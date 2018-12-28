Новогодняя ночь - не так, как у всех (фотогалерея)

Новый год по-особенному

На безлюдном острове

Тот же, кого не приводят в восторг праздничные салюты, может на Новый год сбежать на один из живописных немецких североморских островов - Зюльт, Узедом, Амрум. Фейерверки там запрещены с 2009 года. Так что для тех, кто жаждет спокойного отдыха, эти места - просто рай: по их бесконечным набережным можно гулять с утра до вечера.