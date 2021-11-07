Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новосибирск

Город в России.

Административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и входящего в ее состав Новосибирского района.

Alexandr Gabyschew, der Schamane aus Jakutsk Autor: Alexej Pryanishnikov

В Екатеринбурге задержан человек, выдававший себя за шамана Габышева 07.11.2021

В Екатеринбурге задержали человека, назвавшегося шаманом Габышевым. Однако настоящий Габышев находится в психбольнице в Новосибирске.
©Kyodo/MAXPPP - 09/01/2020 ; Alexander Gabyshev, who calls himself a shaman, poses for a photo on Oct. 22, 2019, in Yakutsk in the Russian Far East. A YouTube video showing his failed attempt to walk to Moscow claiming Russian President Vladimir Putin needs an exorcism in order for the Russian economy to be turned around has become viral. (Kyodo) ==Kyodo

Якутского шамана Габышева поместили в новосибирскую психбольницу 04.10.2021

Александр Габышев проходит принудительное лечение в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, рассказал защитник шамана Алексей Прянишников.
Performance Alaiskij Markt. Der Fotographer ist Sergej Mordwinow

"Ошибка выжившего" в Новосибирске 17.09.2021

Арт-проект "48 часов Новосибирск" вдохновлен фестивалем современного искусства в Берлине. Работы на тему "Ошибка выжившего" представляют художники из России, ФРГ и Узбекистана.
Projekt BIEST Thema: Schwindelerregende Ausstellung im Rahmen der XIV. Krasnojarsker Museumsbiennale: 34 in Berlin erfundene und in Sibirien hergestellte Kunstobjekte XIV. Krasnojarsker Museumsbiennale © Egor Roseytsev

"Очумелая выставка" в Красноярске: мост между Германией и Россией 15.06.2021

В рамках XIV Красноярской музейной биеннале 17 июня стартует арт-проект "Очумелая выставка". В нем участвуют 34 художника из ФРГ и более 100 жителей Красноярска. Организатор выставки - Гете-Институт в Новосибирске.
© Alex_Po - Fotolia.com NOVOSIBIRSK, RUSSIA - NOVEMBER 3, 2013. Railway station in Novosibirsk city, biggest city in Western Siberia, Russia

В Новосибирске арестованы друзья "случайно застреленного" полицейским мужчины 05.06.2021

Находившиеся в машине с Векилом Абдуллаевым, которого в Новосибирской области смертельно ранил инспектор ГИБДД, арестованы на два месяца по делу о насилии и оскорблении силовика.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 15, 2012. A Russian traffic police (GIBDD) officer stops a car for a breathalyser test. (Photo ITAR-TASS / Dmitry Rogulin) | picture-alliance/dpa/R.Dmitry

В Новосибирской области освобожден полицейский, "случайно застреливший" задержанного 04.06.2021

Глава СК России поручил изменить меру пресечения задержанному сотруднику ГИБДД на подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело о насилии против представителя власти.
ARCHIV 2012 **** ITAR-TASS: IVANOVO, RUSSIA. SEPTEMBER 28, 2012. An ambulance in a street. (Photo ITAR-TASS/ Vladimir Smirnov)

В Новосибирской области умер "случайно застреленный" полицейским мужчина 30.05.2021

Сотрудник ДПС в Мошковском районе "непроизвольно нажал на спусковой крючок" во время борьбы с людьми из автомобиля, который он попытался остановить на автодороге "Сибирь".
6467234 20.02.2021 Russian opposition activist Alexei Navalny is pictured in a courtroom during a hearing on appellation to cancel the decision to replace his suspended sentence in the Yves Rocher fraud case with a real jail term at Babushkinsky Court, in Moscow, Russia. Pavel Bednyakov / Sputnik

Суд в Новосибирске вновь отклонил жалобу Навального на бездействие СКР 20.02.2021

Адвокаты оппозиционера собираются обжаловать судебное решение в областной инстанции. Навальный протестует против бездействия СК в связи с его госпитализацией в Омске после отравления.

Kremlin critic Alexei Navalny, who is accused of slandering a Russian World War Two veteran, stands inside a defendant dock during a court hearing in Moscow, Russia, Russia February 12, 2021. Press Service of Babushkinsky District Court of Moscow/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

Жалобу Навального на бездействие СКР рассмотрят заново 15.02.2021

Ленинский райсуд Новосибирска в декабре посчитал законным бездействие СК на жалобу оппозиционера по делу об отравлении. Новосибирский облсуд отменил это решение и направил жалобу на новое рассмотрение.
In this August 2020 photo provided by Alexei Navalny's team, Ksenia Fadeyeva, who is running for the city council in Tomsk, Russia, poses for a photo next to her election poster. She is a supporter of opposition leader Alexei Navalny, who is in a coma in a Berlin hospital after suffering what German authorities say was a poisoning with a chemical nerve agent while traveling in Siberia on Aug. 20. Fadeyeva says that won’t stop the political campaigns that Navalny has launched across Russia to end the dominance of the Kremlin’s United Russia party. (Andrei Fateyev/Alexei Navalny's team via AP) |

Соратники Навального станут депутатами в Новосибирске и Томске 14.09.2020

В Томске представители штаба Навального Ксения Фадеева и Андрей Фатеев обошли соперников из "Единой России". В Новосибирске глава штаба Сергей Бойко опередил представителя КПРФ на выборах в горсовет.
13.09.2020, Russland, Moskau: 6331212 13.09.2020 A woman explores a screen displayed a chart at the information centre of the Russian Central Election Commission, in Moscow, Russia. Russia holds regional elections for governors and assemblies in 41 regions, in addition to four by-elections for national members of parliament. Early voting began on September 11, but September 13 is the main day. Vladimir Astapkovich / Sputnik Foto: Vladimir Astapkovich/Sputnik/dpa |

Предварительные данные ЦИК РФ говорят о победе действующих губернаторов 13.09.2020

В России завершился Единый день голосования. "Единая Россия" заявляет о победе своих кандидатов на выборах глав в 18 регионах. В гордуму Томска и горсовет Новосибирска проходят представители штабов Навального.
13.09.2020 A man casts his ballot at a polling station in Novosibirsk on September 13, 2020. - Russians vote in regional polls overshadowed by the poisoning of main opposition leader Alexei Navalny, an economic crisis exacerbated by the coronavirus and major protests in some regions. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

После расследований Навального в Новосибирске и Томске низкая явка на выборах 13.09.2020

В РФ проходит основной день голосования. DW следит за сообщениями о явке и нарушениях.

08.09.2018 +++ NOVOSIBIRSK, RUSSIA - SEPTEMBER 8, 2018: A voting booth at a polling station ahead of the Novosibirsk Region's gubernatorial election scheduled for September 9, 2018. Kirill Kikhmar/TASS Foto: Kirill Kukhmar/TASS/dpa |

Как голосует Новосибирск после фильма Навального? Глава его штаба о выборах 11.09.2020

В Кремле пристально следят за выборами в Новосибирске, где до своего отравления снимал фильм Навальный. Как результаты этого расследования повлияют на голосование, рассказал Сергей Бойко.

Оппозиция в Новосибирске: борьба за город для людей (10.09.2020) 10.09.2020

Алексей Навальный был отравлен, когда возвращался из Томска. Он готовил фильмы-расследования о региональной политике, в том числе и о ситуации в Новосибирске. Оппозиционер считал, что именно там может пройти главный раунд борьбы с "Единой Россией" на грядущих выборах. Потому что в Новосибирске вызов партии власти бросила сильная коалиция. Ее возглавляет оппозиционный политик Сергей Бойко.
A view of Novosibirsk right bank and the first railway bridge over the Ob River.

В Новосибирске напали на местный штаб Навального 08.09.2020

Во время лекции в штаб Навального в Новосибирске неизвестные бросили бутылки с едкой жидкостью. Нескольких волонтеров увезли на скорой.
A view of Novosibirsk right bank and the first railway bridge over the Ob River.

ФБК выпустил расследование о новосибирских депутатах 31.08.2020

Фонд борьбы с коррупцией связал со строительным и похоронным бизнесом ряд депутатов-единороссов из горсовета Новосибирска, которые хотят переизбраться в единый день голосования.
Показать еще