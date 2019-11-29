Новые глава Еврокомиссии и Евросовета вступили в должности

Экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в субботу, 1 декабря, официально вступили в свои новые должности: главы Еврокомиссии и председателя Европейского совета. Политики приняли участие в торжественной церемонии по случаю 10-летия Лиссабонского договора. Она проходила в брюссельском Доме европейской истории.

На мероприятии присутствовали также новый председатель Европарламента Давид Сассоли и глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По словам фон дер Ляйен, в задачу нового руководства ЕС входит оставить последующим поколениям "Союз, который будет сильнее, чем тот, который оно унаследовало".

Процесс передачи власти завершен

С занятием Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем своих постов официально завершен процесс передачи власти в ЕС, запущенный во время выборов в Европейский парламент с 23 по 26 мая.

Вступление в должность в обоих случаях состоялось на месяц позже запланированного из-за того, что в Европарламенте в связи с конфликтом интересов было заблокировано назначение на позиции еврокомиссаров кандидатов от Румынии, Франции и Венгрии.

Кандидатуры представителей Венгрии и Румынии были отклонены Комиссией по правовым вопросам из-за дополнительно вскрывшихся финансовых обстоятельств. Кандидат от Франции, Сильви Гуляр, не была допущена до работы после собеседований в двух комитетах Европарламента. Гуляр, в том числе, фигурировала в деле о фиктивном найме на работу.

Шарль Мишель ранее в течение четырех лет он возглавлял бельгийское правительство. В 1999 году он был впервые избран в бельгийский парламент.

Урсула фон дер Ляйен занимала пост министра обороны Германии с 2013 по 2019 годы. Она стала первой женщиной, возглавившей Еврокомиссию, и первым представителем Германии на этой должности с с конца 1960-х годов.

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