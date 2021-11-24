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Новый кабинет Федеративной Республики Германия приступит к работе 8 декабря 2021 года.
Сформированное после прошедших 26 сентября 2021 года выборов в бундестаг новое правительство Германии должно принять присягу 8 декабря. По итогам коалиционных переговоров в него войдут представители Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и "Союза-90/"зеленые", а возглавит кабинет федеральный канцлер Олаф Шольц.