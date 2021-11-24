Новое правительство Германии

Кто придет на смену Ангеле Меркель, решат немецкие либералы и "зеленые"

По итогам выборов в бундестаг нет ясности, кто станет новым канцлером ФРГ. И решающее слово тут не за социал-демократами и консерваторами из блока ХДС/ХСС, набравшими больше всех голосов.