Новые задачи для "Восточного партнерства" примут в 2021 году

Новый пакет задач для стран-участниц программы Европейского Союза "Восточное партнерство", направленной на расширение связей ЕС с Грузией, Молдавией, Украиной, Беларусью, Азербайджаном и Арменией, будет утвержден в 2021 году, на саммите лидеров 27 государств Евросоюза и этих шести постсоветских республик. Так договорились министры иностранных дел 33 стран (27+6) в ходе видеоконференции в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе Совета ЕС.



Главы государств и правительств 33 стран проведут 18 июня видеоконференцию, на которой обсудят общие приоритеты "Восточного партнерства" на период с 2021 года. Ранее планировалось, что в этот день состоится очная встреча, но из-за пандемии коронавируса ее заменили на виртуальную.



Приоритеты ЕС для "Восточного партнерства"



"Сегодня мы отправили четкое послание нашим восточным партнерам - даже в сложные времена вы можете рассчитывать на нас, мы поддерживаем вас. В то же время мы должны сообща взглянуть на наше будущее и решить, как лучше всего выстроить наши отношения", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам совещания глав МИДов.



В свою очередь еврокомиссар по вопросам соседства Оливер Вархеи отметил, что у каждого государства "Восточного партнерства" имеется возможность теснее сотрудничать с Евросоюзом, если оно заинтересовано в этом. "Наши политические приоритеты неизменны - мы хотим осуществления реформ", - добавил Вархеи. По его словам, для ЕС приоритетами в "Восточном партнерстве" являются инфраструктура, "Европейское зеленое соглашение" и цифровая сфера.

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