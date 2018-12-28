 Новогодние традиции made in Germany | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.12.2018

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Культура и стиль жизни

Новогодние традиции made in Germany

Встретьте Новый год как в Германии, чтобы 2019-й был отличного немецкого качества! Что нужно есть, пить и смотреть по телевизору в этот день - в подборке DW.

  • Ложка со свинцом над свечой

    Немецкие новогодние традиции

    Гадание при свечах

    Одно из любимых занятий немцев вечером 31 декабря - гадание на растопленном свинце. Специально отлитые фигурки (наборы стоят от 2-3 евро) держат в ложке над горящей свечой. Затем жидкий свинец выливают в воду, где он застывает в причудливых формах. Лучше всего, если получившиеся "картинки" напоминают розу или звезду - это сулит удачу в любви. Вместо свинца можно использовать также олово или воск.

  • Белье сушится на веревке

    Немецкие новогодние традиции

    Не копаться в грязном белье

    Работать в Новый год по старинным немецким поверьям нельзя. Особенно "опасно" стирать и развешивать белье на веревке. Считается, что в нем могут запутаться злые духи, а удача не найдет себе места. Правда, сегодня в приметы в Германии особо никто не верит. А если бы и верили - заниматься стиркой в новогоднюю ночь в любом случае приходит в голову не многим.

  • Кадр из фильма Dinner for one

    Немецкие новогодние традиции

    Своя "Ирония судьбы"

    В Германии есть своя "Ирония судьбы". Фильм "Dinner for one" - "Ужин на одного" - уже более 50 лет в новогоднюю ночь смотрит треть всего населения. Речь в нем идет о почтенной даме, отмечающей 90-летие. На юбилей она позвала лучших друзей, позабыв, что все они давно умерли. Чтобы не расстраивать подслеповатую хозяйку, верный дворецкий притворяется ими по очереди, выпивая за каждого бокальчик...

  • Ангела Меркель в новогоднем обращении 2015 года

    Немецкие новогодние традиции

    Обращение канцлера

    Раз уж речь зашла о телевизоре, нельзя упустить еще один важный пункт новогодней телепрограммы - телевизионное обращение канцлера. Обычно в своем выступлении Ангела Меркель вполне ожидаемо подводит итоги года и расставляет акценты на будущее. Кстати, президент Германии тоже выступает с праздничной речью по телевидению. Но его день - Рождество.

  • Новогодний фейерверк в Дюссельдорфе

    Немецкие новогодние традиции

    Фейерверк

    Запустить свой собственный новогодний фейерверк - святое дело для каждого немца! Причем почти в буквальном смысле - эта традиция основана на желании напугать громким шумом демонов.

  • Фейерверки над городом

    Немецкие новогодние традиции

    Поцелуи под яркими вспышками

    Программа-минимум - зажечь хотя бы бенгальский огонь. Но лучше не поскупиться и запустить в небо несколько праздничных ракет. Под оглушительные залпы, стартующие ровно в 12 ночи со всех сторон, многие парочки начинают целоваться. Впрочем, тут и без поцелуев хорошо: чтобы не пропустить такую красоту, глаза нужно все-таки держать открытыми!

  • Горящий сахар, пропитанный ромом

    Немецкие новогодние традиции

    Вино под огнем

    Горячий пунш со сложным названием Feuerzangenbowle - традиционный новогодний напиток. Делают его из красного вина, фруктовых соков и специй. Ароматную смесь заливают в большую чашу, стоящую на горелке. На сосуд устанавливают специальную металлическую полоску с прорезями (годится и обычная терка). На нее кладут пропитанный ромом сахар и поджигают его. Горящие капли стекают в вино - пунш готов!

  • Раклет

    Немецкие новогодние традиции

    Вместо "Оливье"

    Одно из самых популярных новогодних угощений в Германии - раклет. Прелесть блюда из расплавленного сыра в том, что оно одновременно является и развлечением для гостей. Каждому выдают по специальной лопаточке, которую можно наполнить картошкой, солеными огурцами, грибочками... Все это накрывают кусочком сыра и запекают на раклетнице в центре стола. Гости заняты, да и тема для разговора обеспечена!

  • На монетах в один цент наклеены клеверный листок и божья коровка.

    Немецкие новогодние традиции

    Приманка для удачи

    На удачу в новом году надеется каждый. Чтобы процесс действительно "пошел", в ход в Германии идут талисманы в виде маленьких божьих коровок, листиков клевера, свинок и трубочистов. В декабре их можно купить буквально повсюду, например, в виде марципановых фигурок, наклеек, фарфоровых статуэток или выпечки.

  • Карп

    Немецкие новогодние традиции

    Со стола в кошелек

    Еще один способ привлечь удачу в новый год - сохранить косточку праздничного карпа, еще одного типичного немецкого новогоднего блюда. Ее надо положить в кошелек и носить с собой следующие 365 дней. Что делать с косточкой с прошлого года - не уточняется. Наверное, выбросить - иначе портмоне начнет уж совсем странно пахнуть.

  • С Новым годом!

    Немецкие новогодние традиции

    С Новым годом!

    Если Рождество - семейный праздник, то Новый год в Германии отмечают однозначно с друзьями. Решили пригласить их в гости к себе - позаботьтесь об украшении дома. Чем больше блеска, тем лучше! Также пригодятся хлопушки, конфетти и серпантин. Конечно, без шампанского тут тоже никуда. Часы пробили 12? Ну что же, с Новым годом! Или, как говорят немцы, Prosit Neujahr!

    Автор: Екатерина Крыжановская


  • Ложка со свинцом над свечой

    Немецкие новогодние традиции

    Гадание при свечах

    Одно из любимых занятий немцев вечером 31 декабря - гадание на растопленном свинце. Специально отлитые фигурки (наборы стоят от 2-3 евро) держат в ложке над горящей свечой. Затем жидкий свинец выливают в воду, где он застывает в причудливых формах. Лучше всего, если получившиеся "картинки" напоминают розу или звезду - это сулит удачу в любви. Вместо свинца можно использовать также олово или воск.

  • Белье сушится на веревке

    Немецкие новогодние традиции

    Не копаться в грязном белье

    Работать в Новый год по старинным немецким поверьям нельзя. Особенно "опасно" стирать и развешивать белье на веревке. Считается, что в нем могут запутаться злые духи, а удача не найдет себе места. Правда, сегодня в приметы в Германии особо никто не верит. А если бы и верили - заниматься стиркой в новогоднюю ночь в любом случае приходит в голову не многим.

  • Кадр из фильма Dinner for one

    Немецкие новогодние традиции

    Своя "Ирония судьбы"

    В Германии есть своя "Ирония судьбы". Фильм "Dinner for one" - "Ужин на одного" - уже более 50 лет в новогоднюю ночь смотрит треть всего населения. Речь в нем идет о почтенной даме, отмечающей 90-летие. На юбилей она позвала лучших друзей, позабыв, что все они давно умерли. Чтобы не расстраивать подслеповатую хозяйку, верный дворецкий притворяется ими по очереди, выпивая за каждого бокальчик...

  • Ангела Меркель в новогоднем обращении 2015 года

    Немецкие новогодние традиции

    Обращение канцлера

    Раз уж речь зашла о телевизоре, нельзя упустить еще один важный пункт новогодней телепрограммы - телевизионное обращение канцлера. Обычно в своем выступлении Ангела Меркель вполне ожидаемо подводит итоги года и расставляет акценты на будущее. Кстати, президент Германии тоже выступает с праздничной речью по телевидению. Но его день - Рождество.

  • Новогодний фейерверк в Дюссельдорфе

    Немецкие новогодние традиции

    Фейерверк

    Запустить свой собственный новогодний фейерверк - святое дело для каждого немца! Причем почти в буквальном смысле - эта традиция основана на желании напугать громким шумом демонов.

  • Фейерверки над городом

    Немецкие новогодние традиции

    Поцелуи под яркими вспышками

    Программа-минимум - зажечь хотя бы бенгальский огонь. Но лучше не поскупиться и запустить в небо несколько праздничных ракет. Под оглушительные залпы, стартующие ровно в 12 ночи со всех сторон, многие парочки начинают целоваться. Впрочем, тут и без поцелуев хорошо: чтобы не пропустить такую красоту, глаза нужно все-таки держать открытыми!

  • Горящий сахар, пропитанный ромом

    Немецкие новогодние традиции

    Вино под огнем

    Горячий пунш со сложным названием Feuerzangenbowle - традиционный новогодний напиток. Делают его из красного вина, фруктовых соков и специй. Ароматную смесь заливают в большую чашу, стоящую на горелке. На сосуд устанавливают специальную металлическую полоску с прорезями (годится и обычная терка). На нее кладут пропитанный ромом сахар и поджигают его. Горящие капли стекают в вино - пунш готов!

  • Раклет

    Немецкие новогодние традиции

    Вместо "Оливье"

    Одно из самых популярных новогодних угощений в Германии - раклет. Прелесть блюда из расплавленного сыра в том, что оно одновременно является и развлечением для гостей. Каждому выдают по специальной лопаточке, которую можно наполнить картошкой, солеными огурцами, грибочками... Все это накрывают кусочком сыра и запекают на раклетнице в центре стола. Гости заняты, да и тема для разговора обеспечена!

  • На монетах в один цент наклеены клеверный листок и божья коровка.

    Немецкие новогодние традиции

    Приманка для удачи

    На удачу в новом году надеется каждый. Чтобы процесс действительно "пошел", в ход в Германии идут талисманы в виде маленьких божьих коровок, листиков клевера, свинок и трубочистов. В декабре их можно купить буквально повсюду, например, в виде марципановых фигурок, наклеек, фарфоровых статуэток или выпечки.

  • Карп

    Немецкие новогодние традиции

    Со стола в кошелек

    Еще один способ привлечь удачу в новый год - сохранить косточку праздничного карпа, еще одного типичного немецкого новогоднего блюда. Ее надо положить в кошелек и носить с собой следующие 365 дней. Что делать с косточкой с прошлого года - не уточняется. Наверное, выбросить - иначе портмоне начнет уж совсем странно пахнуть.

  • С Новым годом!

    Немецкие новогодние традиции

    С Новым годом!

    Если Рождество - семейный праздник, то Новый год в Германии отмечают однозначно с друзьями. Решили пригласить их в гости к себе - позаботьтесь об украшении дома. Чем больше блеска, тем лучше! Также пригодятся хлопушки, конфетти и серпантин. Конечно, без шампанского тут тоже никуда. Часы пробили 12? Ну что же, с Новым годом! Или, как говорят немцы, Prosit Neujahr!

    Автор: Екатерина Крыжановская


Смотрите также:

  • Печенье

    Сладкое Рождество

    Печенье

    Всего, что традиционно подается к пуншу, кофе или чаю в предрождественские дни, не перечислишь: песочное печенье, ореховое или с марципаном, с изюмом, шоколадом, с пряностями… А корзинка или тарелка с печеньем разной формы - лучшая декорация праздничного стола.

  • Полумесяцы

    Сладкое Рождество

    Полумесяцы

    Ванильные и марципановые полумесяцы, посыпанные сахарной пудрой, - это нежное печенье из песочного теста называется "кипферл" (Kipferl). Традиционные в южной Германии сдобные рогалики буквально тают во рту.

  • Звездочки с корицей

    Сладкое Рождество

    Звездочки с корицей

    Не менее традиционные звездочки с корицей (Zimtsterne) "облачают" в праздничный наряд, обливая белой сахарной глазурью. Примечательно, что в тесто для печенья из миндаля, белка и сахара почти не добавляют муку. Неудивительно, ведь рецепт придумали швабы, славящиеся в Германии своей экономностью.

  • Кокосовое пирожное

    Сладкое Рождество

    Кокосовое пирожное

    Kokosmakronen - пирожное из кокосовой стружки и ореховой массы с добавлением белка и большого количества сахара - еще одно популярное лакомство зимней поры. Приготовленную массу ложкой укладывают на круглые облатки и выпекают. Хрупкие пирожные обычно хранят в круглых металлических коробках.

  • Шпекулятиус

    Сладкое Рождество

    Печатное печенье

    Хрустящее фигурное печенье спекулос или шпекулятиус (Spekulatius) изображает сцены из жития Святого Николая. Это один из самых хрупких видов печатного печенья. В песочное тесто добавляют гвоздику, корицу, кардамон и мускатный орех.

  • Озорники

    Сладкое Рождество

    "Озорники"

    Spitzbuben - "озорники" или "плутишки" - так можно перевести название этого печенья с красным "глазком" из ягодного конфитюра. Рецепт довольно новый для старинного праздника, но сразу полюбившийся всем.

  • Штолен

    Сладкое Рождество

    Штолен

    Так называют кекс продолговатой формы из дрожжевого теста с добавлением пряностей, изюма, орехов, цукатов. Готовый штолен (Stollen) обильно посыпают сахарной пудрой. С виду он напоминает завернутого в пеленки новорожденного Иисуса. Эта рождественская выпечка сохранила свою первозданную форму на протяжении веков. Пекут кекс за пару месяцев до Рождества. Самый знаменитый - дрезденский штолен.

  • Печенье для банкиров

    Сладкое Рождество

    Печенье для банкиров

    Эти аппетитные шарики к Рождеству пекут во Франкфурте-на-Майне. Так сладкие шедевры из марципановой массы назвали в честь известной семьи банкиров по фамилии Бетман почти два века назад. С тех пор "бетменхен" (Bethmännchen) прочно заняли свое место в праздничном меню.

  • Пряники

    Сладкое Рождество

    Пряники

    Традиционные для зимней поры в Германии пряники - имбирные, печатные, медовые, ореховые. Чаще всего их покупают на рождественских ярмарках, где они продаются в небывалых количествах или пекут самостоятельно.

  • Ахенский пряник

    Сладкое Рождество

    Ахенский пряник

    Ахенские печатные пряники в их родном городе называют Aachener Printen. Современный рецепт знаменитых пряников был разработан в 1820 году. Считается, что в Ахене пряники появились в 15-м веке, а секрет приготовления привезли с собой медных дел мастера из соседних регионов. И готовят их без капли жира.

  • Пряники из Нюрнберга

    Сладкое Рождество

    Пряники из Нюрнберга

    Старинный город Нюрнберг не менее знаменит своими пряниками. Их можно купить здесь на каждом шагу - круглые, квадратные, в виде коврижек или в форме человечков. Особенность нюрнбергских пряников - в том, что их делают практически без муки, с большим количеством всевозможных ингредиентов, таких, как миндаль, мед, шоколад, и, конечно, пряности.

  • Баумкухен

    Сладкое Рождество

    Баумкухен

    В переводе с немецкого "баумкухен" (Baumkuchen) означает "дерево-пирог". Его делают из сдобного теста с добавлением большого количества яиц. Этот удивительный пирог - результат особой выпечки по старинному рецепту: с помощью постоянно вращающегося вертела, на который довольно жидкое тесто наносится тонким слоем. И таких слоев много!

  • Пряничный домик

    Сладкое Рождество

    Пряничный домик

    Гензель и Гретель первыми попробовали сладкую черепицу пряничного домика. Им, правда, не повезло - детей чуть не съела злая ведьма. Зато теперь ежегодно на Рождество каждый ребенок (и не только!) может полакомиться "хрустящим" домиком. Иногда домик съедают лишь в новом году - 6 января, в день чествования трех волхвов (королей, или мудрецов) .

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Не играйте с огнем! или Какие рождественские украшения немцам запрещают

Рождество для немцев - самый любимый праздник. И это видно уже по тому, как они украшают свои дома, превращая их в сказочные дворцы. Однако некоторые виды декора - в Германии табу. (14.12.2016)  

Родословная немецкого Деда Мороза

Рождественские и новогодние праздники невозможно представить без Деда Мороза, который приносит подарки. Правда, родословная немецкого Деда Мороза до сих пор вызывает споры. (06.12.2016)  

Опрос: Немцы выбрасывают елки в первые дни января

Несмотря на то, что для большинства жителей Германии наряженная ель является неотъемлемой частью зимних праздников, расстаться с ней они готовы сразу после Нового года. (02.01.2015)  

Елка-фест, или Праздники "по-нашему"

Что русские пьют под бой курантов, кто такая Снегурочка и почему у традиционного салата французское название? Студенты из России знакомят немцев с новогодними обычаями в своей стране. (28.12.2012)  

Праздничный ужин на одного, или "Ирония судьбы..." по-немецки

"Dinner for one" - "Ужин на одного", - так называется фильм, который в новогоднюю ночь показывают сразу несколько немецких телеканалов. Его смотрит треть всех жителей Германии. (31.12.2013)  

Немецкие новогодние традиции

В Германии есть немало интересных традиций на Новый год. Что нужно есть, пить и смотреть по телевизору в этот день - в подборке DW. (30.12.2016)  

Сладкое Рождество

Печенье всех видов, кексы, пряники и витающий в воздухе неповторимый аромат ванили, корицы, муската, - чего только не пекут в Германии, готовясь к рождественскому празднику! (16.12.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Креативные рождественские базары: саке вместо глинтвейна (14.12.2018)  

Выпить и закусить на каждом углу  

Что дарят немцы на Рождество (22.12.2017)  

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