 Новая правящая коалиция в Австрии представила свою программу | Новости из Германии о Европе | DW | 02.01.2020

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Европа

Новая правящая коалиция в Австрии представила свою программу

В Австрии впервые сформирована коалиция из консерваторов и "зеленых". Свою программу она посвятила вопросам климата и нелегальной миграции.

Глава АНП Себастьян Курц и Зеленых Вернер Коглер

Глава АНП Себастьян Курц (слева) и лидер "Зеленых" Вернер Коглер

Австрийская народная партия (АНП) и "зеленые" в четверг, 2 января, представили коалиционную программу, подготовленную в ходе трехмесячных переговоров по результатам досрочных парламентских выборов, которые прошли в конце сентября.

АНП в новом правительстве получит 10 министерств, в том числе ключевые – внутренних дел, финансов, обороны и иностранных дел. Представители "Зеленых" возглавят четыре министерства, среди которых новое "суперведомство" по вопросам климата, экологии, энергетики, мобильности, инноваций и технологий.

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Новая коалиция планирует сделать Австрию климатически нейтральной к 2040 году, на десять лет раньше, чем Германия и ЕС. К 2030 году все электричество в стране должно будет производиться из возобновляемых источников. Коалиция планирует развивать железнодорожное сообщение, а также городской и пригородный общественный транспорт. Все принимаемые законы будут подвергаться экспертизе на предмет их влияния на климат.

Борьба с нелегальной миграцией и безопасность

АНП, возглавляемая бывшим и будущим канцлером Себастьяном Курцом, в коалиционной программе сделала ставку на свои главные темы: борьбу с нелегальной миграцией, безопасность и снижение налогов. Так, планируется ввести превентивный арест для потенциально опасных лиц. АНП также добилась внесения в коалиционное соглашение пункта о запрете носить в школе головные платки девочкам в возрасте до 14 лет. Ставки подоходного налога будут снижены с нынешних 25, 30 и 42 до 20, 30 и 40 процентов. 

Кроме того, будет создано новое ведомство по делам беженцев и центрам возвращения мигрантов. По словам Курца, спасенных в Средиземном море мигрантов нужно возвращать в страны их происхождения, третьи страны или безопасные транзитные страны. Инициатива некоторых стран ЕС, которую поддержало правительство ФРГ, о распределении этих мигрантов в Европе потерпела фиаско, и Австрия не будет выдвигать собственных подобных инициатив, заявил Курц. В случае нового миграционного кризиса, подобного разразившемуся в 2015 году, АНП договорилась с "зелеными" о "безкоалиционном просторанстве" - праве принимать миграционные законы, пользуясь поддержкой других парламентских партий.

Коалиционнное соглашение должны еще одобрить "зеленые" на внеочередном съезде 4 января. Приведение к присяге нового правительства запланировано на 7 января.

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    Автор: Андреас Нолль, Александр Дельфинов


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