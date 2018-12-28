Новогодние традиции made in Germany

Встретьте Новый год как в Германии, чтобы 2019-й был отличного немецкого качества! Что нужно есть, пить и смотреть по телевизору в этот день - в подборке DW.
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