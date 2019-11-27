 Новые задачи для ″Восточного партнерства″ примут в 2021 году | Новости из Германии о Европе | DW | 11.06.2020

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Европа

Новые задачи для "Восточного партнерства" примут в 2021 году

Полноценный саммит "Восточного партнерства" проведут лишь в 2021 году. Пока же лидеры государств ЕС и шести постсоветских стран встретятся 18 июня виртуально.

Флаги ЕС и Восточного партнерства

Флаги ЕС и "Восточного партнерства"

Новый пакет задач для стран-участниц программы Европейского Союза "Восточное партнерство",  направленной на расширение связей ЕС с Грузией, Молдавией, Украиной, Беларусью, Азербайджаном и Арменией, будет утвержден в 2021 году, на саммите лидеров 27 государств Евросоюза и этих шести постсоветских республик. Так договорились министры иностранных дел 33 стран (27+6) в ходе видеоконференции в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Главы государств и правительств 33 стран проведут 18 июня видеоконференцию, на которой обсудят общие приоритеты "Восточного партнерства" на период с 2021 года. Ранее планировалось, что в этот день состоится очная встреча, но из-за пандемии коронавируса ее заменили на виртуальную.

Приоритеты ЕС для "Восточного партнерства"

"Сегодня мы отправили четкое послание нашим восточным партнерам - даже в сложные времена вы можете рассчитывать на нас, мы поддерживаем вас. В то же время мы должны сообща взглянуть на наше будущее и решить, как лучше всего выстроить наши отношения", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам совещания глав МИДов.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Вархеи отметил, что у каждого государства "Восточного партнерства" имеется возможность теснее сотрудничать с Евросоюзом, если оно заинтересовано в этом. "Наши политические приоритеты неизменны - мы хотим осуществления реформ", - добавил Вархеи. По его словам, для ЕС приоритетами в "Восточном партнерстве"  являются инфраструктура, "Европейское зеленое соглашение" и цифровая сфера.

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    Автор: Галина Петровская


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