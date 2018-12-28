 Новогодняя ночь - не так, как у всех (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.12.2018

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Культура и стиль жизни

Новогодняя ночь - не так, как у всех (фотогалерея)

Надоели банальные новогодние вечеринки? Хотите отпраздновать Новый год по-особенному? Вот несколько альтернативных идей на выбор.

  • Фейерверк на Рейне

    Новый год по-особенному

    На речной прогулке

    По-настоящему яркой может стать встреча Нового года на борту прогулочного теплохода, какие курсируют, например, по Рейну, Мозелю, Шпрее и другим рекам Германии. В программу праздничной прогулки входят ужин, красочное шоу с участием известных артистов, зажигательная дискотека с танцами до утра. Апогей праздника - фантастический полуночный салют.

  • На кулинарных курсах

    Новый год по-особенному

    На кулинарных курсах

    Какая встреча Нового года не обходится без чревоугодия! Но как сделать праздничный стол по-настоящему вкусным и нарядным? Вместе с друзьями записаться на новогодние кулинарные курсы (Silvester-Kochkurs), которые 31 декабря проводят кулинарные школы в различных немецких городах. С помощью опытных поваров участники готовят ужин из пяти блюд и затем встречают за ним Новый год.

  • Пеший поход

    Новый год по-особенному

    Пеший поход

    Тот, кто любит ходить пешком, может отправиться на прогулку по зимнему лесу. В Германии под Новый год турбюро и частные гиды устраивают походы, например, в горных районах Гарц, Шварцвальд, Зибенгебирге. Не менее живописно и у озера Тегернзе (на фото) или Кимзе.

  • На поезде с друзьями

    Новый год по-особенному

    На поезде с друзьями

    А как вам такая идея - вместе с друзьями сесть на пригородный поезд и всю ночь разъезжать по близлежащим местам? На понравившихся станциях можно выходить, знакомиться с достопримечательностями, а после прогулки отправляться дальше.

  • Звездная вечеринка в планетарии

    Новый год по-особенному

    "Звездная" вечеринка в планетарии

    А почему бы не провести новогоднюю ночь в планетарии и не позажигать на танцполе под звездами - среди спутников, комет и метеоритов? Такие "космические" вечеринки предлагаются в планетариях нескольких немецких городов - к примеру, Бремена и Берлина.

  • На новогодней ярмарке

    Новый год по-особенному

    На новогодней ярмарке

    Во многих немецких городах на побережье Балтийского моря не только под Рождество, но и под Новый год работают колоритные ярмарки. Здесь можно купить забавные сувениры, полакомиться сладостями, выпить глинтвейна, посмотреть театрализованные представления и рыцарские турниры. К вечеру тут зажигаются большие костры, а в полночь начинается праздничный фейерверк.

  • Прибой на острове Зюльт

    Новый год по-особенному

    На безлюдном острове

    Тот же, кого не приводят в восторг праздничные салюты, может на Новый год сбежать на один из живописных немецких североморских островов - Зюльт, Узедом, Амрум. Фейерверки там запрещены с 2009 года. Так что для тех, кто жаждет спокойного отдыха, эти места - просто рай: по их бесконечным набережным можно гулять с утра до вечера.

  • На молодежной турбазе

    Новый год по-особенному

    На молодежной турбазе

    Отличная возможность встретить Новый год "по-другому" - отметить его на молодежной турбазе. В Германии таких комплексов множество. И практически в каждом из них к новогоднему празднику готовится большая программа - пешие прогулки, катание на коньках, праздничный ужин, пение под гитару под открытым небом у костра, дискотеки.

  • В сауне

    Новый год по-особенному

    В сауне

    Вы уже праздновали Новый год в сауне? Такую возможность в Германии предлагают многие термальные комплексы. В новогоднюю ночь посетителей ожидает отдых в парной, великолепный ужин и, конечно, фейерверк.

    Автор: Наталия Королева


  • Фейерверк на Рейне

    Новый год по-особенному

    На речной прогулке

    По-настоящему яркой может стать встреча Нового года на борту прогулочного теплохода, какие курсируют, например, по Рейну, Мозелю, Шпрее и другим рекам Германии. В программу праздничной прогулки входят ужин, красочное шоу с участием известных артистов, зажигательная дискотека с танцами до утра. Апогей праздника - фантастический полуночный салют.

  • На кулинарных курсах

    Новый год по-особенному

    На кулинарных курсах

    Какая встреча Нового года не обходится без чревоугодия! Но как сделать праздничный стол по-настоящему вкусным и нарядным? Вместе с друзьями записаться на новогодние кулинарные курсы (Silvester-Kochkurs), которые 31 декабря проводят кулинарные школы в различных немецких городах. С помощью опытных поваров участники готовят ужин из пяти блюд и затем встречают за ним Новый год.

  • Пеший поход

    Новый год по-особенному

    Пеший поход

    Тот, кто любит ходить пешком, может отправиться на прогулку по зимнему лесу. В Германии под Новый год турбюро и частные гиды устраивают походы, например, в горных районах Гарц, Шварцвальд, Зибенгебирге. Не менее живописно и у озера Тегернзе (на фото) или Кимзе.

  • На поезде с друзьями

    Новый год по-особенному

    На поезде с друзьями

    А как вам такая идея - вместе с друзьями сесть на пригородный поезд и всю ночь разъезжать по близлежащим местам? На понравившихся станциях можно выходить, знакомиться с достопримечательностями, а после прогулки отправляться дальше.

  • Звездная вечеринка в планетарии

    Новый год по-особенному

    "Звездная" вечеринка в планетарии

    А почему бы не провести новогоднюю ночь в планетарии и не позажигать на танцполе под звездами - среди спутников, комет и метеоритов? Такие "космические" вечеринки предлагаются в планетариях нескольких немецких городов - к примеру, Бремена и Берлина.

  • На новогодней ярмарке

    Новый год по-особенному

    На новогодней ярмарке

    Во многих немецких городах на побережье Балтийского моря не только под Рождество, но и под Новый год работают колоритные ярмарки. Здесь можно купить забавные сувениры, полакомиться сладостями, выпить глинтвейна, посмотреть театрализованные представления и рыцарские турниры. К вечеру тут зажигаются большие костры, а в полночь начинается праздничный фейерверк.

  • Прибой на острове Зюльт

    Новый год по-особенному

    На безлюдном острове

    Тот же, кого не приводят в восторг праздничные салюты, может на Новый год сбежать на один из живописных немецких североморских островов - Зюльт, Узедом, Амрум. Фейерверки там запрещены с 2009 года. Так что для тех, кто жаждет спокойного отдыха, эти места - просто рай: по их бесконечным набережным можно гулять с утра до вечера.

  • На молодежной турбазе

    Новый год по-особенному

    На молодежной турбазе

    Отличная возможность встретить Новый год "по-другому" - отметить его на молодежной турбазе. В Германии таких комплексов множество. И практически в каждом из них к новогоднему празднику готовится большая программа - пешие прогулки, катание на коньках, праздничный ужин, пение под гитару под открытым небом у костра, дискотеки.

  • В сауне

    Новый год по-особенному

    В сауне

    Вы уже праздновали Новый год в сауне? Такую возможность в Германии предлагают многие термальные комплексы. В новогоднюю ночь посетителей ожидает отдых в парной, великолепный ужин и, конечно, фейерверк.

    Автор: Наталия Королева


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