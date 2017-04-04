 Новозеландский стрелок отказался признать вину в массовом расстреле мусульман | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.06.2019

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Мир

Новозеландский стрелок отказался признать вину в массовом расстреле мусульман

Правый экстремист Брентон Таррант обвиняется в убийстве 51-го и покушении на убийство еще 40 человек. Когда адвокат заявлял о невиновности Тарранта, обвиняемый ухмылялся.

Брентон Таррант в ходе судебного заседания в марте 2019 года

Брентон Таррант в ходе судебного заседания в марте 2019 года

Через три месяца после расистски мотивированных нападений на две мечети в Новой Зеландии, в результате которых погибли более 50 человек, предполагаемый преступник Брентон Таррант заявил в суде о своей невиновности. 28-летний правый экстремист из Австралии в пятницу, 14 июня, участвовал в судебном заседании по видеосвязи из следственного изолятора в Окленде, находящемся в тысяче километрах от города Крайстчёрч, где слушается его дело.

Адвокат заявил о невиновности подзащитного по всем 92 пунктам обвинения. Когда адвокат зачитывал свое заявление, на лице Тарранта была ухмылка. По залу суда, где присутствовали выжившие и родственники жертв, прошел гневный ропот. Таррант обвиняется в 51 убийстве, 40 покушениях на убийство и в терроризме.

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Судья объявил, что результаты двух психиатрических экспертиз говорят о полной вменяемости обвиняемого. Суд по делу Тарранта назначен на 4 мая 2020 года. В случае признания виновным, ему угрожает пожизненное тюремное заключение. 

Массовое убийство в Крайстчёрче

15 марта Брентон Таррант устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчёрч в то время, когда верующие собрались на молитву. Свое нападение экстремист транслировал в прямом эфире через Facebook с помощью видеокамеры, установленной на его шлеме. Ранее он опубликовал 74-страничный манифест о расовом превосходстве белых и рассказал о своих планах атаковать мечети.

Сразу после теракта Новая Зеландия запретила штурмовое и полуавтоматическое оружие. Facebook установила более строгие правила. Интернет-гиганты Amazon, Facebook и Google, а также 17 стран, в ходе "крайстчёрчского саммита" в Париже в мае, объявили о создании международного альянса против распространения террористических видеоматериалов в сети.

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