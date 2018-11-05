Новые обитатели Люнебургской пустоши (фото)

Шнефердинген • Весна - горячая, вернее - ответственная пора для пастухов в Люнебургской пустоши. Сейчас здесь появляются на свет такие вот маленькие ягнята и козлята.

Этот черный ягненок, которого держит на руках пастух Клеменс Липпшус (Clemens Lippschus), родился всего лишь несколько дней назад

Люнебургская пустошь - хорошо сохранившийся природный ландшафт в треугольнике между Гамбургом, Ганновером и Вольфсбургом. Испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

Особый интерес среди городов этого региона для туристов представляет Люнебург, где в Средние века находились большие соляные промыслы, а сам он входил в Ганзейский союз.

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Достопримечательности Люнебурга

Люнебург - город ганзейской соли Город соли Люнебург - уютный немецкий город с ганзейским прошлым. Одну из его школ посещал Бах. Здесь бывал в гостях у своих родителей Гейне. На Рыночной площади стоит одна из самых красивых ратуш Германии, а плотность баров и ресторанов - вторая в Европе после Мадрида. Богатством он обязан соли. "Белое золото" добывали в Люнебурге более тысячи лет, продавали повсюду в Северной Европе, везли даже в Россию.

Люнебург - город ганзейской соли Эпохи и стили Этот город ни разу серьезно не разрушался. Приходили и уходили эпохи: одни фасады оставались, на месте других появились новые, модные, более репрезентативные. Большинство - из кирпича, много фахверка. В Люнебурге сегодня можно увидеть выдающиеся архитектурные памятники самых разных стилей: от готики до барокко, от ренессансных до классицизма, от историзма до кирпичного экспрессионизма.

Люнебург - город ганзейской соли Готика Над городом возвышаются три приходские готические церкви. Храм Святого Николая (St. Nicolai) XV века расположен около Водного квартала (Wasserviertel). Он был церковью нескольких гильдий - лодочников, извозчиков и бочкарей. В Средние века по соседству на пристанях реки Ильменау грузили в лодки соль и торговали селедкой с Балтики и Северного моря. Теперь принимают туристов.

Люнебург - город ганзейской соли Ренессанс Песчаная площадь (Am Sande) в Люнебурге считается одной из самых красивых средневековых площадей Германии. Впрочем, здесь также есть здания эпохи Ренессанса. Самым известным считается бывшая пивоварня 1548 года постройки - "Черный дом". Пивоварен в Люнебурге было много - более 80. Процветали и другие ремесла. В архивах есть сведения о 63 профессиях - солеварах, пекарях, красильщиках…

Люнебург - город ганзейской соли Неоготика Это не рыцарский замок, а водонапорная башня, возведенная в 1907 году в неоготическом стиле. На ее крыше сейчас находится смотровая площадка. Первый же водопровод появился в Люнебурге еще в XVI веке. Резервуар тогда разместили в одной из башен городской стены. Слева - скульптура на одном из домов начала прошлого века, построенных в стиле кирпичного экспрессионизма.

Люнебург - город ганзейской соли Древние корни Первое упоминание Люнебурга датировано 956 годом. Тогдашний германский король и будущий император Оттон I в своей грамоте распорядился передавать налоги с соляного промысла местному монастырю Святого Михаила. Рядом на белой горе Калькберг находился бург маркграфа - замок Lhiuniburc. Таким город в первой половине XVII века увидел швейцарский путешественник Маттеус Мериан.

Люнебург - город ганзейской соли Люнебург и Ганза Расцвет города пришелся на XV-XVI века и совпадает с периодом наивысшего могущества Ганзейского союза, в который он входил. Солью из Люнебурга торговали через Любек. Она была необходима для консервирования рыбы на морских промыслах, а в России - также для выделки шкур. На солеварнях было занято до тысячи человек, а годовой объем добычи достигал 25 тысяч тонн.

Люнебург - город ганзейской соли Легенда Соляная набережная - так можно перевести название этой улочки Salzstrasse am Wasser в центре города. К источнику благосостояния жителей Люнебурга, согласно легенде, привела свинья. Как гласят здешние хроники, однажды местные охотники убили дикого кабана, на щетине которого обнаружили засохшую соль. Отправившись по следу, они нашли болотце с водой - соляным раствором…

Люнебург - город ганзейской соли Пуд соли Какая-то кость якобы того самого легендарного кабана до сих пор хранится в ратуше в качестве своего рода талисмана. Залегала соль на глубине всего 40 метров, а добыча шла семь дней в неделю - круглыми сутками. Вымывали ее, закачивая под землю воду. Раствор доставали из шахт ведрами или откачивали, а затем выпаривали, как это изображено на гравюре XIX века, выполненной Густавом Георгом Ланге.

Люнебург - город ганзейской соли Вода, огонь и соль Для выпаривания соли требовалась древесина. Когда-то город окружали дремучие леса, но за столетия этого промысла они исчезли. В лучшие времена у месторождения бурлило более 200 соляных ванн - площадью около метра и глубиной десять сантиметров. За сутки каждую выпаривали семь-восемь раз.

Люнебург - город ганзейской соли Люнебург и Вельфы Сведения о строительстве первой ратуши Люнебурга датированы 1230 годом. Его городские права были подтверждены в 1247 году, а еще через три года здесь начали строить защитную стену и отсыпать вокруг города земляные валы. История Люнебурга тесно связана с родом Вельфов, о чем напоминают их гербовые львы на кирпичном фасаде ратуши, сохранившем свой облик в этой ее части с готического периода.

Люнебург - город ганзейской соли Свободный город Большую часть соляного промысла в Люнебурге контролировали монастыри. Солевары, арендовавшие у них участки, разбогатев, начали претендовать на власть в городе. В 1371 году, воспользовавшись ослаблением люнебургской линии Вельфов, они изгнали герцогского наместника, а его замок разрушили. После этого Люнебург начал пользоваться правами свободного города, хотя формально их от императора не получил.

Люнебург - город ганзейской соли Новый фасад старой ратуши Власть герцогов над городом была восстановлена лишь в 1562 году. К этому времени Люнебург сильно вырос. Здесь проживало около 14 тысяч человек. В связи с этим ратушу расширили, придав всему комплексу еще более репрезентативный вид. Ее главный Княжеский зал был одним из самых больших в Ганзейском союзе. Более 20 раз в Люнебурге проходили ежегодные съезды Ганзы, обычно собиравшиеся в Любеке.

Люнебург - город ганзейской соли Соль и суд Новый барочный фасад ратуши, законченный в 1720 году, скрыл за собой несколько более ранних частей этого здания. Его украшают изображения германских королей и императоров, сыгравших роль в истории Люнебурга, а также фигуры Фемиды - с повязкой на глазах и без нее. К этому времени город начал становиться важным центром административной и судебной власти, а соль уже не приносила прежней прибыли.

Люнебург - город ганзейской соли Внутренние ценности Украшения фасадов позволяют представить роскошь внутреннего убранства ратуши. Росписи, витражи, резные элементы и мебель, мозаичные полы, кубки и чаши из золота и серебра... Фотографировать, увы, не разрешается. Историческая обстановка сохранилась до мельчайших деталей, а впечатление производит даже более сильное, чем знаменитая ратуша главного города Ганзы - Любека.

Люнебург - город ганзейской соли Луна и Люнебург Покидая Ратушу, остановимся около фонтанчика Луны.Согласно легенде, сам Гай Юлий Цезарь заложил здесь храм, посвященный этой богине. Luna - Lüneburg! Мол, мы ведем свою историю от древних римлян, уверяли его средневековые жители. Есть, правда, неувязка. Римляне дошли до этих мест, когда Цезарь давно умер.

Люнебург - город ганзейской соли "Беременный дом" Этот дом прозвали в городе "беременным" - Das schwangere Haus. "Беременность" длится уже несколько столетий и вызвана естественными процессами. Причина - в бракованном гипсовом кирпиче, который по ошибке слишком долго обжигали. Такой кирпич при контакте с влагой начинает постепенно разбухать. Говорят, если погладить эту стену, например, молодоженам, потомство долго ждать себя не заставит.

Люнебург - город ганзейской соли У Красного петуха Во всех ганзейских городах существовали приюты и больницы для бедных. Купцы, мастера-ремесленники и другие богатые жители жертвовали на эти цели значительные суммы, заботясь о жизни вечной и отпущении грехов. Один из таких приютов XVI века находится на улице Красного петуха. Он был рассчитан на два десятка постояльцев. По ганзейским меркам - приют скромный, но очень уютный.

Люнебург - город ганзейской соли Бах в Люнебурге После распада Ганзы в Люнебурге продолжили поддерживать традиции ганзейской благотворительности. В начале XVIII века здесь при церкви Святого Михаила работал интернат для детей из знатных семей - "Рыцарская академия", с учеников которого не брали плату за обучение. После ранней смерти родителей сюда на два года попал Иоганн Себастьян Бах. Здесь он пел в церковном хоре и участвовал в богослужениях.

Люнебург - город ганзейской соли Старая мельница В Средние века важную роль в жизни этого города играли водяные мельницы. Одну из них мы уже видели со смотровой площадки - высокую кирпичную башню Водного квартала. Она принадлежала монастырю. В ней оборудованы апартаменты для туристов. Соседняя фахверковая мельница Lüner Mühle была построена в 1579 году на средства ратуши, то есть была городской. Сейчас здесь работает ресторан.

Люнебург - город ганзейской соли Старый кран От мельницы рукой подать до главного символа Люнебурга. Первое упоминание о кране на этом месте относится к 1330 году. Нынешний Старый кран (Alter Kran) построили в 1797 году. Так он выглядит на гравюре XIX века, созданной Густавом Георгом Ланге. Слева от крана расположен Старый торговый дом (Altes Kaufhaus), построенный в барочную эпоху. Сейчас в нем работает отель.

Люнебург - город ганзейской соли "Ручной привод" В свое время он принадлежал к числу самых грузоподъемных кранов всей Северной Германии, а приводился в действие человеческой силой: колесо внутри обычно вращали шестеро заключенных. Самым тяжелым грузом, поднятым этим краном, был паровоз, доставленный в Люнебург по воде из Англии в 1840 году. Его вес составил около 9,3 тонны, а колесо крутило 38 человек.

Люнебург - город ганзейской соли Где написана ''Лорелея'' А как же Гейнрих Гейне? Где его следы? Справа - дом на Рыночной площади, в котором в 1823-1826 годах жили его родители, где поэт их регулярно посещал. Люнебург казался ему при этом очень скучным городом, но именно здесь он написал знаменитые строки: "Не знаю, о чем я тоскую. Покоя душе моей нет"… Правда, посвящены они не люнебургской средневековой романтике, а рейнской русалке.

Люнебург - город ганзейской соли Ночной эпицентр Остаток вечера, да и большую часть ночи в Люнебурге можно провести на рыбном рынке Stintmarkt, названном так в память о продававшейся здесь когда-то корюшке. Более бойкого туристического места в городе, пожалуй, нет. Автор: Максим Нелюбин



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