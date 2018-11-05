 Новые обитатели Люнебургской пустоши (фото) | Кадр дня | DW | 24.03.2019

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Кадр за кадром

Новые обитатели Люнебургской пустоши (фото)

Этот немецкий национальный парк был создан еще в 1922 году. Традиционные обитатели здешней вересковой пустоши - такие вот овцы и козы.

Люнебургская пустошь

Шнефердинген • Весна - горячая, вернее - ответственная пора для пастухов в Люнебургской пустоши. Сейчас здесь появляются на свет такие вот маленькие ягнята и козлята.

Этот черный ягненок, которого держит на руках пастух Клеменс Липшус (Clemens Lippschus), родился всего лишь несколько дней назад

Этот черный ягненок, которого держит на руках пастух Клеменс Липпшус (Clemens Lippschus), родился всего лишь несколько дней назад

Люнебургская пустошь - хорошо сохранившийся природный ландшафт в треугольнике между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

Особый интерес среди городов этого региона для туристов представляет Люнебург, где в Средние века находились большие соляные промыслы, а сам он входил в Ганзейский союз.

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Достопримечательности Люнебурга

  • Исторический центр Люнебурга и граффити на фасаде автомобильной парковки

    Люнебург - город ганзейской соли

    Город соли

    Люнебург - уютный немецкий город с ганзейским прошлым. Одну из его школ посещал Бах. Здесь бывал в гостях у своих родителей Гейне. На Рыночной площади стоит одна из самых красивых ратуш Германии, а плотность баров и ресторанов - вторая в Европе после Мадрида. Богатством он обязан соли. "Белое золото" добывали в Люнебурге более тысячи лет, продавали повсюду в Северной Европе, везли даже в Россию.

  • Фасад одного из фахверковых домов около церкви Святого Николая

    Люнебург - город ганзейской соли

    Эпохи и стили

    Этот город ни разу серьезно не разрушался. Приходили и уходили эпохи: одни фасады оставались, на месте других появились новые, модные, более репрезентативные. Большинство - из кирпича, много фахверка. В Люнебурге сегодня можно увидеть выдающиеся архитектурные памятники самых разных стилей: от готики до барокко, от ренессансных до классицизма, от историзма до кирпичного экспрессионизма.

  • Храм Святого Николая в Люнебурге

    Люнебург - город ганзейской соли

    Готика

    Над городом возвышаются три приходские готические церкви. Храм Святого Николая (St. Nicolai) XV века расположен около Водного квартала (Wasserviertel). Он был церковью нескольких гильдий - лодочников, извозчиков и бочкарей. В Средние века по соседству на пристанях реки Ильменау грузили в лодки соль и торговали селедкой с Балтики и Северного моря. Теперь принимают туристов.

  • Черный дом (Schwarzes Haus)

    Люнебург - город ганзейской соли

    Ренессанс

    Песчаная площадь (Am Sande) в Люнебурге считается одной из самых красивых средневековых площадей Германии. Впрочем, здесь также есть здания эпохи Ренессанса. Самым известным считается бывшая пивоварня 1548 года постройки - "Черный дом". Пивоварен в Люнебурге было много - более 80. Процветали и другие ремесла. В архивах есть сведения о 63 профессиях - солеварах, пекарях, красильщиках…

  • Водонапорная башня (Wasserturm) в Люнебурге

    Люнебург - город ганзейской соли

    Неоготика

    Это не рыцарский замок, а водонапорная башня, возведенная в 1907 году в неоготическом стиле. На ее крыше сейчас находится смотровая площадка. Первый же водопровод появился в Люнебурге еще в XVI веке. Резервуар тогда разместили в одной из башен городской стены. Слева - скульптура на одном из домов начала прошлого века, построенных в стиле кирпичного экспрессионизма.

  • Литография Маттеуса Мериана (Matthäus Merian)

    Люнебург - город ганзейской соли

    Древние корни

    Первое упоминание Люнебурга датировано 956 годом. Тогдашний германский король и будущий император Оттон I в своей грамоте распорядился передавать налоги с соляного промысла местному монастырю Святого Михаила. Рядом на белой горе Калькберг находился бург маркграфа - замок Lhiuniburc. Таким город в первой половине XVII века увидел швейцарский путешественник Маттеус Мериан.

  • Старый грузовой кран на берегу реки Ильменау

    Люнебург - город ганзейской соли

    Люнебург и Ганза

    Расцвет города пришелся на XV-XVI века и совпадает с периодом наивысшего могущества Ганзейского союза, в который он входил. Солью из Люнебурга торговали через Любек. Она была необходима для консервирования рыбы на морских промыслах, а в России - также для выделки шкур. На солеварнях было занято до тысячи человек, а годовой объем добычи достигал 25 тысяч тонн.

  • Улица Salzstrasse am Wasser в историческом центре Люнебурга

    Люнебург - город ганзейской соли

    Легенда

    Соляная набережная - так можно перевести название этой улочки Salzstrasse am Wasser в центре города. К источнику благосостояния жителей Люнебурга, согласно легенде, привела свинья. Как гласят здешние хроники, однажды местные охотники убили дикого кабана, на щетине которого обнаружили засохшую соль. Отправившись по следу, они нашли болотце с водой - соляным раствором…

  • Гравюра Густава Георга Ланге (Gustav Georg Lange) XIX века с изображением солеварен в городе Люнебург

    Люнебург - город ганзейской соли

    Пуд соли

    Какая-то кость якобы того самого легендарного кабана до сих пор хранится в ратуше в качестве своего рода талисмана. Залегала соль на глубине всего 40 метров, а добыча шла семь дней в неделю - круглыми сутками. Вымывали ее, закачивая под землю воду. Раствор доставали из шахт ведрами или откачивали, а затем выпаривали, как это изображено на гравюре XIX века, выполненной Густавом Георгом Ланге.

  • Вид на портовый Водный квартал (Wasserviertel) Люнебурга со смотровой площадки на водонапорной башне (Wasserturm)

    Люнебург - город ганзейской соли

    Вода, огонь и соль

    Для выпаривания соли требовалась древесина. Когда-то город окружали дремучие леса, но за столетия этого промысла они исчезли. В лучшие времена у месторождения бурлило более 200 соляных ванн - площадью около метра и глубиной десять сантиметров. За сутки каждую выпаривали семь-восемь раз.

  • Гербы рода Вельфов и Люнебурга на фасаде ратуши

    Люнебург - город ганзейской соли

    Люнебург и Вельфы

    Сведения о строительстве первой ратуши Люнебурга датированы 1230 годом. Его городские права были подтверждены в 1247 году, а еще через три года здесь начали строить защитную стену и отсыпать вокруг города земляные валы. История Люнебурга тесно связана с родом Вельфов, о чем напоминают их гербовые львы на кирпичном фасаде ратуши, сохранившем свой облик в этой ее части с готического периода.

  • Фахверковый дом в историческом центре Люнебурга

    Люнебург - город ганзейской соли

    Свободный город

    Большую часть соляного промысла в Люнебурге контролировали монастыри. Солевары, арендовавшие у них участки, разбогатев, начали претендовать на власть в городе. В 1371 году, воспользовавшись ослаблением люнебургской линии Вельфов, они изгнали герцогского наместника, а его замок разрушили. После этого Люнебург начал пользоваться правами свободного города, хотя формально их от императора не получил.

  • Барочный фасад ратуши Люнебурга на картине Фридриха Зольтау (Friedrich Soltau) 1850 года

    Люнебург - город ганзейской соли

    Новый фасад старой ратуши

    Власть герцогов над городом была восстановлена лишь в 1562 году. К этому времени Люнебург сильно вырос. Здесь проживало около 14 тысяч человек. В связи с этим ратушу расширили, придав всему комплексу еще более репрезентативный вид. Ее главный Княжеский зал был одним из самых больших в Ганзейском союзе. Более 20 раз в Люнебурге проходили ежегодные съезды Ганзы, обычно собиравшиеся в Любеке.

  • Барочный фасад ратуши Люнебурга со скульптурным изображением Фемиды

    Люнебург - город ганзейской соли

    Соль и суд

    Новый барочный фасад ратуши, законченный в 1720 году, скрыл за собой несколько более ранних частей этого здания. Его украшают изображения германских королей и императоров, сыгравших роль в истории Люнебурга, а также фигуры Фемиды - с повязкой на глазах и без нее. К этому времени город начал становиться важным центром административной и судебной власти, а соль уже не приносила прежней прибыли.

  • Скульптуры императоров и королей на фасаде ратуши в Люнебурге

    Люнебург - город ганзейской соли

    Внутренние ценности

    Украшения фасадов позволяют представить роскошь внутреннего убранства ратуши. Росписи, витражи, резные элементы и мебель, мозаичные полы, кубки и чаши из золота и серебра... Фотографировать, увы, не разрешается. Историческая обстановка сохранилась до мельчайших деталей, а впечатление производит даже более сильное, чем знаменитая ратуша главного города Ганзы - Любека.

  • Фонтанчик Луны в Люнебурге

    Люнебург - город ганзейской соли

    Луна и Люнебург

    Покидая Ратушу, остановимся около фонтанчика Луны.Согласно легенде, сам Гай Юлий Цезарь заложил здесь храм, посвященный этой богине. Luna - Lüneburg! Мол, мы ведем свою историю от древних римлян, уверяли его средневековые жители. Есть, правда, неувязка. Римляне дошли до этих мест, когда Цезарь давно умер.

  • Беременный дом (Das schwangere Haus) в Люнебурге

    Люнебург - город ганзейской соли

    "Беременный дом"

    Этот дом прозвали в городе "беременным" - Das schwangere Haus. "Беременность" длится уже несколько столетий и вызвана естественными процессами. Причина - в бракованном гипсовом кирпиче, который по ошибке слишком долго обжигали. Такой кирпич при контакте с влагой начинает постепенно разбухать. Говорят, если погладить эту стену, например, молодоженам, потомство долго ждать себя не заставит.

  • Красный петух и внутренний дворик бывшего приюта для бедных в Люнебурге

    Люнебург - город ганзейской соли

    У Красного петуха

    Во всех ганзейских городах существовали приюты и больницы для бедных. Купцы, мастера-ремесленники и другие богатые жители жертвовали на эти цели значительные суммы, заботясь о жизни вечной и отпущении грехов. Один из таких приютов XVI века находится на улице Красного петуха. Он был рассчитан на два десятка постояльцев. По ганзейским меркам - приют скромный, но очень уютный.

  • Храм Святого Михаила (St. Michaelis) в Люнебурге

    Люнебург - город ганзейской соли

    Бах в Люнебурге

    После распада Ганзы в Люнебурге продолжили поддерживать традиции ганзейской благотворительности. В начале XVIII века здесь при церкви Святого Михаила работал интернат для детей из знатных семей - "Рыцарская академия", с учеников которого не брали плату за обучение. После ранней смерти родителей сюда на два года попал Иоганн Себастьян Бах. Здесь он пел в церковном хоре и участвовал в богослужениях.

  • Люнебургская мельница Lüner Mühle

    Люнебург - город ганзейской соли

    Старая мельница

    В Средние века важную роль в жизни этого города играли водяные мельницы. Одну из них мы уже видели со смотровой площадки - высокую кирпичную башню Водного квартала. Она принадлежала монастырю. В ней оборудованы апартаменты для туристов. Соседняя фахверковая мельница Lüner Mühle была построена в 1579 году на средства ратуши, то есть была городской. Сейчас здесь работает ресторан.

  • Люнебург на гравюре Густава Георга Ланге (Gustav Georg Lange)

    Люнебург - город ганзейской соли

    Старый кран

    От мельницы рукой подать до главного символа Люнебурга. Первое упоминание о кране на этом месте относится к 1330 году. Нынешний Старый кран (Alter Kran) построили в 1797 году. Так он выглядит на гравюре XIX века, созданной Густавом Георгом Ланге. Слева от крана расположен Старый торговый дом (Altes Kaufhaus), построенный в барочную эпоху. Сейчас в нем работает отель.

  • Старый кран (Alter Kran) на берегу реки Ильменау в Люнебурге

    Люнебург - город ганзейской соли

    "Ручной привод"

    В свое время он принадлежал к числу самых грузоподъемных кранов всей Северной Германии, а приводился в действие человеческой силой: колесо внутри обычно вращали шестеро заключенных. Самым тяжелым грузом, поднятым этим краном, был паровоз, доставленный в Люнебург по воде из Англии в 1840 году. Его вес составил около 9,3 тонны, а колесо крутило 38 человек.

  • Дома на Рыночной площади в Люнебурге

    Люнебург - город ганзейской соли

    Где написана ''Лорелея''

    А как же Гейнрих Гейне? Где его следы? Справа - дом на Рыночной площади, в котором в 1823-1826 годах жили его родители, где поэт их регулярно посещал. Люнебург казался ему при этом очень скучным городом, но именно здесь он написал знаменитые строки: "Не знаю, о чем я тоскую. Покоя душе моей нет"… Правда, посвящены они не люнебургской средневековой романтике, а рейнской русалке.

  • Рыбный рынок Stintmarkt в Люнебурге

    Люнебург - город ганзейской соли

    Ночной эпицентр

    Остаток вечера, да и большую часть ночи в Люнебурге можно провести на рыбном рынке Stintmarkt, названном так в память о продававшейся здесь когда-то корюшке. Более бойкого туристического места в городе, пожалуй, нет.

    Автор: Максим Нелюбин


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