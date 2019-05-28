"Новые русские", или Вытянут ли украинцы РФ из демографической ямы

России срочно понадобились украинцы. Такой вывод напрашивается на фоне активности Москвы по привлечению мигрантов из Украины. Все началось с указа президента Владимира Путина от 24 апреля 2019 года об упрощенной выдаче российских паспортов жителям "республик" в Донецке и Луганске. Затем хозяин Кремля издал второй указ и значительно расширил базу потенциальных "новых русских" за счет выходцев из Донбасса и Крыма, а также легально находящихся в России украинцев.

Госдума сейчас рассматривает законопроект об упрощении получения вида на жительство в России для иностранцев. Предполагается, что он станет бессрочным и рассчитан тоже на украинцев. Что произошло? Кремль объяснил свои действия гуманитарными соображениями. В Киеве увидели подготовку к возможной открытой военной поддержке Москвой донбасских сепаратистов.

Украинцы как доноры для "русского этноса"?

Помимо официальной позиции в России звучит аргумент о том, что украинцы и другие выходцы из бывшего СССР нужны из-за проблем с демографией. "Теперь давайте не останавливаться, пока не добьемся гражданства для всех русских", - написала в Facebook главред телеканала RT Маргарита Симоньян. "Демографический кризис - одна из главных экономических проблем России", - считает журналистка.

Жители Донецка празднуют 9 мая, 2018 год

По ее мнению, если ничего не делать, демографический состав России к 2040 году изменится настолько, что она будет "страной мусульманской". Жители Донбасса и другие мигранты могут помочь России сохранить "хрупкий статус-кво", в котором преобладает "русский, православный этнос", считает Симоньян.

Такая аргументация не нова. Переехавший после смены власти в Киеве в 2014 году в Москву украинский политолог Ростислав Ищенко считает, что "государствообразующий народ" в России может оказаться в меньшинстве. Об этом Ищенко, обозреватель РИА "Новости", писал в 2015 году для ресурса News-Front.

По его оценкам, с Крымом Россия получила около двух миллионов новых граждан плюс еще около миллиона беженцев из Донбасса, часть которых стали гражданами РФ. Ищенко предвидел выдачу паспортов РФ в "ДНР" и "ЛНР" и предлагал "принимать русское население вместе с территориями", что, по его оценкам, дало бы еще от 3,5 до пяти миллионов.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему упрощенной выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Еще раньше идею о том, что русскоязычные украинцы нужны России для решения ее демографической проблемы, озвучил московский политолог Александр Бородай, ставший весной 2014 года премьер-министром "ДНР". "Нам Украина действительно крайне необходима, потому, что в России сейчас главная проблема, честно говоря, даже не экономика, - указывал Бородай в видео, опубликованном на YouTube за считанные дни до начала аннексии Крыма. - В России главная проблема - это демография".

Население России сокращается, поток украинцев иссяк

О том, что в России есть проблемы с демографией, Владимир Путин необычно откровенно заявил в послании Федеральному собранию в конце февраля. "Россия вошла сейчас в очень сложный демографический период, рождаемость, как вы знаете, снижается", - сказал президент. Причинами он назвал последствия Великой Отечественной войны и сложные годы после развала СССР.

Владимир Путин обращается к Федеральному собранию, февраль 2019 года

Незадолго до этого Росстат подтвердил данные о том, что в 2018 в России впервые за 10 лет сократилась численность населения - примерно на 100 тысяч человек. Кроме того, тот же Росстат сообщил, что Украина утратила лидерство как главный поставщик мигрантов в Россию. В 2018 году их приехало в три раза меньше, чем годом ранее, - около 15 тысяч.

Как будет развиваться численность населения России, и могут ли украинцы компенсировать потери? В прогнозе Росстата, опубликованном в октябре 2018 года, есть три сценария. В случае негативного развития событий, население РФ к 2035 году может сократиться по сравнению с нынешним уровнем примерно на восемь миллионов, то есть со 146,9 миллионов до 138,8 миллионов человек.

При среднем варианте потери составят чуть больше двух миллионов, а при оптимистическом - население вырастет на шесть миллионов. При этом оптимистический сценарий возможен только в случае, если с 2023 года рождаемость снова превысит смертность, но самое главное - поток мигрантов в Россию будет расти и составит почти полмиллиона в год.

Сколько украинцев могут стать россиянами?

Сколько именно сейчас в России украинцев, точных данных нет. Запрос DW в МВД РФ остался без ответа, в миграционной службе Украины посоветовали обратиться к пограничникам, а те пока не ответили. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в 2018 году сообщил, что в России проживают около трех миллионов украинцев, включая беженцев и трудовых мигрантов. Некоторые эксперты считают эту цифру сильно завышенной.

"Это не миллионы", - считает Алексей Позняк, сотрудник киевского Института демографии и социальных исследований НАН Украины. По его оценкам, сейчас в Россию периодически ездят около 300 тысяч украинцев. Позняк полагает, что перспектива получить российский паспорт мало что изменит: "Мы не ожидаем большого движения украинцев в сторону России".

Владимир Кипень, глава Института социальных исследований и политического анализа в Виннице, до 2014 возглавлявший его в Донецке, прогнозирует, что действия РФ могут привлечь до двух миллионов украинцев, половина из которых - трудовые мигранты.

"Указы Путина рассчитаны на тех, кто систематически работает в России, и на население неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, которое не видит там перспектив", - добавляет политолог. Кроме того, по его мнению, российский паспорт может быть интересен украинским пенсионерам, в то время как, "с точки зрения молодого поколения, украинский паспорт имеет преимущества для путешествий по миру" благодаря безвизовому режиму с Евросоюзом.

Почему украинцы не поменяют демографический тренд в России

На это обращает внимание и Анатолий Вишневский, директор Института демографии НИУ ВШЭ. Он подтверждает прогноз Росстата о том, что для компенсации потери населения России на длительное время нужно от 400 тысяч до полумиллиона мигрантов в год. "Такого ресурса в Украине нет. Надо еще иметь в виду, что у России сильные конкуренты, украинцы активно мигрируют в Польшу, в Западную Европу", - напоминает эксперт.

Вишневский считает, что "люди с российскими паспортами могут жить по всему миру, но если они не живут в России, не рожают здесь детей, то не входят в население". Кроме того, московский эксперт указывает на особенность миграции из Украины: "Жители Донбасса приезжают со своими проблемами, с большим количеством пенсионеров и уровнем рождаемости ниже, чем в России".

Даже в случае формального роста населения за счет украинцев, по подсчетам Вишневского, Россия может вернуться к пиковому уровню населения начала 1990-х годов, но потом - снова последует падение из-за низкой рождаемости.

Наконец, Вишневский не согласен с теми, кто приветствует миграцию украинцев на фоне роста мусульманского населения РФ. По его мнению, при нынешних условиях православные русские не окажутся в меньшинстве.

"У нас всегда была доля мусульманских народов, но источников быстрого роста мусульманского населения России нет, - поясняет демограф. - У татар, это самая большая группа, темпы роста невысокие. На Северном Кавказе есть некоторые республики (с высокой рождаемостью. - Ред.), но и там рост будет замедляться".

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