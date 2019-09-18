 Новое правительство Израиля сформирует Биньямин Нетаньяху | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.09.2019

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Мир

Новое правительство Израиля сформирует Биньямин Нетаньяху

Блок Ликуд в результате выборов получил на один мандат меньше, чем коалиция "Кахоль-Лаван". Тем не менее формировать новое правительство поручили действующему премьеру Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил формирование нового правительства действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщила канцелярия Ривлина после встречи президента с Нетаньяху и его соперником Бенни Ганцем в Иерусалиме вечером в среду, 25 сентября.

Контекст

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На внеочередных парламентских выборах в Израиле речь пойдет не только о судьбе Нетаньяху, но и о формуле урегулирования израильско-палестинского конфликта, считает Райнер Золлих. (16.09.2019)

По результатам выборов, прошедших в Израиле на минувшей неделе, правоцентристская коалиция "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим начальником генштаба армии Израиля Ганцем получила на одно место в кнессете больше, чем блок Ликуд Биньямина Нетаньяху. Согласно окончательным результатам голосования, обнародованным 25 сентября, Ликуд получает 32 мандата, а "Кахоль-Лаван" - 33.

Неопределенный исход выборов

Эксперты отмечают, что неопределенный исход внеочередных выборов в Израиле делает формирование нового правительства в этой стране трудным делом. В кнессете в поддержку кандидатуры Нетаньяху на пост главы нового правительства высказались 55 депутатов, а в поддержку Ганца - 54.

Президент Ривлин в конце минувшей недели высказался за формирование блоком Ликуд и коалицией "Кахоль-Лаван" правительства национального единства. Накануне Нетаньяху и Ганц договорились начать предварительные консультации по формированию правящей коалиции.

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    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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