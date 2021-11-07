Новосибирск

Оппозиция в Новосибирске: борьба за город для людей (10.09.2020)

Алексей Навальный был отравлен, когда возвращался из Томска. Он готовил фильмы-расследования о региональной политике, в том числе и о ситуации в Новосибирске. Оппозиционер считал, что именно там может пройти главный раунд борьбы с "Единой Россией" на грядущих выборах. Потому что в Новосибирске вызов партии власти бросила сильная коалиция. Ее возглавляет оппозиционный политик Сергей Бойко.