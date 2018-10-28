 Новые правила заправки судов грозят России миллиардными потерями | Новости из Германии о России | DW | 29.10.2018

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Россия

Новые правила заправки судов грозят России миллиардными потерями

Российские нефтяники не успеют подготовиться к введению новых международных правил, которые запрещают использовать высокосернистый мазут как судовое топливо, уверены эксперты. Это грозит им большими потерями.

Добыча нефти под Красноярском

Новые правила Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO), запрещающие судам использовать в качестве топлива мазут с высоким содержанием серы (выше 0,5 процента), вызовут резкое падение спроса на этот продукт, причем самые большие потери от этого понесут российские нефтегазовые компании, передает в понедельник, 29 октября, Bloomberg.

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Агентство приводит данные инвестбанка Wood & Co. Financial Services AS о том, что в 2020 году, когда новые нормы вступят в силу, выручка от продажи мазута с высоким содержанием серы может сократиться на 3,5 миллиарда долларов. Это более трети дохода (примерно $9 млрд), который компании из России получили за весь 2017 год от поставок мазута в более чем 120 стран, посчитал Bloomberg, опираясь на данных российской таможни.

Опрошенные агентством эксперты полагают, что российские нефтеперерабатывающие заводы не успеют подготовиться к изменениям правил. В частности, по мнению аналитика IHS Markit Ltd Александра Щербакова, "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" не успеют модернизировать свое производство до 2020 года, поэтому российский мазут будет продаваться с большой скидкой.

К концу сентября в России вообще не производили мазута, соответствующего новым нормам IMO, а в двух третьих выпускаемого топлива содержалось 2,5 процента серы или больше, указывает Bloomberg.

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    Автор: Андрей Гурков


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