая, 2018 год

Жители Донецка празднуют 9 мая, 2018 год

По ее мнению, если ничего не делать, демографический состав России к 2040 году изменится настолько, что она будет "страной мусульманской". Жители Донбасса и другие мигранты могут помочь России сохранить "хрупкий статус-кво", в котором преобладает "русский, православный этнос", считает Симоньян.

Такая аргументация не нова. Переехавший после смены власти в Киеве в 2014 году в Москву украинский политолог Ростислав Ищенко считает, что "государствообразующий народ" в России может оказаться в меньшинстве. Об этом Ищенко, обозреватель РИА "Новости", писал в 2015 году для ресурса News-Front.

По его оценкам, с Крымом Россия получила около двух миллионов новых граждан плюс еще около миллиона беженцев из Донбасса, часть которых стали гражданами РФ. Ищенко предвидел выдачу паспортов РФ в "ДНР" и "ЛНР" и предлагал "принимать русское население вместе с территориями", что, по его оценкам, дало бы еще от 3,5 до пяти миллионов.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему упрощенной выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Карикатура Сергея Ёлкина на тему упрощенной выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Еще раньше идею о том, что русскоязычные украинцы нужны России для решения ее демографической проблемы, озвучил московский политолог Александр Бородай, ставший весной 2014 года премьер-министром "ДНР". "Нам Украина действительно крайне необходима, потому, что в России сейчас главная проблема, честно говоря, даже не экономика, - указывал Бородай в видео, опубликованном на YouTube за считанные дни до начала аннексии Крыма. - В России главная проблема - это демография".

Население России сокращается, поток украинцев иссяк 

О том, что в России есть проблемы с демографией, Владимир Путин необычно откровенно заявил в послании Федеральному собранию в конце февраля. "Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период, рождаемость, как вы знаете, снижается", - сказал президент. Причинами он назвал последствия Великой Отечественной войны и сложные годы после развала СССР.

Владимир Путин обращается к Федеральному собранию, февраль 2019 года

Владимир Путин обращается к Федеральному собранию, февраль 2019 года

Незадолго до этого Росстат подтвердил данные о том, что в 2018 в России впервые за 10 лет сократилась численность населения - примерно на 100 тысяч человек. Кроме того, тот же Росстат сообщил, что Украина утратила лидерство как главный поставщик мигрантов в Россию. В 2018 году их приехало в три раза меньше, чем годом ранее, - около 15 тысяч.

Как будет развиваться численность населения России, и могут ли украинцы компенсировать потери? В прогнозе Росстата, опубликованном в октябре 2018 года, есть три сценария. В случае негативного развития событий, население РФ к 2035 году может сократиться по сравнению с нынешним уровнем примерно на восемь миллионов, то есть со 146,9 миллионов до 138,8 миллионов человек.

При среднем варианте потери составят чуть больше двух миллионов, а при оптимистическом - население вырастет на шесть миллионов. При этом оптимистический сценарий возможен только в случае, если с 2023 года рождаемость снова превысит смертность, но самое главное - поток мигрантов в Россию будет расти и составит почти полмиллиона в год.

Сколько украинцев могут стать россиянами?

Сколько именно сейчас в России украинцев, точных данных нет. Запрос DW в МВД РФ остался без ответа, в миграционной службе Украины посоветовали обратиться к пограничникам, а те пока не ответили. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в 2018 году сообщил, что в России проживают около трех миллионов украинцев, включая беженцев и трудовых мигрантов. Некоторые эксперты считают эту цифру сильно завышенной.

"Это не миллионы", - считает Алексей Позняк, сотрудник киевского Института демографии и социальных исследований НАН Украины. По его оценкам, сейчас в Россию периодически ездят около 300 тысяч украинцев. Позняк полагает, что перспектива получить российский паспорт мало что изменит: "Мы не ожидаем большого движения украинцев в сторону России".

Инфографика: прогноз изменения численности населения России

Владимир Кипень, глава Института социальных исследований и политического анализа в Виннице, до 2014 возглавлявший его в Донецке, прогнозирует, что действия РФ могут привлечь до двух миллионов украинцев, половина из которых - трудовые мигранты.

"Указы Путина рассчитаны на тех, кто систематически работает в России, и на население неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, которое не видит там перспектив", - добавляет политолог. Кроме того, по его мнению, российский паспорт может быть интересен украинским пенсионерам, в то время как, "с точки зрения молодого поколения, украинский паспорт имеет преимущества для путешествий по миру" благодаря безвизовому режиму с Евросоюзом.

Почему украинцы не поменяют демографический тренд в России

На это обращает внимание и Анатолий Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ. Он подтверждает прогноз Росстата о том, что для компенсации потери населения России на длительное время нужно от 400 тысяч до полумиллиона мигрантов в год. "Такого ресурса в Украине нет. Надо еще иметь в виду, что у России сильные конкуренты, украинцы активно мигрируют в Польшу, в Западную Европу", - напоминает эксперт.

Вишневский считает, что "люди с российскими паспортами могут жить по всему миру, но если они не живут в России, не рожают здесь детей, то не входят в население". Кроме того, московский эксперт указывает на особенность миграции из Украины: "Жители Донбасса приезжают со своими проблемами, с большим количеством пенсионеров и уровнем рождаемости ниже, чем в России".

Контекст

Для Кремля раздача российских паспортов - не только попытка ослабить Украину, но и часть борьбы за трудовые ресурсы, считает Константин Эггерт. (03.05.2019)

В начале года министр труда РФ заявил, что к 2035 году в стране на треть сократится число женщин, способных родить ребенка. Этот прогноз прокомментировал DW российский демограф. (17.01.2018)

Даже в случае формального роста населения за счет украинцев, по подсчетам Вишневского, Россия может вернуться к пиковому уровню населения начала 1990-х годов, но потом - снова последует падение из-за низкой рождаемости.

Наконец, Вишневский не согласен с теми, кто приветствует миграцию украинцев на фоне роста мусульманского населения РФ. По его мнению, при нынешних условиях православные русские не окажутся в меньшинстве.

"У нас всегда была доля мусульманских народов, но источников быстрого роста мусульманского населения России нет, - поясняет демограф. - У татар, это самая большая группа, темпы роста невысокие. На Северном Кавказе есть некоторые республики (с высокой рождаемостью. - Ред.), но и там рост будет замедляться".

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