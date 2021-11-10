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Новости культуры

09.01.2020, USA, New York: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät sich zum Thema Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter Wahrung der UN-Charta im UN-Hauptquartier in New York. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Donnerstag eine Erklärung des Präsidenten angenommen, in der alle Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, die UN-Charta vollständig zu erfüllen und gleichzeitig die entscheidende Bedeutung der Charta für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit anzuerkennen. Foto: --/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе 10.11.2021

Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert im Bundeskanzleramt über den virtuellen G20-Sondergipfel zur Krise in Afghanistan. Thema sind die Hilfsbemühungen für die Zivilbevölkerung nach der Machtübernahme der Taliban.

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.
European Commission President Ursula von der Leyen exits the West Wing of the White House after meeting with US President Joe Biden in Washington, DC, on November 10, 2021. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Глава Еврокомиссии заявила о скором введении санкций против Минска за гибридную атаку 10.11.2021

После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".
A guard stands in a passage of the notorious Butyrka remand prison in Moscow, on December 4, 2013. The poster reeads: 'The family life is the only game worth winning.' AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

В Уфе арестовали на два месяца экс-главу штаба Навального Лилию Чанышеву 10.11.2021

Бывшая координатор штаба Навального в Уфе, задержанная накануне в ходе обысков, арестована до 9 января. По словам адвоката, Лилия Чанышева будет этапирована в Москву. В суде она заявила о своей беременности.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

Светлана Тихановская: Беженцы, как и все белорусы, заложники Лукашенко 10.11.2021

В интервью DW Светлана Тихановская прокомментировала ситуацию с беженцами на границе между Беларусью и Польшей и оценила роль, которую мог бы сыграть Кремль в решении этой проблемы.
***ACHTUNG: Bild nur zur mit Rechteinhaber abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** via Andrey Gurkov Cathrina Claas-Mühlhäuser, stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen wirtschaft, eröffnet am 9.November 2021 in Frankfurt/Main die Konferenz Fokus Zentralasien - Wirtschaft im Gespräch Rechte: Ost-Ausschuss

Чем и как Узбекистан и Казахстан привлекают бизнес Германии и ЕС 10.11.2021

Премьер Узбекистана Абдулла Арипов и другие гости из Центральной Азии рассказывали во Франкфурте о стабильности региона, развитии ВИЭ, "зеленом" водороде и изучении немецкого языка.
Bavarian State Premier and Christian Social Union (CSU) leader Markus Soeder gives a statement in Munich, Germany, April 20, 2021. Peter Kneffel/Pool via REUTERS

Бавария вновь вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса 10.11.2021

Власти Баварии с 11 ноября - в третий раз с начала пандемии - объявили чрезвычайное положение. Федеральная земля стала одним из эпицентров новых заражений в Германии.

Как мигранты пробираются через польскую границу (10.11.2021) 10.11.2021

Так называемым "белорусским маршрутом" идут десятки тысяч людей. Точное их число назвать никто не берется. Польская сторона предполагает, что на территории соседней Беларуси сейчас могут находится до 15 тысяч мигрантов.

Как ответит ЕС на гибридную войну Лукашенко (10.11.2021) 10.11.2021

На фоне обострения кризиса с мигрантами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска. На Западе считают, что наплыв мигрантов организован лично Лукашенко. Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать влияние на правителя Беларуси.

Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021) 10.11.2021

Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
AUSSCHNITT General view of the NATO Foreign Ministers meeting in Brussels, 06 March 2008.The North Atlantic Treaty Organization, meeting today to consider new strategies to bring development and peace to increasingly violent Afghanistan. Date: 06.03.2008 Ref: ZB912_110945_0011 COMPULSORY CREDIT: UPPA/Photoshot +++(c) dpa - Report+++

Польша проинформировала НАТО о ситуации на границе 10.11.2021

Союзники по НАТО считают режим в Минске ответственным за кризис на границе с Польшей, а использование режимом Лукашенко мигрантов в качестве инструмента гибридной атаки - бесчеловечным, противозаконным и неприемлемым.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.
Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину 10.11.2021

Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.
Eine Dollar-Note wird aus einer Geldbörse genommen am Freitag, 3. Januar 2013 in Washington. Der US-Dollar ( United States Dollar - USD ) ist die offizielle Währungseinheit der Vereinigten Staaten.

Инфляция в США - самая высокая с 1990 года 10.11.2021

Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.
Polizei vor dem Gebäude des Stadtgerichtes Tiflis am ersten Tag des Prozesses gegen Mikhail Saakaschwilli, 10.11.2021, Georgien

Начало суда над Саакашвили: 46 задержанных в Тбилиси, судьям заявлен отвод 10.11.2021

Грузинская оппозиция провела сразу четыре акции протеста за один день и запланировала следующие. Власти вывели на улицы беспрецедентное количество полицейских. Репортаж DW.
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